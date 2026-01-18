Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε το παλιό σας αυτοκίνητο;

Το Ford Loyal+, που λανσάρει η Ford Motor Ελλάς, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανταλλαγής που απευθύνεται αποκλειστικά σε υφιστάμενους πελάτες της μάρκας και το οποίο έχει ως στόχο την διευκόλυνση αντικατάστασης του παλαιού Ford με ένα νέο, συνδυάζοντας ευνοϊκούς όρους και οικονομικά κίνητρα τόσο για ιδιώτες όσο και για ατομικές επιχειρήσεις.

Ένα νέο πρόγραμμα με στόχο τη διευκόλυνση της ανανέωσης οχήματος παρουσιάζει η Ford, απευθυνόμενο τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ατομικές επιχειρήσεις. Το Ford Loyal+ δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους οχημάτων Ford να παραδώσουν το υπάρχον αυτοκίνητό τους σε επίσημο έμπορο της μάρκας και να αποκτήσουν ένα νέο μοντέλο, αξιοποιώντας την αξία ανταλλαγής ως προκαταβολή.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλα τα νέα επιβατικά μοντέλα της Ford, συμπεριλαμβανομένων των Tourneo Connect και Tourneo Courier, και καλύπτει οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικές εκδόσεις, καθώς και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής επαγγελματικού Ford με επιβατικό όχημα, γεγονός που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος.

Για τους ιδιώτες, το Ford Loyal+ συνοδεύεται από χρηματοδότηση με επιτόκιο 0% μέσω της Ford Finance για ολόκληρη τη διάρκεια του δανείου. Η ελάχιστη προκαταβολή ορίζεται στο 40%, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να φτάσει έως και τους 60 μήνες. Επιπλέον, όλα τα νέα οχήματα καλύπτονται από την εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, προσφέροντας αυξημένη ασφάλεια και προβλεψιμότητα στο κόστος χρήσης.

Για επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση, το πρόγραμμα ενισχύεται μέσω της Ford Lease. Το πρόσθετο οικονομικό όφελος μπορεί να αξιοποιηθεί είτε ως μείωση της αρχικής προκαταβολής είτε ως χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιλογές του πελάτη.

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα Ford Loyal+ περιγράφεται ως απλή και σαφής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με έναν Επίσημο Έμπορο Ford, να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις του προγράμματος και, στην περίπτωση των ιδιωτών, να προγραμματίσουν τεχνικό έλεγχο του οχήματος προς ανταλλαγή, σύμφωνα με τη διαδικασία trade-in.

Στη συνέχεια, ο έμπορος υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης ή μίσθωσης προς έγκριση και ολοκληρώνεται η παράδοση του νέου οχήματος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Ford Loyal+ είναι διαθέσιμες εδώ, καθώς και στο δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων της μάρκας σε όλη την Ελλάδα.