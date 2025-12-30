Reuters, WSJ, ABC

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι επιχείρησε να πλήξει προεδρική κατοικία στη βόρεια χώρα με δεκάδες drones, κατηγορία που το Κίεβο απορρίπτει ως ψευδή και ως πρόσχημα για την κλιμάκωση του πολέμου. Η Μόσχα προειδοποιεί με αντίποινα και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο σκλήρυνσης της στάσης της στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τη Δευτέρα την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας επίθεση με 91 drones μεγάλης εμβέλειας κατά προεδρικής κατοικίας στην περιφέρεια Νόβγκοροντ και διαμήνυσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει.

Όπως είπε, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και, παρότι η Μόσχα δεν αποχωρεί από τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επανεξετάζει τη διαπραγματευτική της στάση μετά την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «κρατική τρομοκρατία».

Μάλιστα, ο Λαβρόφ δεν παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό του, σημειώνοντας ότι η Ρωσία έχει ήδη εντοπίσει στόχους στην Ουκρανία.

ISW, ABC: Γιατί οι ειδικοί αμφισβητούν την επίθεση στην προεδρική κατοικία;

Η φερόμενη επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών αναλυτών που έσπευσαν να συγκεντρώσουν στοιχρεία για να αναλύσουν το κατά πόσο πρόκειται για μια πραγματική επίθεση ή για ακόμη μια πρόφαση της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο.

Αρχικά, ερευνητές του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως «οι συνθήκες αυτής της φερόμενης επίθεσης δεν συνάδουν με το πρότυπο των στοιχείων που παρατηρούνται όταν οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις μέσα στη Ρωσία».

Συγκερκιμένα, στην ανάλυση που δημοσιεύει, το Ινστιτούτο αναφέρει χαρακτηριστικά πως «σε προηγούμενες περιπτώσεις, αντίστοιχες επιθέσεις συνοδεύονταν από οπτικό υλικό σε ανοιχτές πηγές, όπως βίντεο αεράμυνας, εκρήξεις, πυρκαγιές ή δηλώσεις τοπικών αρχών που απέδιδαν ζημιές σε «συντρίμμια» καταρριφθέντων drones. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα τέτοιο στοιχείο ούτε έχουν υπάρξει σχετικές αναφορές από τοπικά ή περιφερειακά μέσα κοντά στην κατοικία του Πούτιν».

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι «οι δηλώσεις Λαβρόφ έρχονται σε αντίφαση με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το οποίο έκανε λόγο για κατάρριψη 47 ουκρανικών drones στην περιφέρεια Νόβγκοροντ το ίδιο χρονικό διάστημα, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την αξιοπιστία του ισχυρισμού. Σημειώνεται ότι προηγούμενα ουκρανικά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους της περιοχής είχαν αφήσει σαφή ίχνη και αποδείξεις».

Επιπλέον, το Ινστιτούτο στηρίζει το συμπέρασμά του, παρουσιάζοντας τα στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε ανεξάρτητο ρωσικό μέτρο για τον ισχυρισμό του Λαβρόφ: «Αμφισβήτηση προκάλεσε και έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Sota, σύμφωνα με την οποία κάτοικοι του Βαλντάι δεν άκουσαν καμία δραστηριότητα αεράμυνας τη συγκεκριμένη νύχτα, παρότι –εάν πράγματι είχαν εκτοξευθεί δεκάδες drones– θα απαιτούνταν εκτεταμένες επιχειρήσεις αναχαίτισής τους».

Την ίδια ώρα, ο Πίτερ Ντίκινσον από το Atlantic Council, ήταν ακόμη πιο σαφής στις δηλώσεις του στο αυστραλιανό δίκτυο ABC: «Η ιδέα ότι η Ουκρανία προσπάθησε ουσιαστικά να σκοτώσει τον Πούτιν δεν βγάζει νόημα. Οι κατοικίες του είναι από τα πιο βαριά προστατευμένα σημεία στη Ρωσία. Το να ξέρεις πού βρίσκεται ένα άτομο εκείνη τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο».

