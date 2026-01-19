Μια αγωνιστική ομάδα άλλαξε όνομα, όχι όμως φιλοσοφία

Σε μία νέα φάση της αγωνιστικής ιστορίας της μπαίνει η Toyota μιας και η ιαπωνική φίρμα ανακοίνωσε μία σημαντική αλλαγή στην ονοματοδοσία των ομάδων της στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, και κατά συνέπεια της στρατηγικής της ενόψει 2026.

Η Toyota ανακοίνωσε την επιστροφή της TOYOTA GAZOO Racing (TGR) στις ιδρυτικές της αρχές, επανατοποθετώντας το όνομα «GAZOO Racing» στο επίκεντρο της στρατηγικής της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος της κίνησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της φιλοσοφίας «κατασκευή ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων» και η καλλιέργεια νέων ταλέντων, με βάση την εμπειρία από τους αγώνες.

Η GAZOO Racing δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών μηχανοκίνητου αθλητισμού, τόσο στην Ιαπωνία όσο και διεθνώς, αξιοποιώντας τους αγώνες ως πεδίο εξέλιξης τεχνολογιών και δεξιοτήτων που μεταφέρονται και στα αυτοκίνητα παραγωγής.

Οι απαρχές της GAZOO Racing εντοπίζονται στο 2007, όταν ο Akio Toyoda, τότε εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Toyota Motor Corporation (TMC), συμμετείχε στον 24ωρο αγώνα αντοχής του Nürburgring. Η συμμετοχή εκείνη, που πραγματοποιήθηκε με την ονομασία «Team GAZOO», δεν αναγνωριζόταν επίσημα από την εταιρεία και δεν έφερε το όνομα Toyota. Ο ίδιος ο Toyoda αγωνίστηκε με το ψευδώνυμο «Morizo».

Παρότι η ομάδα κατάφερε να τερματίσει τον απαιτητικό αγώνα, η εμπειρία ανέδειξε τα όρια της τότε παρουσίας της Toyota στον χώρο των σπορ και αγωνιστικών αυτοκινήτων. Η έλλειψη εξελιγμένων αγωνιστικών μοντέλων και σπορ αυτοκινήτων παραγωγής αποτέλεσε, σύμφωνα με την εταιρεία, έναυσμα για τη μετέπειτα στρατηγική αλλαγή.

Τον Απρίλιο του 2015, η TMC προχώρησε στην ενοποίηση των εσωτερικών της δραστηριοτήτων στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, συνενώνοντας τις επωνυμίες TOYOTA Racing, LEXUS Racing και GAZOO Racing κάτω από το κοινό σήμα «TOYOTA GAZOO Racing». Η απόφαση αυτή σηματοδότησε την επίσημη αναγνώριση και θεσμοθέτηση των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της εταιρείας υπό το όνομα Toyota.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η επιστροφή της Toyota στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) της FIA, με στόχο την εξέλιξη αυτοκινήτων που βασίζονται σε μοντέλα παραγωγής. Η εμπλοκή στο WRC οδήγησε σε μια διαφορετική προσέγγιση ανάπτυξης: πρώτα δημιουργήθηκε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο ικανό για νίκες και στη συνέχεια προσαρμόστηκε για τον δρόμο.

Αποτέλεσμα αυτής της φιλοσοφίας ήταν το GR Yaris, που παρουσιάστηκε το 2020 και αποτέλεσε την αφετηρία για μια νέα γενιά σπορ μοντέλων, όπως το GR Corolla. Η Toyota επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη πορεία συνέβαλε στην αναβίωση της εσωτερικής ανάπτυξης σπορ αυτοκινήτων με σαφή αγωνιστικό προσανατολισμό. Το 2025, η εταιρεία παρουσίασε επίσης τα GR GT, GR GT3 και το LFA Concept, ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της για τη δημιουργία κορυφαίων σπορ μοντέλων.

Παράλληλα, η Toyota Motor Corporation και η TOYOTA RACING GmbH ανακοίνωσαν τη μετονομασία της ευρωπαϊκής θυγατρικής έρευνας και ανάπτυξης από «TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH» σε «TOYOTA RACING GmbH». Η αλλαγή τέθηκε ήδη σε ισχύ από τις 7 Ιανουαρίου. Η εταιρεία, με έδρα την Κολωνία της Γερμανίας, θα επικεντρωθεί στην τεχνολογική εξέλιξη μέσω του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με έμφαση στην ανάπτυξη κινητήρων και προηγμένων συστημάτων.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA (WEC), όπου η Toyota συμμετείχε από το 2016 έως το 2025 ως TOYOTA GAZOO Racing, η ομάδα θα αγωνίζεται από τη σεζόν του 2026 με την επωνυμία «TOYOTA RACING», παρουσιάζοντας το ανανεωμένο hypercar TR010 HYBRID.

Οι δραστηριότητες της TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing (TGRR) θα συνεχιστούν κανονικά. Η ομάδα θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της TOYOTA Racing και της GAZOO Racing, συμβάλλοντας τόσο στη βελτίωση προϊόντων και τεχνολογιών μέσα από τους αγώνες όσο και στην ανάπτυξη νέων οδηγών και μηχανικών, λειτουργώντας ως χώρος εκπαίδευσης και ανάδειξης ταλέντων.

Με τις παραπάνω κινήσεις, η Toyota επιχειρεί να επανακαθορίσει τη δομή και την ταυτότητά της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, διατηρώντας τον ρόλο των αγώνων ως βασικό εργαλείο τεχνολογικής εξέλιξης και καινοτομίας.