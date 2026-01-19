Ένας «γίγαντας» από την Κίνα που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Ξεπερνώντας -και μάλιστα κατά πολύ- τους στόχους που είχε θέσει, η Geely Αuto ξεπέρασε τα 3,0 εκατομμύρια παραδόσεις νέων οχημάτων το 2025, σημειώνοντας αύξηση 39% και νέο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων, στοιχείο που δείχνει την εντυπωσιακή δυναμική του μεγάλου κινέζικου Oμίλου.

Η Geely Automobile Holdings Limited μέσα σε σχεδόν 30 χρόνια (ιδρύθηκε το 1997 ως θυγατρική του Zhejiang Geely Holding Group, με έδρα στο Χανγκζού της Κίνας) κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο παίχτη που οδηγεί το μέλλον της αυτοκίνησης και της τεχνολογίας. Ελέγχοντας «βαριά» ονόματα της αυτοκίνησης, όπως η Volvo, η Lotus και η Polestar, δημιουργώντας δικά της brands (Lynk & Co, Zeekr) και συνεργαζόμενη με τη Mercedes-Benz για την επανεκκίνηση της smart, η Geely δεν είναι απλώς ένας ακόμα κατασκευαστής - είναι ένας γίγαντας με ηγετική θέση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, κυρίως στον τομέα των ηλεκτρικών, plug-in hybrid και υβριδικών οχημάτων.

Στο παγκόσμιο στρατηγικό σύστημα της Geely περιλαμβάνονται 5 διεθνή κέντρα σχεδίασης, 5 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, 5 κέντρα δοκιμών, 5 οικοσυστήματα τεχνητής νοημοσύνης και πλατφόρμες για 5 διαφορετικές τεχνολογίες. Πρόσφατα η εταιρεία εγκαινίασε το Geely Safety Center, το οποίο σύμφωνα με την ίδια είναι το μεγαλύτερο κέντρο δοκιμών ασφάλειας οχημάτων στον κόσμο.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία, η ποιότητα, η ασφάλεια, η άνεση είναι μόνο λίγα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Geely Auto, η οποία δραστηριοποιείται ήδη στην ελληνική αγορά, με τη μάρκα να εισάγεται από την Geo Mobility Hellas. Το ΕΧ5 είναι το μοντέλο με το οποίο η Geely Αuto μας συστήθηκε στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση ο τεράστιος Όμιλος από την Κίνα πάει από ρεκόρ πωλήσεων σε ρεκόρ, επιδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, το 2025 κατέγραψε μια από τις ισχυρότερες χρονιές στην ιστορία της, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της σε μια περίοδο έντονων μετασχηματισμών για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα πωλήσεων που ανακοίνωσε η εταιρεία, οι συνολικές παραδόσεις οχημάτων ανήλθαν σε 3.024.567 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 39% σε ετήσια βάση και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε τον αναθεωρημένο στόχο των 3 εκατομμυρίων μονάδων που είχε τεθεί νωρίτερα μέσα στο έτος, υπογραμμίζοντας τη σταθερή ανοδική πορεία του ομίλου.

Κεντρικό ρόλο στην επίτευξη του ρεκόρ διαδραμάτισε η ταχεία ανάπτυξη των οχημάτων νέας ενέργειας (NEV). Οι πωλήσεις στην κατηγορία αυτή ανήλθαν σε 1.687.767 μονάδες, αυξημένες κατά 90% σε σύγκριση με το 2024, καταγράφοντας νέο ρεκόρ και καλύπτοντας πλήρως τον ετήσιο στόχο της εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική στροφή της Geely προς την ηλεκτροκίνηση και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, σε μια αγορά όπου η ζήτηση για βιώσιμες λύσεις μετακίνησης ενισχύεται διαρκώς.

Η συνολική γκάμα οχημάτων νέας ενέργειας της Geely Auto ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου πωλήσεων, φτάνοντας τις 1,24 εκατ. μονάδες. Παράλληλα, η Zeekr, η premium μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων του ομίλου, κατέγραψε τον Δεκέμβριο μηνιαίες πωλήσεις άνω των 30.000 μονάδων, τις υψηλότερες στην ιστορία της. Σε ετήσια βάση, οι πωλήσεις της Zeekr ξεπέρασαν τις 220.000 μονάδες, ενισχύοντας τη θέση της ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης στον τομέα των NEV.

Σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία αποτέλεσε και το γεγονός ότι, μέχρι το τέλος του 2025, οι σωρευτικές πωλήσεις της Geely Auto ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια οχήματα. Το μέγεθος αυτό αντανακλά τη μακροχρόνια παρουσία και την εδραίωση του ομίλου τόσο στην εγχώρια αγορά της Κίνας όσο και διεθνώς.

Παρά την έντονη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, η Geely Auto διατήρησε ισχυρή θέση και στον τομέα των οχημάτων εσωτερικής καύσης (ICE). Οι πωλήσεις της συγκεκριμένης γκάμας ανήλθαν σε 1.214.132 μονάδες το 2025, σημειώνοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας τον στόχο του ενός εκατομμυρίου, παρά τις πιέσεις που δέχεται η αγορά από τη μετάβαση σε πιο «πράσινες» τεχνολογίες.

Το 2025 αποτέλεσε επίσης χρονιά στρατηγικής εμβάθυνσης για τη Geely Auto, με περαιτέρω υλοποίηση της Διακήρυξης της Taizhou και εφαρμογή του πλαισίου «One Geely». Υπό αυτόν τον ενιαίο στρατηγικό συντονισμό, η εταιρεία επιδίωξε μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των επιμέρους μαρκών και δραστηριοτήτων της, επιτυγχάνοντας πρόοδο κυρίως στον τομέα των οχημάτων νέας ενέργειας.

Το 2025 αποτέλεσε επίσης χρονιά στρατηγικής εμβάθυνσης για τη Geely Auto, με περαιτέρω υλοποίηση της Διακήρυξης της Taizhou και εφαρμογή του πλαισίου «One Geely». Υπό αυτόν τον ενιαίο στρατηγικό συντονισμό, η εταιρεία επιδίωξε μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των επιμέρους μαρκών και δραστηριοτήτων της, επιτυγχάνοντας πρόοδο κυρίως στον τομέα των οχημάτων νέας ενέργειας.

Καθοριστική για την εμπορική πορεία της Geely παραμένει η έμφαση στην τεχνολογική ανάπτυξη και την έρευνα και εξέλιξη (R&D). Το 2025 σηματοδότησε το τελευταίο έτος της στρατηγικής «Intelligent Geely 2025», στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία πέτυχε τη μαζική παραγωγή τεχνολογιών όπως η ολοκληρωμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, τα συστήματα υποβοηθούμενης οδήγησης, τα έξυπνα cockpit, τα προηγμένα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης και η αξιοποίηση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς.

Παράλληλα, η Geely ενίσχυσε την παγκόσμια παρουσία της. Οι πωλήσεις στο εξωτερικό ανήλθαν σε 420.000 μονάδες το 2025, εκ των οποίων 120.000 αφορούσαν οχήματα νέας ενέργειας. Το διεθνές δίκτυο της εταιρείας καλύπτει πλέον 88 χώρες και περιοχές, με περισσότερα από 1.200 σημεία πώλησης, στοιχείο που αποτυπώνει τη στρατηγική της εξωστρέφεια.

Στον τομέα της βιωσιμότητας και της εταιρικής υπευθυνότητας, οι επιδόσεις της Geely Auto έτυχαν διεθνούς αναγνώρισης. Η εταιρεία κατέλαβε την πρώτη θέση στο «China ESG Listed Companies Yangtze River Delta Pioneer 100», έλαβε αξιολόγηση AA από τη MSCI ESG και διατήρησε ηγετική θέση στις αξιολογήσεις της ISS ESG.

Με αφετηρία τα 20 εκατομμύρια συνολικών πωλήσεων, η Geely Auto εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Για το 2026, η εταιρεία σχεδιάζει την παρουσίαση περίπου δέκα νέων μοντέλων, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των καταναλωτών διεθνώς.