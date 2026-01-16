Αναβαθμίσεις ουσίας για αυτά τα ηλεκτρικά επαγγελματικά

Με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αυτονομίας και της ασφάλειας στην καθημερινή επαγγελματική χρήση, τα αμιγώς ηλεκτρικά e-Transporter και e-Caravelle έρχονται με ουσιαστικές αναβαθμίσεις από την Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα.

Με ουσιαστικές αναβαθμίσεις έρχονται τα αμιγώς ηλεκτρικά e-Transporter και e-Caravelle, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα. Κεντρικό στοιχείο των αναβαθμίσεων αποτελεί η νέα μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα περίπου 70 kWh, αυξημένη από τις 64 kWh. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε αυτονομία έως 380 km, περίπου 13% μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Παράλληλα, έχει βελτιωθεί η καμπύλη φόρτισης DC, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο φόρτισης. Σε ταχυφορτιστή ισχύος 125 kW, η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 30 λεπτά, δηλαδή έως και δέκα λεπτά ταχύτερα από πριν. Σύμφωνα με την εταιρεία, μία σύντομη στάση φόρτισης διάρκειας περίπου δέκα λεπτών μπορεί να προσφέρει επιπλέον αυτονομία της τάξης των 100 km.

Ιδιαίτερη σημασία για την επαγγελματική χρήση αποκτά και η ανακοίνωση της προαιρετικής τετρακίνησης 4Motion, η οποία θα είναι διαθέσιμη για το ηλεκτρικό Transporter από τις αρχές του 2026. Το σύστημα βασίζεται σε έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, σε συνδυασμό με μία επιπλέον ηλεκτρική μονάδα στον εμπρός άξονα. Καθώς δεν υπάρχει μηχανική σύνδεση μεταξύ των δύο αξόνων, η κατανομή της ροπής γίνεται άμεσα και δυναμικά, ανάλογα με τις συνθήκες πρόσφυσης. Το σύστημα συνεργάζεται με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (ESP) και τον έλεγχο πρόσφυσης, συμβάλλοντας στη βελτιωμένη σταθερότητα και στον έλεγχο του οχήματος σε βρεγμένο οδόστρωμα, σε εργοτάξια ή σε μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες. Η τετρακίνηση 4Motion θα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις ισχύος: 100 kW (136 ίπποι), 160 kW (218 ίπποι) και 210 kW (286 ίπποι).

Για την ελληνική αγορά, οι αναβαθμίσεις αυτές ενισχύουν τη χρηστικότητα των e-Transporter και e-Caravelle σε τομείς όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός και η καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα εντός και εκτός πόλης. Η αυξημένη αυτονομία, οι μικρότεροι χρόνοι φόρτισης και η δυνατότητα ηλεκτρικής τετρακίνησης αναμένεται να συμβάλουν στον καλύτερο έλεγχο του λειτουργικού κόστους, αλλά και στη σταδιακή μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε στόλους με χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα.

Οι αναβαθμισμένες εκδόσεις των ηλεκτρικών επαγγελματικών μοντέλων της Volkswagen αναμένεται να διατεθούν στην ελληνική αγορά τους προσεχείς μήνες.