Τη στήριξή τους στην Ουκρανία επιβεβαίωσαν Ευρωπαίοι ηγέτες με κοινό τους ανακοινωθέν την Κυριακή ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλάντιμιρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

Η μη πρόσκληση της Ουκρανίας στην εν λόγω συνάντηση, δημιουργεί φόβο στο Κίεβο για την επίτευξη μιας συμφωνίας εις βάρος του, κάτι που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε το Σάββατο ότι δεν πρόκεται να γίνει αποδεχτή.

Το κοινό ανακοινωθέν - Ποιοι το υπογράφουν

Το κείμενο προσυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Καλωσορίζουμε το έργο του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό των φόνων στην Ουκρανία, τον τερματισμό του πολέμου επιθετικότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας για την Ουκρανία.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει ενεργή διπλωματία, στήριξη προς την Ουκρανία και πίεση προς τη Ρωσική Ομοσπονδία για να τερματίσει τον παράνομο πόλεμό της μπορεί να επιτύχει.

Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε αυτό το έργο διπλωματικά, καθώς και μέσω της διατήρησης της ουσιαστικής στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δράσης του Συνασπισμού των Προθύμων, και μέσω της διατήρησης και επιβολής περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Συμφωνούμε ότι αυτά τα ζωτικά συμφέροντα περιλαμβάνουν την ανάγκη για ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Η Ουκρανία έχει την ελευθερία να επιλέξει τη δική της μοίρα. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν να λάβουν χώρα μόνο στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός ή της μείωσης των εχθροπραξιών. Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να αποτελεί το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων.

Επαναλαμβάνουμε ότι η απρόκλητη και παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του Μνημονίου της Βουδαπέστης και των διαδοχικών ρωσικών δεσμεύσεων. Τονίζουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Συνεχίζουμε να στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας. Είμαστε ενωμένοι ως Ευρωπαίοι και αποφασισμένοι να προωθήσουμε από κοινού τα συμφέροντά μας. Και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον Πρόεδρο Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας, για μια ειρήνη στην Ουκρανία που θα προστατεύει τα ζωτικά μας συμφέροντα ασφαλείας».

Ζελένσκι: Οι Ουκρανοί δεν θα παραχωρήσουν τη γη τους στους κατακτητές

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που ανάρτησε στο Χ το Σάββατο ανέφερε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε θέματα εδαφικής κυριαρχίας, αναφέροντας ότι «οι Ουκρανοί δεν θα παραχωρήσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Σχολιάζοντας την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που θα φέρουν την ειρήνη. Πρόσθεσε όμως ότι οποιαδήποτε λύση χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου θα είναι αντίθετη προς την ειρήνη.

Στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι σημειώνει τα εξής:

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές αποφάσεις που μπορούν να φέρουν την ειρήνη. Οποιεσδήποτε αποφάσεις είναι εναντίον μας, οποιεσδήποτε αποφάσεις είναι χωρίς την Ουκρανία, είναι ταυτόχρονα αποφάσεις εναντίον της ειρήνης. Δεν θα επιτύχουν τίποτα. Είναι αποφάσεις που δεν έχουν καμία προοπτική. Είναι αποφάσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και όλοι χρειαζόμαστε πραγματική και γνήσια ειρήνη. Ειρήνη που θα είναι σεβαστή».

NBC: Ανοιχτός ο Τραμπ να προσκαλέσει τον Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα

Πάντως, ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αλάσκα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το NBC, το οποίο επικαλείται έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ και τρία ακόμα άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις εσωτερικές συζητήσεις.

«Είναι υπό συζήτηση», δήλωσε μία από τις πηγές.

Βέβαια, σύμφωνα με το NBC τίποτα δεν είναι ακόμα οριστικό.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ έχουν προσκαλέσει επίσημα τον Ζελένσκι στην Αλάσκα, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο Πρόεδρος παραμένει ανοιχτός σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τους δύο ηγέτες. Αυτή τη στιγμή, ο Λευκός Οίκος επικεντρώνεται στον προγραμματισμό της διμερούς συνάντησης που ζήτησε ο Πρόεδρος Πούτιν».

Η ουκρανική κυβέρνηση δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, καθώς προσπαθεί να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος είχε αρχικά θέσει ως προϋπόθεση για τη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου τη συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι, αλλά ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι αυτό δεν ήταν προϋπόθεση.

Διπλωματικός «πυρετός» ενόψει της Συνόδου

Η πρωτοβουλία του Τραμπ προκάλεσε έντονη διπλωματική δραστηριότητα. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον αρχηγό της ισπανικής κυβέρνησης Πέδρο Σάντσεθ.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι υποδέχθηκε χθες στο Λονδίνο τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον προσωπάρχη της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γέρμακ και τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, καθώς και συμβούλους εθνικής ασφάλειας ευρωπαϊκών χωρών για να «συζητήσουν τα επόμενο βήμα προς την ειρήνη στην Ουκρανία».

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είχε από την πλευρά του τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο.

Μια διευθέτηση της σύγκρουσης θα περιλαμβάνει ανταλλαγές εδαφών «προς όφελος και των δύο», δήλωσε ο Τραμπ προχθές, Παρασκευή, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. «Μιλάμε για μια περιοχή στην οποία μαίνονται μάχες εδώ και πάνω από 3,5 χρόνια…είναι περίπλοκο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο.

WSJ: Πούτιν σε Γουίτκοφ: Τερματισμός του πολέμου με αντάλλαγμα την Ανατολική Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα στην κυβέρνηση Τραμπ μια εκτενή πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, απαιτώντας σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, με αντάλλαγμα τη διακοπή των μαχών, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της WSJ, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για την πρόταση, η οποία θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραδώσει την Ανατολική Ουκρανία, το Ντονμπάς, χωρίς η Ρωσία να δεσμευθεί σε κάτι ουσιαστικό πέραν της παύσης των εχθροπραξιών.

Η προσφορά, την οποία ο Πούτιν μετέφερε την Τετάρτη στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, προκάλεσε διπλωματική κινητοποίηση για περαιτέρω διευκρίνιση των λεπτομερειών της πρότασης.

Μάλιστα, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ και τον Γουίτκοφ σε σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών αυτήν την εβδομάδα, είπαν ότι ανησυχούν πως ο Πούτιν χρησιμοποιεί απλώς την πρόταση ως τέχνασμα για να αποφύγει νέες, τιμωρητικές αμερικανικές κυρώσεις και δασμούς, ενώ συνεχίζει τον πόλεμο.

Ο Πούτιν είπε στον Γουίτκοφ ότι θα συμφωνούσε σε πλήρη κατάπαυση του πυρός εάν η Ουκρανία συμφωνούσε να αποσύρει τις δυνάμεις της από ολόκληρη την ανατολική περιοχή Ντονέτσκ, σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την κλήση.

Η Ρωσία θα έθετε έτσι υπό τον έλεγχό της το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, καθώς και τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία κατέλαβε το 2014 και επιθυμεί να αναγνωριστεί ως κυρίαρχο ρωσικό έδαφος.

Σημειώνεται ότι, η Ρωσία κατέχει τώρα το μεγαλύτερο μέρος του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν σημαντικά τμήματα εδάφους, συμπεριλαμβανομένων βασικών πόλεων που αποτελούν πλέον προπύργια της άμυνάς τους.

Σε σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών αυτήν την εβδομάδα, οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν μια βασική πτυχή της πρότασης — τι θα συνέβαινε στις νότιες περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, όπου ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν επίσης τμήμα του εδάφους, αναφέρει η Wall Street Journal.