Παρόμοια θέση εξέφρασε ο Ulrich Bounat, ειδικός σε θέματα γεωπολιτικής, μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien: «Θα ήταν πολύ παράξενο για το Κίεβο να στοχοθετήσει την κατοικία του Πούτιν. Ένας τέτοιος στόχος θα μπορούσε να προκαλέσει ένταση με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους, που σίγουρα δεν θέλουν ο ηγέτης της πρώτης πυρηνικής δύναμης να εκτελεστεί»

«Ακόμη ένας γύρος ψεμάτων», λέει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες ως «έναν ακόμη γύρο ψεμάτων», που αποσκοπεί στη δικαιολόγηση νέων επιθέσεων κατά της Ουκρανίας και στην παράταση του πολέμου, ο οποίος μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε στρατεύματα στη χώρα.

«Η υποτιθέμενη ιστορία περί “πλήγματος σε κατοικία” είναι μια κατασκευή, με στόχο να δικαιολογηθούν πρόσθετες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, καθώς και η άρνηση της Ρωσίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου. Τυπικά ρωσικά ψέματα», δήλωσε.

Σημειώνεται ότι, η Ρωσία εξαπολύει συχνά εκατοντάδες drones, καθώς και πυραύλους, σε σχεδόν καθημερινές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα κάλεσε τη Δευτέρα τους παγκόσμιους ηγέτες να καταδικάσουν τη Ρωσία για τις κατηγορίες της.

Μάλιστα πρόσθεσε την Τρίτη ότι «σχεδόν μία ημέρα πέρασε και η Ρωσία ακόμη δεν έχει προσκομίσει κανένα αξιόπιστο στοιχείο για τις κατηγορίες περί υποτιθέμενης “επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν”. Και δεν θα προσκομίσει. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Καμία τέτοια επίθεση δεν έγινε».

Πού βρίσκεται η προεδρική κατοικία;

Η κατοικία Βαλντάι, γνωστή και ως «Ούζιν» ή «Ντολγκίγε Μπορόντι», είναι ένα αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα στις όχθες της λίμνης Βαλντάι, περίπου 360 χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας.

Δεν ήταν σαφές πού βρισκόταν ο Πούτιν τη στιγμή της υποτιθέμενης επίθεσης, ωστόσο είχε συναντήσεις το Σάββατο και τη Δευτέρα στο Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει σχολιάσει δημόσια την υπόθεση και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τρίτη ότι, υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων, τέτοιες λεπτομέρειες δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται, αλλά αφορούν αποκλειστικά στο υπουργείο Άμυνας.

Λίγο πριν από τη δήλωση Λαβρόφ, ο Πούτιν είχε σύσκεψη στο Κρεμλίνο με τον υπουργό Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, τον διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ και ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους για τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς να αναφερθεί σε οποιαδήποτε ουκρανική επίθεση με drones κατά της προεδρικής κατοικίας.

Παράλληλα, ευθείες απειλές εναντίον της Ουκρανίας εξαπέλυσε την Τρίτη το Κρεμλίνο, μετά τις κατηγορίες για επίθεση σε κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με τον Ντμίτρι Πεσκόφ να αναφέρει, παράλληλα, ότι η Ρωσία πλέον θα σκληρύνει τη στάση της σε μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε την άρνηση της Ουκρανίας για την επίθεση με drone και είπε ότι πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης «πηγαίνουν με τα νερά» του Κιέβου.

«Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια έχει ως στόχο να καταρρεύσει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Η διπλωματική συνέπεια θα είναι η σκλήρυνση της διαπραγματευτικής θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Ο ρωσικός στρατός, είπε, ήξερε πώς και πότε να ανταποκριθεί.

«Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι προσπαθεί να το αρνηθεί και πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης, ακολουθώντας το καθεστώς του Κιέβου, αρχίζουν να διαδίδουν το θέμα ότι αυτό δεν συνέβη», είπε ο Πεσκόφ. «Αυτός είναι ένας εντελώς παράλογος ισχυρισμός», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δηλώνει «θυμωμένος» για την επίθεση στην προεδρική κατοικία

Παράλληλα, ο Πούτιν ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση τη Δευτέρα.

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

«Είναι άλλο πράγμα να είσαι επιθετικός», είπε.

