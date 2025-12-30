Φον ντερ Λάιεν: Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ βασική εγγύηση ασφάλειας

Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ αποτελεί από μόνη της βασική εγγύηση ασφάλειας τονίζει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της στο Χ μετά την επικοινωνία των Ευρωπαίων ηγετών.

Συγκεκριμένα, η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Χ ανέφερε πως σήμερα είχε μια καλή συζήτηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, την ασφάλειά της και την ανοικοδόμηση της χώρας.

«Η ένταξη δεν ωφελεί μόνο τις χώρες που εντάσσονται. Όπως δείχνουν τα διαδοχικά κύματα διεύρυνσης, ωφελείται ολόκληρη η Ευρώπη», υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Good discussion today with European leaders on our support to Ukraine, its security, and the reconstruction of the country.



Ultimately, the prosperity of a free Ukrainian state lies in the accession to the EU.



It’s also a key security guarantee in its own right.



Accession… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 30, 2025

Το μήνυμα της προέδρου της Κομισιόν:

