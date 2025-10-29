Πρεμιέρα για μια νέα premium-tech μάρκα, στο κατάλληλο περιβάλλον…

Με την εκδήλωση Zeekr Exclusive Experience, στο Costa Navarino, η Zeekr έκανε επίσημη είσοδο στην ελληνική αγορά και ταυτόχρονα πραγματοποίησε ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική της πορεία στην Ευρώπη, σε ένα περιβάλλον που ανέδειξε ιδανικά τον premium και high-tech χαρακτήρα της νέας μάρκας και των τριών μοντέλων της που είναι διαθέσιμα στη χώρα μας σε πρώτη φάση…

Η επίσημη πρεμιέρα της Zeekr στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου πραγματοοιήθηκε στο πλαίσιο μιας εντυπωσιακής εκδήλωσης, στον εμβληματικό χώρο του Costa Navarino. Μιλάμε για την καινούρια μάρκα που δημιουργήθηκε το 2021 από την Geely για να παίξει το ρόλο του πλέον πολυτελούς και high tech εκπροσώπου του κολοσσιαίου κινέζικου ομίλου, που ελέγχει «βαριά» ονόματα της αυτοκίνησης, όπως η Volvo, η Lotus και η Polestar, ενώ έχει δημιουργήσει κοινοπραξία με τη Mercedes-Benz για τα smart της νέας εποχής.

Πίσω από το… περίεργο όνομα της Zeekr κρύβονται αρκετοί συμβολισμοί: Το «Ze» για παράδειγμα προέρχεται από το «Zero» για να δείξει ότι από εκεί ξεκινούν τα πάντα, το «e» συμβολίζει την ηλεκτροκίνηση, ενώ το «kr» προέρχεται από το ευγενές αέριο Κρυπτό, το οποίο εκπέμπει φως όταν έρθει σε επαφή με ηλεκτρικό φορτίο.

Η Ζeekr θεωρείται σήμερα μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες δυνάμεις στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, με τα μοντέλα της να έχουν ευρωπαϊκό σχεδιαστικό DNA και να υπόσχονται ισορροπία ανάμεσα σε πολυτέλεια, απόδοση και τεχνολογία. Για την παρουσία της στην Ελλάδα συνέπραξε με την GEO Mobility Hellas, τον εισαγωγέα και των μοντέλων Geely, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική πορεία της Zeekr στην Ευρώπη μιας και κάνει ντεμπούτο στη νότια Ευρώπη, σε μια αγορά όπου οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από το ένα τρίτο μέσα στο 2024. Σήμερα, η Zeekr έχει παρουσία στη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τη Δανία, το Βέλγιο και πλέον, στην Ελλάδα. Από το 2026 η Zeekr θα εισέλθει και σε μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία.

Στην εκδήλωση στο Costa Navarino παρευρέθηκαν τα στελέχη της GEO Mobility Hellas με επικεφαλής τον γενικό της διευθυντή, Θανάση Κονιστή, υψηλόβαθμα στελέχη της Zeekr Europe, όπως ο Χρήστος Αγγελόπουλος, o Wojtek Bodziony Head of Corporate Operation & Strategy and Importer Markets καθώς και ο CEO του Union Group στην οποία ανήκει η GEO Mobility Hellas, Ran Danai.

Ο πρώτος εκθεσιακός χώρος της μάρκας βρίσκεται στο Μαρούσι, στο «δαχτυλίδι» της Λ. Κηφισίας (σύντομα θα υπάρχουν επιπλέον εκθέσεις και εκτός Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τα Ιωάννινα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας), όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν από κοντά τα τρία ηλεκτρικά μοντέλα που λανσάρει στο ξεκίνημά της η Zeekr, όλα βασισμένα στην αρχιτεκτονική SEA της Geely και πλήρως εξοπλισμένα και με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε σύστημα κίνησης, συνδεσιμότητα και ασφάλεια (έχουν αποσπάσει τη μέγιστη διάκριση 5 αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP).

Zeekr X

Στη βάση της γκάμας συναντάμε το Zeekr X, ένα μικρομεσαίο οικογενειακό SUV με μήκος 4,432 m που διακρίνεται για την μοντέρνα αισθητική και τις χωρίς πλαίσιο πλευρικές πόρτες, την προσεγμένη αεροδυναμική (Cd 0,28) και την υψηλή ηλεκτρική τεχνολογία, που υιοθετεί.

Διατίθεται σε εκδόσεις Core, Long Range και Privilege AWD, με μπαταρίες 49 ή 69 kWh, ισχύ έως 428 ίππους και ταχεία φόρτιση DC έως 150 kW, επιτρέποντας αναπλήρωση της ενέργειας της μπαταρίας 10–80 % σε λιγότερο από 30 λεπτά. Η αυτονομία φτάνει τα 446 km (WLTP), ενώ η τετρακίνητη έκδοση χρειάζεται μόλις 3,8 δευτερόλεπτα για τα 0–100 km/h.

Η βασική έκδοση Zeekr X Core διαθέτει μπαταρία 49 kWh, ισχύ 272 ίππων για επιτάχυνση 0–100 km/h σε 5,9’’, ταχεία φόρτιση DC 130 kW, καθώς και πλήρες πακέτο τεχνολογιών, ασφάλειας και άνεσης. Η αυτονομία φτάνει έως τα 330 km (WLTP).

Η έκδοση Long Range από την πλευρά της είναι επίσης εφοδιασμένη με τον ηλεκτροκινητήρα των 272 ίππων και κίνηση στους πίσω τροχούς, αλλά έχει μπαταρία 69 kWh.

Σε όλες τις εκδόσεις, το εσωτερικό συνδυάζει τεχνολογία και μοντέρνο design με μεγάλη οθόνη 14,6 ιντσών, Head Up Display επαυξημένης πραγματικότητας 24,3 ιντσών, ηχοσύστημα Yamaha με 13 ηχεία, ADAS επιπέδου 2 και συνδεσιμότητα 5G.

Με τιμές δε που ξεκινούν από 32.990 ευρώ (με επιδότηση “Κινούμαι Ηλεκτρικά” και το πρόγραμμα Xtreme Value 50), το Zeekr X αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό premium entry μοντέλο στην ηλεκτροκίνηση. Το πρόγραμμα Χtreme Value 50 αφορά μόνο στο Zeekr X και εξασφαλίζει για τους 50 πρώτους πελάτες είτε άμεσο όφελος 2.000 ευρώ, είτε προνομιακά προγράμματα Zeekr Prime Finance με 0% επιτόκιο για 60 μήνες ή 3,9% επιτόκιο για 72 μήνες.

Zeekr 7X

Το Zeekr 7X είναι το μεγαλύτερο SUV της γκάμας, με μήκος 4,79 m και αρχιτεκτονική 800V, που στην πράξη σημαίνει φόρτιση DC έως 480 kW. Το 7X προσφέρεται και αυτό σε 3 εκδόσεις ισχύος-μπαταρίας-κίνησης, ενώ στάνταρ στην κορυφαία του επιλογή υπάρχει και η ενεργή αερανάρτηση με συνεχή έλεγχο της απόσβεσης και ρυθμιζόμενη απόσταση από το έδαφος.

Στη βασική έκδοση Core ο ηλεκτροκινητήρας των 421 ίππων τροφοδοτείται από μπαταρία 75 kWh και κινεί τους πίσω τροχούς (αυτονομία 480 km). Στην έκδοση Long Range η μπαταρία έχει χωρητικότητα 100 kWh για αυτονομία 615 km (WLTP). H φόρτιση της μπαταρίας από 10 στο 80% μπορεί να γίνει μέσα σε 13 και 16 λεπτά αντίστοιχα, με φόρτιση συνεχούς ρεύματος DC 200 kW.

Σημειώστε ότι κορυφαία έκδοση Privilege AWD διαθέτει συνολική 646 ίππους και υπόσχεται επιτάχυνση 0-100 km/h σε 3,8 δευτερόλεπτα.

Το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από προηγμένες τεχνολογίες, όπως οθόνη 16 ιντσών, Head Up Display 36 ιντσών, φωνητικό έλεγχο και πολυζωνικό κλιματισμό.

Η τιμή εκκίνησης είναι στα 51.990 ευρώ με επιδότηση.

Zeekr 001

Τέλος, το Zeekr 001 είναι ένα εντυπωσιακό σε design και μεγάλο σε διαστάσεις “shooting brake” 4,9 μέτρων με ωραίο design και κορυφαία αεροδυναμική απόδοση (Cd 0,23). Όπως και στα άλλα μοντέλα, το εσωτερικό έχει minimal σχεδίαση, ενώ η οθόνη είναι 15,4 ιντσών και συνδυάζει την πολυτέλεια με το full digital υπόβαθρο.

Προσφέρεται σε 3 εκδόσεις, η πρώτη (Long Range) με ηλεκτροκινητήρα 272 ίππων, κίνηση στους πίσω τροχούς και μπαταρία 100 kWh, ενώ υπάρχουν και δύο τετρακίνητες με ίδια μπαταρία και 544 ίππους: H Privilege με 585 km αυτονομία και η Performance με 594 km αυτονομία. Σημειώστε ότι το 0-100 km/h στην Privilege και την Performance απαιτεί μόνο 3,8 δευτερόλεπτα, ενώ στην Long Range χρειάζεται αρκετά παραπάνω, 7,2 δεύτερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Privilege έρχεται με στάνταρ ενεργή αερανάρτηση.

Ο τιμοκατάλογος για το Zeekr 001 ξεκινά από τα 59.990€ | 56.990€ με επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά.

Σημειώνουμε τέλος ότι η Zeekr συνοδεύει τα αυτοκίνητά της με εγγύηση 5 ετών ή 100.000 km, με δυνατότητα επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 km μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου της εταιρίας. Η μπαταρία καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 km, ενώ η εταιρεία προσφέρει τα ευέλικτα προγράμματα Zeekr Prime Finance με επιτόκιο 7,9% για 72 μήνες και δόση 525 ευρώ για το 001 και 480 ευρώ για το 7Χ.

Σχετικά με την Zeekr

Η Zeekr (NYSE: ZK) είναι η παγκόσμια premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας από τον όμιλο Geely Holding. Η Zeekr στοχεύει στη δημιουργία ενός πλήρως ολοκληρωμένου οικοσυστήματος χρηστών με την καινοτομία ως πρότυπο. Η μάρκα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Sustainable Experience Architecture (SEA) και αναπτύσσει τις δικές της τεχνολογίες μπαταριών, συστήματα διαχείρισης μπαταριών, τεχνολογίες ηλεκτρικών κινητήρων και αλυσίδα εφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων. Η ισότητα, η διαφορετικότητα και η βιωσιμότητα είναι οι αξίες της μάρκας Zeekr. Φιλοδοξία της είναι να γίνει ένας πραγματικός πάροχος λύσεων κινητικότητας.

Η Zeekr λειτουργεί τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης και τα στούντιο σχεδιασμού στο Gothenburg, το Ningbo, το Hangzhou και τη Shanghai και διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τεχνογνωσία παγκόσμιας κλάσης. Από την στιγμή που η Zeekr ξεκίνησε τις παραδόσεις τον Οκτώβριο του 2021, η μάρκα έχει παραδώσει περισσότερα από 510.000 οχήματα μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των Zeekr 001, Zeekr 001 FR, Zeekr 009 MPV, Zeekr X urban SUV, Zeekr 007, Zeekr 7X, Zeekr MIX και Zeekr 7GT. Η Zeekr έχει ανακοινώσειτα σχέδιάα της για την πώληση οχημάτων στις παγκόσμιες αγορές και έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης για τα επόμενα 5 χρόνια με στόχο να ικανοποιήσει την ταχέως αναπτυσσόμενη παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων.

Σχετικά με τη GEO Mobility Hellas

Η GEO Mobility Hellas είναι ελληνική εταιρία, θυγατρική της πολυεθνικής Union Group και επίσημος εισαγωγέας των αυτοκινήτων Geely και Zeekr στην Ελλάδα. Η εταιρεία δεσμεύεται να προσφέρει καινοτόμα και βιώσιμα οχήματα υψηλής ποιότητας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην παροχή εξαιρετικής εμπειρίας υπηρεσιών στους πελάτες της. Η GEO Mobility Hellas φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της σύγχρονης αυτοκίνησης και στο δυναμικό τοπίο της κινητικότητας στην ελληνική αγορά με προϊόντα που ικανοποιούν τις πιο απαιτητικές σύγχρονες ανάγκες για άνεση, ασφάλεια και υψηλή τεχνολογία.