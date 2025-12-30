Σε τεντωμένο σχοινί το Ουκρανικό: Ο θυμός Τραμπ για την υποτιθέμενη επίθεση στην οικία του Πούτιν και οι αμφίσημες δηλώσεις

Η Ρωσία κατηγόρησε τη Δευτέρα την Ουκρανία ότι προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και υποσχέθηκε αντίποινα, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις για τον ισχυρισμό τον οποίο το Κίεβο απέρριψε ως αβάσιμο και με στόχο να υπονομεύσει τις επίπονες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Οι οργισμένες ανταλλαγές δηλώσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου τη Δευτέρα – συμπεριλαμβανομένης μιας δήλωσης της Ρωσίας ότι επανεξετάζει τη στάση της στις διαπραγματεύσεις ως απάντηση στην επίθεση – έπληξαν πάντως εκ νέου τις προοπτικές για ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν του μίλησε για την υποτιθέμενη επίθεση σε τηλεφωνική συνομιλία τη Δευτέρα το πρωί, η οποία τον είχε εξοργίσει. Ωστόσο, ο Τραμπ επανέλαβε την πεποίθησή του ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να είναι κοντά.

«Το να είσαι επιθετικός είναι ένα πράγμα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Το να επιτίθεσαι στο σπίτι του είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο. Και το έμαθα σήμερα από τον Πρόεδρο Πούτιν. Είμαι πολύ θυμωμένος για αυτό».

Την Κυριακή, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «πλησιάζουν πολύ, ίσως πολύ κοντά» σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένουν «δύσκολες» εδαφικές διαφορές.

Τη Δευτέρα, ο Πούτιν υιοθέτησε μια προκλητική στάση, λέγοντας στον στρατό του να συνεχίσει την εκστρατεία για την πλήρη κατάληψη της περιοχής Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο επανέλαβε τις απαιτήσεις του προς το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από το τελευταίο τμήμα της περιοχής Ντονμπάς που εξακολουθεί να κατέχει στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ κατά τη τηλεφωνική συνομιλία της Δευτέρας ότι η Ρωσία επανεξετάζει τη στάση της μετά την αναφερόμενη επίθεση με drone, σύμφωνα με έναν βοηθό του.

Ο Ζελένσκι απέρριψε τον ισχυρισμό της Ρωσίας ως «πλήρως κατασκευασμένο» και την άρνηση του Κρεμλίνου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου.

Μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα ότι δεν είχε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποτιθέμενη επίθεση.

«Δεν μου αρέσει, δεν είναι καλό», είπε ο Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε αν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν αποδείξεις για μια τέτοια επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το μάθουμε».

Αρνούμενος ότι η Ουκρανία είχε σχεδιάσει μια τέτοια επίθεση, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο.

«Είναι σαφές ότι χθες είχαμε συνάντηση με τον Τραμπ και είναι σαφές ότι για τους Ρώσους, αν δεν υπάρχει σκάνδαλο μεταξύ μας και της Αμερικής και κάνουμε πρόοδο, για αυτούς αυτό είναι αποτυχία, επειδή δεν θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους μέσω WhatsApp και πρόσθεσε πως «είμαι σίγουρος ότι απλώς προετοιμάζουν το έδαφος για επιθέσεις, πιθανώς στην πρωτεύουσα, πιθανώς σε κυβερνητικά κτίρια».

«Λάδι στη φωτιά» ο Λαβρόφ

Ο Λαβρόφ, σε μια εκτενή συνέντευξη με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA που δημοσιεύθηκε αργά τη Δευτέρα, δήλωσε ότι η Ουκρανία και οι δυτικές χώρες πρέπει να αποδεχθούν το γεγονός ότι η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

«Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη. Η στρατηγική πρωτοβουλία ανήκει εξ ολοκλήρου στον ρωσικό στρατό», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει από τις ευρωπαϊκές χώρες να «αναλάβουν μεγάλο μέρος» των προσπαθειών για την ασφάλεια με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Η συμφωνία για τέτοιες κινήσεις θα είναι περίπλοκη, καθώς η Ρωσία έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία θα είναι απαράδεκτη.

Ζελένσκι: «Δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν»

Ο Ζελένσκι δήλωσε στο Fox News σε συνέντευξη που μεταδόθηκε αργά τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ και ότι δεν εμπιστεύεται τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν και αυτός δεν θέλει την επιτυχία της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δύο βασικά ζητήματα σε μια ειρηνευτική πρόταση 20 σημείων παρέμεναν να επιλυθούν: ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ο οποίος βρίσκεται στα χέρια της Ρωσίας, και η τύχη της περιοχής του Ντονμπάς.

Υπογραμμίζοντας την πρόθεση της Ρωσίας να παραμείνει σταθερή στις εδαφικές της φιλοδοξίες, ο Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι στρατηγοί του πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εξασφάλιση ολόκληρης της περιοχής Ζαπορίζια, της οποίας η Μόσχα ελέγχει ήδη περίπου το 75%.