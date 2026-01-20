Τι σχέση έχει ένα μοντέλο με «χρυσό» Value for Money με έναν Χρυσό Ολυμπιονίκη;

Η Skoda ξεκίνησε τη νέα χρονιά στην ελληνική αγορά με αυξημένη επικοινωνιακή και εμπορική δραστηριότητα, παρουσιάζοντας ήδη από τις 2 Ιανουαρίου τη νέα της τηλεοπτική καμπάνια με επίκεντρο το Skoda Fabia και πρωταγωνιστή τον Χρυσό Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή στο άλμα εις μήκος, Μίλτο Τεντόγλου.

Από τις 2 Ιανουαρίου είναι στον «αέρα» η νέα τηλεοπτική καμπάνια της Skoda, με πρωταγωνιστή το Fabia και το Μίλτο Τεντόγλου, τον Χρυσό Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή μας (δείτε εδώ το σχετικό video). Πρόκειται για τη δεύτερη τηλεοπτική ταινία ελληνικής παραγωγής της μάρκας, στην οποία το Fabia τοποθετείται στον βασικό ρόλο.

Μέσα από σύγχρονη κινηματογραφική προσέγγιση και δυναμικά οδηγικά πλάνα, αναδεικνύονται στοιχεία όπως ο σχεδιασμός, η ευελιξία και η οδηγική αίσθηση του μοντέλου, συνδέοντας τη χρήση του στην καθημερινή μετακίνηση με έννοιες όπως η απόδοση και η αυτοπεποίθηση.

Η συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου ενισχύει το επικοινωνιακό μήνυμα της καμπάνιας, καθώς το προφίλ και οι αξίες που εκπροσωπεί συνδέονται με τη φιλοσοφία της Skoda. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επιλογή ενός αθλητή διεθνούς αναγνώρισης συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου χαρακτήρα για την επικοινωνία της μάρκας.

Το τηλεοπτικό πλάνο έχει διάρκεια πέντε εβδομάδων και περιλαμβάνει προβολή σε όλα τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς και σε επιλεγμένες αθλητικές μεταδόσεις συνδρομητικών καναλιών. Παράλληλα, η καμπάνια υποστηρίζεται από ψηφιακές ενέργειες, ενισχύοντας τη συνολική της παρουσία.

Σε εμπορικό επίπεδο, η καμπάνια συνοδεύεται από ανανεωμένη τιμολογιακή πολιτική για το Skoda Fabia, παράλληλα με τα Skoda Kamiq και Skoda Scala. Έτσι, η τιμή εκκίνησης του Fabia διαμορφώνεται πλέον στα 17.950 ευρώ, ενώ η νέα έκδοση Selection Plus ξεκινά από 20.950 ευρώ. Η συγκεκριμένη έκδοση τοποθετείται σε πιο ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις Selection, προσφέροντας παράλληλα πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό.

Μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό του Fabia Selection Plus είναι η κάμερα οπισθοπορείας, το σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί KESSY, τα φιμέ πίσω κρύσταλλα Sunset, η επιλογή προφίλ οδήγησης Driving Mode Select με λειτουργία Eco, καθώς και αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω.

Με τη νέα αυτή καμπάνια, η Skoda σηματοδοτεί την έναρξη της νέας χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της έμφαση σε συνεπή και στοχευμένη επικοινωνία. Το Fabia παραμένει βασικό μοντέλο στην εμπορική γκάμα της εταιρείας, διατηρώντας τον ρόλο του ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προτάγματα της μάρκας στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.