Κατζ: Καταστράφηκε το αρχηγείο εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι τα μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατέστρεψαν το αρχηγείο της εσωτερικής ασφάλειας του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο χαρακτήρισε «κύριο βραχίονα της καταπίεσης του Ιρανού δικτάτορα».

«Όπως υποσχεθήκαμε, θα συνεχίσουμε να στοχοποιούμε σύμβολα της [ιρανικής] κυριαρχίας και να πλήττουμε το καθεστώς του Αγιατολάχ όπου κι αν βρίσκεται», πρόσθεσε ο Κατζ.

The strike on Rashid Yasemi Street took out the Faraj (Tehran Police) Headquarters. pic.twitter.com/2vU51wHrO4