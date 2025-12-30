Σφοδρή επίθεση Μεντβέντεφ στον Ζελένσκι: Πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του

Σφοδρή επίθεση με ακραίους χαρακτηρισμούς εναντίον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε την Τρίτη ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Συγκεκριμένα, με αφορμή τις κατηγορίες της Μόσχας προς την Ουκρανία για επίθεση με drones στην οικία του Πούτιν, σε ανάρτησή του στο X ο Μεντβέντεφ εξαπέλυσε ύβρεις εναντίον του Ουκρανού προέδρου, αποκαλώντας τον «μπάσταρδο του Κιέβου» ο οποίος θα πρέπει «να κρύβεται για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο βρωμερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να υπονομεύσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να μείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του».

The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025

Λαβρόφ: Η Ουκρανία επιχείρησε να χτυπήσει με 91 drones το σπίτι του Πούτιν - «Είναι ψέματα» λέει ο Ζελένσκι

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ και ότι, ως εκ τούτου, η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα αλλάξει.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι στις 28-29 Δεκεμβρίου η Ουκρανία επιτέθηκε στην κρατική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 drones μακράς εμβέλειας.

«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», δήλωσε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Από την άλλη πλευρά, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες χαρακτηρίζοντάς τες «άλλη μια σειρά ψεμάτων».

Δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσω WhatsApp ότι με τέτοιες δηλώσεις η Ρωσία προσπαθεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ και ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί σε κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει αναλόγως στις ρωσικές απειλές.

Παράλληλα, μέσω X ο Ζελένσκι ανέφερε: Η Ρωσία το ξανακάνει, χρησιμοποιώντας επικίνδυνες δηλώσεις για να υπονομεύσει όλα τα επιτεύγματα των κοινών διπλωματικών μας προσπαθειών με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά. Αυτή η υποτιθέμενη ιστορία περί «χτυπήματος σε κατοικίες» είναι μια ολοκληρωτική κατασκευή που αποσκοπεί στη δικαιολογία πρόσθετων επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, καθώς και της άρνησης της ίδιας της Ρωσίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου.

Τυπικά ρωσικά ψέματα. Επιπλέον, οι Ρώσοι έχουν ήδη στοχεύσει το Κίεβο στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ουκρανία δεν κάνει βήματα που μπορούν να υπονομεύσουν τη διπλωματία. Αντιθέτως, η Ρωσία κάνει πάντα τέτοια βήματα. Αυτή είναι μία από τις πολλές διαφορές μας. Είναι κρίσιμο να μην παραμείνει ο κόσμος σιωπηλός τώρα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη Ρωσία να υπονομεύσει το έργο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Από τη μεριά του, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρουσκό δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει την επιρροή της Βρετανίας στις τελευταίες «προκλήσεις» της Ουκρανίας, που στοχεύουν να σταματήσουν την ειρηνευτική διαδικασία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.