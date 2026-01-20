Πόσο πιο γοητευτικό μπορεί να γίνει ένα ούτως η άλλως ελκυστικό crossover;

Με αναβαθμισμένη αισθητική, εκσυγχρονισμένο εσωτερικό και έμφαση στην άνεση, την ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα, το ανανεωμένο Peugeot 408 ενισχύει περαιτέρω την ξεχωριστή του ταυτότητα συνδυάζοντας τολμηρό fastback σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και μια πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό από τα καθιερωμένα hatchback και SUV.

Από την πρώτη του εμφάνιση το 2022, το Peugeot 408 ξεχώρισε ως μία από τις πιο τολμηρές σχεδιαστικές προτάσεις της γαλλικής μάρκας όντας ένα σύγχρονο fastback μοντέλο που σηματοδότησε τη στροφή της γαλλικής εταιρείας σε μια νέα κατηγορία οχημάτων, συνδυάζοντας στοιχεία σεντάν, κουπέ και SUV. Με την ανανεωμένη του εκδοχή, η οποία αποκαλύφθηκε πρόσφατα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελών, το μοντέλο επαναβεβαιώνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και ενισχύει τη θέση του στην καρδιά της κατηγορίας C, όπου η Peugeot διαθέτει ήδη μια από τις πιο ολοκληρωμένες γκάμες της αγοράς. Βέβαια, το 408 δεν επιχειρεί να ενταχθεί σε κάποιο παραδοσιακό καλούπι, αλλά να δημιουργήσει τη δική του υποκατηγορία, συνδυάζοντας στοιχεία fastback, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και έντονη δυναμική παρουσία.

Η εξωτερική σχεδίαση παραμένει το βασικό σημείο διαφοροποίησης του ανανεωμένου Peugeot 408, που διατηρεί το μήκος των 4.687mm, με τις πιο χτυπητές αλλαγές να εντοπίζονται στο μπροστινό μέρος. Έτσι τη νέα μάσκα και το νέο προφυλακτήρα με την έντονη τρισδιάστατη διαμόρφωση, συμπληρώνουν τα χαρακτηριστικά φώτα ημέρας, τα οποία πλέον δεν μοιάζουν με κυνόδοντες έχοντας την υπογραφή τριών «νυχιών» που στις εκδόσεις GT συνδέονται οπτικά σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου μέσω μιας κομψής LED γραμμής πάνω από το φωτιζόμενο λιοντάρι-έμβλημα της μάρκας. Στο πίσω μέρος, το 408 γίνεται το πρώτο μοντέλο της Peugeot με φωτιζόμενο το όνομα της μάρκας σε διαφανή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος, ενισχύοντας τη μοντέρνα αισθητική και την κομψότητα του μοντέλου.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη λεπτομέρεια, με τους προβολείς να τοποθετούνται χαμηλά και διακριτικά στον προφυλακτήρα, σχεδόν αόρατοι όταν είναι σβηστοί. Ανάλογα με την έκδοση, το μοντέλο διαθέτει τεχνολογία Full LED ή Matrix LED, ενώ ακόμη και τα συστήματα υποβοήθησης, όπως το εμπρός ραντάρ, είναι επιμελώς κρυμμένα ώστε να μη διαταράσσουν την καθαρότητα των γραμμών. Η εξωτερική εμφάνιση συμπληρώνεται από τις αποκλειστικές ζάντες 19 ιντσών με γεωμετρικά μοτίβα – και προαιρετικά 20 ιντσών – καθώς και από το νέο χρώμα Flare Green, το οποίο αλλάζει απόχρωση ανάλογα με το φως με το φως και πως αυτό «πέφτει» στο αμάξωμα.

Στο εσωτερικό, που δεν έχει σημαντικά σε σχέση με το προ ανανέωσης μοντέλο, το Peugeot 408 συνεχίζει να επενδύει στην αισθητική, την υψηλή ποιότητα και την τεχνολογία. Σύμφωνα με την γαλλική φίρμα, η αίσθηση ποιότητας έχει αναβαθμιστεί χάρη σε νέα υλικά και υφάσματα, με επιλογές που περιλαμβάνουν Alcantara και δέρμα Nappa στις πλουσιότερες εκδόσεις. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με οκτώ διαθέσιμα χρώματα δημιουργεί μια lounge αίσθηση, ενώ οι λεπτομέρειες από αλουμίνιο ή ύφασμα στα πάνελ των θυρών υπογραμμίζουν τον premium προσανατολισμό του μοντέλου. Παράλληλα, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών απέκτησε βελτιωμένα 3D γραφικά, τη στιγμή που το infotainment Peugeot i-Connect Advanced με συνδεδεμένη πλοήγηση, ChatGPT και εφαρμογή MyPEUGEOT, επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο και έξυπνη διαχείριση φόρτισης στις εκδόσεις που απαιτείται η σύνδεση του αυτοκινήτου με πρίζα. Βασικά στοιχεία του Peugeot i-Cockpit είναι το μικρό σε διάμετρο τιμόνι και τα πέντε i-Toggles κάτω από την κεντρική οθόνη, που αποτελούν συντομεύσεις αφής και επιτρέπουν γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες ρυθμίσεις κλιματισμού, πλοήγηση σε συχνές προορισμούς, επαφές τηλεφώνου, αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και πολλά άλλα.

