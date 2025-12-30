Απειλεί η Ρωσία μετά την επίθεση στην οικία του Πούτιν: Ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε να αντιδράσει

Ευθείες απειλές εναντίον της Ουκρανίας εξαπέλυσε την Τρίτη το Κρεμλίνο, μετά τις κατηγορίες για επίθεση σε κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με τον Ντμίτρι Πεσκόφ να αναφέρει, παράλληλα, ότι η Ρωσία πλέον θα σκληρύνει τη στάση της σε μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες ως «άλλη μια σειρά ψεμάτων» με στόχο να δικαιολογηθούν επιπλέον επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και να παραταθεί ο πόλεμος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε την άρνηση της Ουκρανίας για την επίθεση με drone και είπε ότι πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης «πηγαίνουν με τα νερά» του Κιέβου.

«Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια έχει ως στόχο να καταρρεύσει η διαδικασία των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Η διπλωματική συνέπεια θα είναι η σκλήρυνση της διαπραγματευτικής θέσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Ο ρωσικός στρατός, είπε, ήξερε πώς και πότε να ανταποκριθεί.

«Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι προσπαθεί να το αρνηθεί και πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης, ακολουθώντας το καθεστώς του Κιέβου, αρχίζουν να διαδίδουν το θέμα ότι αυτό δεν συνέβη», είπε ο Πεσκόφ. «Αυτός είναι ένας εντελώς παράλογος ισχυρισμός», πρόσθεσε.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να πει πού βρισκόταν ο Πούτιν τη στιγμή της επίθεσης, λέγοντας ότι, υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων, τέτοιες λεπτομέρειες δεν πρέπει να γίνονται δημόσια γνωστές.

Όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία είχε φυσικές αποδείξεις για την επίθεση με τα drones, είπε ότι η αεροπορική άμυνα κατέρριψε τα drones, αλλά ότι το ζήτημα των συντριμμάτων αφορούσε το υπουργείο Άμυνας.

Σιμπίχα: Η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο για τις υποτιθέμενες ουκρανικές επιθέσεις κατά κατοικιών του Πούτιν

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα ανέφερε ότι «η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση με drones κατά κατοικιών του Βλαντίμιρ Πούτιν».

Almost a day passed and Russia still hasn’t provided any plausible evidence to its accusations of Ukraine’s alleged “attack on Putin’s residence.” And they won’t. Because there’s none. No such attack happened.



We were disappointed and concerned to see the statements by Emirati,… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 30, 2025

«Σχεδόν μία ημέρα έχει περάσει και η Ρωσία δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστες αποδείξεις που να στηρίζουν τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες υποτίθεται ότι η Ουκρανία επετέθη κατά της κατοικίας του Πούτιν στην περιοχή του Νοβγκορόντ», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαβεβαιώνοντας ότι «καμία επίθεση αυτού του είδους δεν έχει συμβεί», είπε.