Σαάρ: Το Ιράν διαθέτει στρατηγικό σχέδιο για την εξάλειψη του Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, απέστειλε επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ισχυριζόμενος ότι το Ιράν διαθέτει «στρατηγικό σχέδιο» για την εξάλειψη του Ισραήλ, τονίζοντας πως η χώρα του είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

«Το Ιράν έχει ένα στρατηγικό σχέδιο να εξαλείψει το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν μπορεί και δεν θα αποδεχθεί την απειλή του αφανισμού!», έγραψε στην πλατφόρμα X, δημοσιεύοντας αντίγραφο της επιστολής.

Iran has a strategic plan to eliminate Israel. Israel cannot and will not accept the threat of extermination!

My letter to the UN Security Council, exposing Iran's malign plans to annihilate Israel -> pic.twitter.com/cd06qGPygL