Η άνεση αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας του 408. Σαν αποτέλεσμα, τα εμπρός καθίσματα με πιστοποίηση AGR προσφέρουν εκτεταμένες ρυθμίσεις, προαιρετικό μασάζ και θέρμανση, ενώ οι πίσω επιβάτες επωφελούνται από κορυφαίους -σύμφωνα με τη μάρκα- χώρους για την κατηγορία με το μεγάλο μεταξόνιο των 2.787mm εξασφαλίζει άνεση στα γόνατα, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 536 λίτρα, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 1.611 λίτρα.

Όσον αφορά στα συστήματα κίνησης, η Peugeot προσφέρει το ανανεωμένο 408 ως αμιγώς ηλεκτρικό, αλλά και ως υβριδικό. Στη βάση της γκάμας το ήπια υβριδικό Peugeot 408 Hybrid έχει συνδυαστική ισχύ 145 ίππων και είναι διαθέσιμο με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων με διπλό συμπλέκτη. Η μπαταρία επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την οδήγηση και σύμφωνα με τη μάρκα σε αστικές συνθήκες, το μοντέλο μπορεί να λειτουργεί αμιγώς ηλεκτρικά για έως και 50% του χρόνου οδήγησης.

Το Plug-in υβριδικό 408 συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 180 ίππων με έναν ηλεκτροκινητήρα 125 ίππων σε συνδυασμό με το κιβώτιο 7 ταχυτήτων με διπλό συμπλέκτη (e-DCS7). Η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στα 240 άλογα, ενώ η μπαταρία ιόντων λιθίου 14,6 kWh μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε 2 ώρες και 5 λεπτά χρησιμοποιώντας ένα Wall Box 7,4 kW (32 A) για να προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 85 χλμ.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Peugeot E-408 αποδίδει 213 άλογα και ροπή 343 Nm. Η Peugeot αναφέρει πως έχει βελτιώσει την αεροδυναμική του και έχει λειτουργία προθέρμανσης της μπαταρίας με αποτέλεσμα η κατανάλωση ενέργειας να ανέρχεται στις 14,7 kWh/100 km. Σε συνδυασμό με μια μπαταρία NMC υψηλής τάσης που προσφέρει 58,2 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, υπόσχεται αυτονομία 456km (μικτός κύκλος WLTP). Όταν η μπαταρία χρειαστεί φόρτιση , ο ενσωματωμένος φορτιστής υποστηρίζει ισχύ φόρτισης DC έως 120 kW, επιτρέποντας την επαναφόρτιση της μπαταρίας από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά, σύμφωνα με τη μάρκα. Επίσης, το ηλεκτρικό Peugeot E-408 είναι προ-εξοπλισμένο με λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load), επιτρέποντας στους χρήστες να τροφοδοτούν εξωτερικές συσκευές μέσω της μπαταρίας υψηλής τάσης του αυτοκινήτου.

Στον τομέα της τεχνολογίας και της ασφάλειας, το ανανεωμένο 408 εξοπλίζεται με συστήματα παρακολούθησης οδηγού, προηγμένα φίλτρα αέρα, βελτιωμένη ηχομόνωση και σύγχρονα συστήματα infotainment με συνδεδεμένες υπηρεσίες, over-the-air ενημερώσεις και ενσωμάτωση ψηφιακών βοηθών. Όλα αυτά συνθέτουν ένα μοντέλο που δεν περιορίζεται στην εντυπωσιακή εμφάνιση, αλλά προσφέρει μια αναβαθμισμένη οδηγική εμπειρία. Το 408 συνδυάζει υπερυψωμένη θέση οδήγησης με χαμηλό συνολικό ύψος, μόλις 1,48m, προσφέροντας καλή ορατότητα χωρίς να θυσιάζει τη δυναμική ισορροπία. Τα φαρδιά μετατρόχια (1,59 m μπροστά και 1,60 m πίσω) συμβάλλουν στη σταθερότητα, ενώ η γνωστή οδική συμπεριφορά της Peugeot παραμένει βασικό πλεονέκτημα, όπως λέει η μάρκα τουλάχιστον. Το μικρό διαστάσεων τιμόνι, προαιρετικά θερμαινόμενο, ενισχύει την αίσθηση ελέγχου και την άμεση απόκριση, λέει η Peugeot

Με το ανανεωμένο 408, η Peugeot επιβεβαιώνει τη διάθεσή της να βαδίσει σε premium μονοπάτια διατηρώντας παράλληλα την πρακτικότητα και την τεχνολογική αρτιότητα που απαιτεί η σύγχρονη αγορά. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο made in France που απευθύνεται σε όσους αναζητούν σχεδιαστική διαφοροποίηση χωρίς συμβιβασμούς σε άνεση, αποδοτικότητα και συνδεσιμότητα.