«Και άλλο να επιτίθεσαι στο σπίτι του. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο. Και το έμαθα σήμερα από τον πρόεδρο Πούτιν. Ήμουν πολύ θυμωμένος γι’ αυτό», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε ποιες περιοχές καταρρίφθηκαν τα drones;

Μετά τη δήλωση Λαβρόφ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι 91 drones καταρρίφθηκαν καθ’ οδόν προς την προεδρική κατοικία, εκ των οποίων 49 πάνω από την περιφέρεια Μπριάνσκ —σε απόσταση 450 χιλιομέτρων από το Βαλντάι— ένα πάνω από την περιφέρεια Σμολένσκ και 41 πάνω από τη δασώδη περιφέρεια Νόβγκοροντ.

Το υπουργείο Άμυνας δεν είχε αναφέρει οποιαδήποτε επίθεση κατά της κατοικίας σε προηγούμενες ανακοινώσεις του για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Νόβγκοροντ, Αλεξάντερ Ντρόνοφ, είχε δηλώσει ότι η αντιαεροπορική άμυνα και μαχητικά αεροσκάφη κατέρριπταν ουκρανικά drones.

Σε ερώτηση εάν η Ρωσία διαθέτει υλικά αποδεικτικά στοιχεία από την επίθεση, ο Πεσκόφ δήλωσε την Τρίτη ότι το ζήτημα των συντριμμιών αφορά το υπουργείο Άμυνας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για επιθέσεις κατά του Πούτιν

Η Ρωσία είχε κατηγορήσει την Ουκρανία το 2023 ότι επιτέθηκε με drones στο Κρεμλίνο, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν. Η Ουκρανία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι κατασκεύασε πρόσχημα για κλιμάκωση του πολέμου.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε αργότερα ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πίστευαν πως πίσω από την επίθεση βρίσκονταν οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, αν και δεν ήταν σαφές εάν ο Ζελένσκι ή κορυφαίοι αξιωματούχοι του γνώριζαν την επιχείρηση.

Ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι ο Ζελένσκι δεν είχε ενημερωθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

WSJ: Ποιες είναι οι συνέπειες που θα ακολουθήσουν του πλήγματος;

Η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα απαντήσει και ότι θα επανεξετάσει τη στάση της στις ειρηνευτικές συνομιλίες, αν και υπογράμμισε ότι δεν αποχωρεί από τις διαπραγματεύσεις.

«Η διπλωματική συνέπεια θα είναι η σκλήρυνση της διαπραγματευτικής θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε την Τρίτη ο Πεσκόφ.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποιους στόχους ενδέχεται να πλήξει η Ρωσία, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο στρατός γνωρίζει πότε και πώς θα απαντήσει.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζει η Wall Street Journal, το ζήτημα δεν είναι μόνο αν έγινε η επίθεση κατά του Πούτιν, αλλά ποιος έχει όφελος από το αφήγημα αυτό. Σίγουρα όχι η Ουκρανία, που είχε μόλις αναβαθμίσει τη θέση της στην Ουάσιγκτον μετά τη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι. Αντίθετα, η Μόσχα φαίνεται να χρησιμοποιεί το περιστατικό για να ακυρώσει διπλωματικά βήματα ειρήνης, παρουσιάζοντας την Ουκρανία ως «ανεύθυνο επιτιθέμενο».

Όμως, ανεξάρτητα από το τι συνέβη πραγματικά στον ουρανό του Νόβγκοροντ, η υπόθεση αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη στρατιωτική πραγματικότητα και τη διπλωματική αφήγηση. Όπως σημειώνει η WSJ, δεν είναι τυχαία η χρονική συγκυρία της ρωσικής καταγγελίας - και ίσως λέει περισσότερα για τις προθέσεις της Μόσχας απ’ ό,τι για τις ενέργειες του Κιέβου.

Σε έναν πόλεμο όπου η πληροφορία λειτουργεί ως όπλο, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν υπήρξε επίθεση, αλλά πώς και γιατί χρησιμοποιείται πολιτικά η ιδέα της επίθεσης, ενώ οι πραγματικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά, με μαζικά κύματα drones και πυραύλων, προκαλώντας θύματα, φόβο και ανασφάλεια στον πληθυσμό.