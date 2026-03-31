Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης θα στοχεύουν 18 αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Τρίτη πως από την 1η Απριλίου θα στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή ως αντίποινα για επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι Φρουροί έκαναν λόγο για 18 αμερικανικές εταιρείες, όπως οι Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla και Boeing.

«Αυτές οι εταιρείες πρέπει να αναμένουν την καταστροφή των αντίστοιχων μονάδων τους ως αντίποινα για κάθε τρομοκρατική ενέργεια στο Ιράν, ξεκινώντας από τις 8 μ.μ. ώρα Τεχεράνης την Τετάρτη, 1 Απριλίου» ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Τονίζεται πως τους υπαλλήλους των αμερικανικών επιχειρήσεων να εγκαταλείψουν τους χώρους εργασίας τους και προς τους κατοίκους των περιοχών όπου βρίσκονται οι εταιρείες σε ακτίνα 1 χλμ. να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές.

Αναλυτικά η λίστα των 18 εταιρειών:

1. SISCO

2. Hewlett Packard Enterprise

3. Intel

4. Oracle

5. Microsoft

6. Apple

7. Google

8. Meta

9. IBM

10. Dell Technologies

11. Plantier

12. Nvidia

13. JP Morgan

14. Tesla

15. GE

16. Spire Solution

17. G42

18. Boeing