Ισραηλινός ΥΠΕΞ κατά Ερντογάν: Έχει θράσος να μιλά για διεθνές δίκαιο όταν κατέχει παράνομα την Β. Κύπρο

Την «εμπρηστική» ομιλία του Τούρκου Προέδρου σήμερα, κατά την οποία υποστήριξε το δικαίωμα του Ιράν να αμυνθεί απέναντι στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ και παρομοίασε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Αδόλφο Χίτλερ, καταδίκασε σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ο σουλτάνος, στα μάτια του, με άλλη μια εμπρηστική ομιλία, συνεχίζει να υποκινεί κατά του Ισραήλ και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Ο Ερντογάν, που κατέχει το ρεκόρ στην καταστολή των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών του, καθώς και της αντιπολίτευσης στη χώρα του, τολμά να κάνει κήρυγμα σε άλλους.

Είναι ιδιαιτέρως ειρωνικό το γεγονός ότι ένας ηγέτης που δεν κρύβει τις ιμπεριαλιστικές του φιλοδοξίες - που εισέβαλε στη βόρεια Συρία και κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο - εμφανίζεται να μιλά εκ μέρους της ηθικής και του διεθνούς δικαίου. Λίγη αυτογνωσία θα ήταν χρήσιμη».

The Sultan in his own eyes, in yet another inflammatory speech, continues to incite against Israel and against the Israeli Prime Minister.

Erdogan, who has set a record in suppressing the freedoms and rights of his citizens, as well as his country's opposition, dares to preach…