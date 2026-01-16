Πόσο κοστίζει η - πρώτη φορά - ηλεκτρική Mercedes GLC;

Έχοντας περάσει σε μια νέα ηλεκτρική εποχή, η ολοκαίνουργια γενιά της Mercedes-Βenz GLC είναι πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα εφοδιασμένη με τεχνολογίες, συστήματα και πολυτέλειες, που είναι σε θέση να απογειώσουν την οδηγική εμπειρία με το best-seller μεσαίο SUV μοντέλο της luxury μάρκας.

Η GLC αποτελεί διαχρονικά το πιο επιτυχημένο εμπορικά μοντέλο της Mercedes-Benz σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφοντας τις υψηλότερες πωλήσεις της μάρκας για πολλά συνεχόμενα χρόνια, επιτυχία που επιβεβαιώθηκε και το 2025. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ηλεκτροκίνηση, η γερμανική εταιρεία προετοιμάζει το επόμενο βήμα με την παρουσίαση της ολοκαίνουριας ηλεκτρικής GLC, η οποία αναμένεται να λανσαριστεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, ούσα ήδη ωστόσο διαθέσιμη για παραγγελίες στην Ελλάδα.

Η νέα GLC με EQ Technology αναπτύχθηκε εξαρχής ως ηλεκτρικό όχημα και αποτελεί το πρώτο μοντέλο μιας νέας οικογένειας αυτοκινήτων της Mercedes-Benz. Η εξέλιξή της βασίστηκε σε feedback πελατών από διαφορετικές αγορές, με στόχο τη διατήρηση των βασικών χαρακτηριστικών που έχουν καθιερώσει τη GLC στην κατηγορία των μεσαίων SUV.

To νέο μεσαίο SUV της Mercedes-Benz σηματοδοτεί τόσο την εγκατάλειψη των αποκλειστικών ονομάτων ΕQ για ηλεκτρικά μοντέλα (η μάρκα θα ενσωματώνει πλέον την ηλεκτροκίνηση απευθείας στις υπάρχουσες σειρές της) όσο και μια νέα εποχή για τη σχεδιαστική ταυτότητα της luxury μάρκας με νέα στοιχεία. To πιο χαρακτηριστικό από αυτά είναι η νέα μάσκα, η οποία έχει μετατραπεί από ένα λειτουργικό χαρακτηριστικό της εποχής των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης σε ένα φωτιζόμενο έργο τέχνης. Ο συνδυασμός σχεδίασης, τεχνολογίας και δεξιοτεχνίας εκφράζεται με τρία κύρια χαρακτηριστικά: ένα φαρδύ χρωμιωμένο πλαίσιο, μια δομή από πλέγμα που μοιάζει με φιμέ γυαλί και ενσωματωμένο φωτισμό περιγράμματος. Μια φωτιζόμενη έκδοση διατίθεται προαιρετικά, διαθέτοντας συνολικά 942 φωτιζόμενες κουκκίδες από πίσω. Αυτή η προαιρετική γραφική παράσταση pixel υψηλής τεχνολογίας μπορεί ακόμη και να είναι κινούμενη. Η δυναμική σιλουέτα της νέας GLC, με έντονες γραμμές, τονισμένα φτερά και προβολείς επόμενης γενιάς DIGITAL LIGHT με τεχνολογία micro-LED, υπογραμμίζει την επιβλητική της παρουσία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο μοντέλο δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα, την αυτονομία και την ταχύτητα φόρτισης, αξιοποιώντας την ηλεκτρική αρχιτεκτονική και το λειτουργικό σύστημα MB.OS, το οποίο ενσωματώνει προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η ηλεκτρική GLC τοποθετείται ψηλά σε επίπεδο πρακτικότητας και χώρων, προσφέροντας αυξημένο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι σε σύγκριση με τις συμβατικές εκδόσεις, καθώς και ικανότητα ρυμούλκησης έως 2,4 τόνους.

Στο εσωτερικό, η Mercedes επαναπροσδιορίζει τη φιλοσοφία Sensual Purity. Ξεχωρίζει η ενιαία οθόνη MBUX Hyperscreen μήκους 99,3 εκατοστών, η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε μοντέλο της μάρκας. Η νέα GLC χρησιμοποιεί την τέταρτη γενιά MBUX, το πρώτο σύστημα infotainment παγκοσμίως που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη (AI) από τη Microsoft και την Google και ανοίγει έναν νέο κόσμο εξατομικευμένων εμπειριών και διαισθητικής αλληλεπίδρασης ανθρώπου-οχήματος. Υπάρχουν επίσης νέα καθίσματα με πιστοποίηση AGR και νέο πιο εργονομικό τιμόνι. Ο διάκοσμος συμπληρώνεται από ενεργό περιβαλλοντικό φωτισμό και μια «έναστρη» πανοραμική οροφή SKY CONTROL με στόχο τη δημιουργία ενός άνετου και φιλόξενου περιβάλλοντος. Για πρώτη φορά, η Mercedes-Benz προσφέρει επίσης πιστοποιημένο vegan εσωτερικό, μέσω του προαιρετικού Vegan Package, με πιστοποίηση από τον οργανισμό The Vegan Society.

