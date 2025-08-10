Σε πυρετώδεις επαφές βρίσκονται τις τελευταίες ώρες Βερολίνο, Λονδίνο, Παρίσι σε συντονισμό με το Κίεβο ενόψει της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα. Όπως αναφέρει η DW, σε κοινό σχέδιο για την κατάρτιση οδικού χάρτη για μια μόνιμη ειρήνευση στην Ουκρανία, το οποίο παρουσίασαν στον Αμερικανό πρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, καθιστούν σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση για την ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς στην Ουκρανία.

Φόβοι να μείνουν εκτός οι Ευρωπαίοι

Όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, οι Ευρωπαίοι (Εμμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μερτς) απορρίπτουν κατηγορηματικά την πρόταση Πούτιν να αναγνωρίσει όλη την περιοχή του Ντονμπάς στην Ανατολική Ουκρανία ως ρωσική επικράτεια με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις. Θεωρούν ότι προϋπόθεση για διαπραγματεύσεις περί ενδεχόμενων εδαφικών παραχωρήσεων είναι η κατάπαυση του πυρός.

Ταυτόχρονα οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι απαιτούν να δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής για μελλοντική ένταξη στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει σε διεθνή και γερμανικά μέσα, εδαφικές αλλαγές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο σε αμοιβαία βάση: αν το Κίεβο αποσύρει στρατεύματα από μια περιοχή, το ίδιο θα πρέπει να πράξει και η Μόσχα σε άλλη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η οποία επικαλείται δύο ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι Ευρωπαίοι κατέστησαν σαφές ότι δεν θα δεχθούν μια «δεύτερη Γιάλτα», όπως όταν Αμερικανοί και Ρώσοι «χώρισαν» την Ευρώπη προς το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Διάσκεψη της Γιάλτας συμμετείχε και η Μεγάλη Βρετανία. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται επίσης ότι Τραμπ και Πούτιν θα μπορούσαν να καταλήξουν στην Αλάσκα σε μια συμφωνία αφήνοντας εκτός την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους.

Κοινή ανακοίνωση Ευρωπαίων ηγετών για τη Σύνοδο ΗΠΑ-Ρωσίας: Καμία απόφαση για την ειρήνη χωρίς το Κίεβο

Υπενθυμίζεται ότι κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν την Κυριακή ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλάντιμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, στο οποίο ανέφεραν ότι ο «δρόμος προς την ειρήνη» δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο και ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο μίας κατάπαυσης του πυρός ή μίας μείωσης των εχθροπραξιών.

Το κείμενο προσυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Καλωσορίζουμε το έργο του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό των φόνων στην Ουκρανία, τον τερματισμό του πολέμου επιθετικότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας για την Ουκρανία.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει ενεργή διπλωματία, στήριξη προς την Ουκρανία και πίεση προς τη Ρωσική Ομοσπονδία για να τερματίσει τον παράνομο πόλεμό της μπορεί να επιτύχει.

Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε αυτό το έργο διπλωματικά, καθώς και μέσω της διατήρησης της ουσιαστικής στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δράσης του Συνασπισμού των Προθύμων, και μέσω της διατήρησης και επιβολής περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Συμφωνούμε ότι αυτά τα ζωτικά συμφέροντα περιλαμβάνουν την ανάγκη για ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Η Ουκρανία έχει την ελευθερία να επιλέξει τη δική της μοίρα. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν να λάβουν χώρα μόνο στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός ή της μείωσης των εχθροπραξιών. Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να αποτελεί το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων.

Επαναλαμβάνουμε ότι η απρόκλητη και παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του Μνημονίου της Βουδαπέστης και των διαδοχικών ρωσικών δεσμεύσεων. Τονίζουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Συνεχίζουμε να στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας. Είμαστε ενωμένοι ως Ευρωπαίοι και αποφασισμένοι να προωθήσουμε από κοινού τα συμφέροντά μας. Και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον Πρόεδρο Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας, για μια ειρήνη στην Ουκρανία που θα προστατεύει τα ζωτικά μας συμφέροντα ασφαλείας».