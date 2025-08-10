Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αλάσκα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το NBC, το οποίο επικαλείται έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και τρία ακόμα άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις εσωτερικές συζητήσεις.

«Είναι υπό συζήτηση», δήλωσε μία από τις πηγές.

Βέβαια, σύμφωνα με το NBC τίποτα δεν είναι ακόμα οριστικό.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ έχουν προσκαλέσει επίσημα τον Ζελένσκι στην Αλάσκα, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο Πρόεδρος παραμένει ανοιχτός σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τους δύο ηγέτες. Αυτή τη στιγμή, ο Λευκός Οίκος επικεντρώνεται στον προγραμματισμό της διμερούς συνάντησης που ζήτησε ο Πρόεδρος Πούτιν».

Η ουκρανική κυβέρνηση δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, καθώς προσπαθεί να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος είχε αρχικά θέσει ως προϋπόθεση για τη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου τη συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι, αλλά ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι αυτό δεν ήταν προϋπόθεση.