Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θα μπορούσε να λήξει το 2026, ωστόσο επανέλαβε πως δεν εμπιστεύεται καθόλου τις προθέσεις του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι η Ουκρανία είχε συμφωνήσει σχεδόν σε όλα τα σημεία, εκτός από ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα: τα εδάφη που η Ρωσία επιδιώκει να προσαρτήσει.

Σχετικά με τις τέσσερις ρωσικά κατεχόμενες περιοχές — Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα — ο Ζελένσκι τόνισε ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις για τα εδάφη πρέπει να σέβονται το ουκρανικό δίκαιο και τη βούληση του λαού.

«Δεν μπορούμε απλώς να αποχωρήσουμε από τα εδάφη μας… Δεν πρόκειται μόνο για το νόμο, ο στρατός μας είναι εκεί», είπε.

Παρότι αναγνώρισε ότι οι Ουκρανοί είναι κουρασμένοι από χρόνια πολέμου, ο Ζελένσκι είπε ότι η χώρα στηρίζει μαζικά την ειρήνη, αλλά όχι με το κόστος παραχωρήσεων εδαφών.

Ο Ζελένσκι παραμένει σκεπτικός για τις προθέσεις της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θέλει επιτυχία για την Ουκρανία» και ότι οι πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις δείχνουν έλλειψη δέσμευσης για ειρήνη.

«Δεν είναι σήμα ειρήνης… Χρειαζόμαστε διάλογο και πίεση από τον πρόεδρο Τραμπ και κυρώσεις. Έχει τα εργαλεία και μπορεί προσωπικά να το κάνει», είπε.

«Δεν εμπιστεύομαι τους Ρώσους, δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν και δεν θέλει επιτυχία για την Ουκρανία. Πιστεύω ότι μπορεί να λέει τέτοια λόγια στον Τραμπ, αλλά δεν ισχύει στην πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε αν μπορούσε να μιλήσει απευθείας στον Πούτιν, ο Ζελένσκι δήλωσε στο Fox News ότι, αν και προσωπικά βλέπει τον Πούτιν ως εχθρό, ο διάλογος είναι απαραίτητος για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

«Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να μιλήσουμε. Όχι γιατί θέλω. Δεν θέλω να μιλήσω μαζί του, είναι εχθρός για μένα», είπε.

«Αλλά είναι σημαντικό να μιλήσουμε για έναν λόγο: πρέπει να καταλάβουμε και δεν θέλουμε έναν τρίτο πόλεμο από τη Ρωσία. Δεν τον εμπιστεύομαι και δεν θα τον εμπιστευτώ. Ούτε αυτός με εμπιστεύεται. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι ο στόχος του ήταν η κατοχή όλης της χώρας μας. Θέλω πραγματικά να ακούσω και να δω ότι δεν θα ξανάρθει», πρόσθεσε.