Με μεταξόνιο κατά 84mm μεγαλύτερο σε σύγκριση με την έκδοση με κινητήρα εσωτερικής καύσης, οι επιβάτες απολαμβάνουν ευρύχωρη και άνετη διαδρομή. Σύμφωνα με τη Mercedes, το αποτέλεσμα είναι 13mm περισσότερος χώρος για τα πόδια και 46mm περισσότερος χώρος για το κεφάλι μπροστά, ενώ οι πίσω επιβάτες επωφελούνται από 47mm περισσότερου χώρου για τα πόδια και 17mm περισσότερου χώρου για το κεφάλι. Από την άλλη, το πορτ-μπαγκάζ έχει χωρητικότητα 570 λίτρων και, όταν τα πίσω καθίσματα αναδιπλωθούν, αυξάνεται στα 1.740 λίτρα. Επιπλέον, ο μπροστινός χώρος αποθήκευσης (frunk) προσφέρει επιπλέον 128 λίτρα χωρητικότητας και μπορεί να ανοίξει ηλεκτρικά μέσω χειριστηρίου αφής.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εμπειρία φόρτισης της νέας GLC. Ένα από τα χαρακτηριστικά της νέας ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής είναι το σύστημα 800V, που μειώνει σημαντικά τον χρόνο φόρτισης σε συνδυασμό με τη νέα γενιά μπαταριών. Σε συνεργασία με το MB.CHARGE, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα φόρτισης παγκοσμίως, προσφέρει ταχύτατη και άνετη και εμπειρία φόρτισης παραμένοντας πλήρως συνδεδεμένη. Η ολοκαίνουρια GLC μπορεί να φορτίσει έως 305 km σε 10 λεπτά. Ενσωματώνεται μπαταρία ιόντων λιθίου ωφέλιμης ενέργειας 94 kWh, ενώ η παρουσία μετατροπέα DC (ανάλογα με τη χώρα), επιτρέπει τη φόρτιση σε ταχυφορτιστές 400V. Επιπλέον, η ηλεκτρική GLC είναι προετοιμασμένη για σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας: Όταν συνδεθεί σε συμβατό αμφίδρομο σταθμό DC, μπορεί να αποθηκεύει ηλιακή ενέργεια και να τροφοδοτεί το σπίτι (V2H) ή το δίκτυο (V2G).

O βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει αντλία θερμότητας αξιοποιώντας τη θερμότητα από τη μονάδα του ηλεκτροκινητήρα, τη μπαταρία και τον αέρα για αποτελεσματική θέρμανση του εσωτερικού. Η κατάλληλη προετοιμασία της μπαταρίας εξασφαλίζει πολύ υψηλή απόδοση φόρτισης.

Από την αρχή της διάθεσης του μοντέλου θα προσφέρεται η κορυφαία έκδοση GLC 400 4MATIC με 489 ίππους και 800 Nm ροπής. Η υποσχόμενη αυτονομία κυμαίνεται ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης από 568 – 715 km (WLTP). Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, τέσσερις επιπλέον εκδόσεις θα ακολουθήσουν από το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Η GLC 400 4MATIC διαθέτει τη λειτουργία TERRAIN MODE ως πρόγραμμα οδήγησης για χωματόδρομους ή δρόμους με χαλίκι, προσαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά της κίνησης, του τιμονιού και των φρένων. Η λειτουργία «διαφανές καπό» επιτρέπει εικονική θέα κάτω από το εμπρός μέρος του οχήματος, συνδυάζοντας εικόνες από την εμπρόσθια κάμερα και τις κάμερες των εξωτερικών καθρεπτών. Σε επίπεδο οδήγησης, η προερχόμενη από την S-Class αερανάρτηση υπόσχεται κορυφαία ποιότητα κύλισης με την δυνατότητά της να απορροφά σχεδόν πλήρως ανωμαλίες και κραδασμούς.

Το Agility & Comfort Package περιλαμβάνει αερανάρτηση AIRMATIC σε συνδυασμό με τετραδιεύθυνση πίσω άξονα, επιτρέποντας γωνία διεύθυνσης έως 4,5° σε κάθε κατεύθυνση. Ανάλογα με το πακέτο, το MB.DRIVE υποβοηθά τον οδηγό με συνεργατική διεύθυνση, φρενάρισμα και επιτάχυνση. Συνδέεται επίσης με τον εξωτερικό κόσμο μέσω μίας ενσωματωμένης κεραίας οροφής, επιτρέποντας την αναβάθμιση των συστημάτων μέσω της εφαρμογής Mercedes-Benz χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη στο συνεργείο. Όλα τα ενεργά συστήματα ασφαλείας διατίθενται ως στάνταρ εξοπλισμός και μπορούν να ενημερωθούν ακόμη και μετά την αγορά, για μεγαλύτερη ασφάλεια, αφού είναι σε θέση να προλαμβάνουν ακόμα περισσότερα ατυχήματα απ’ ότι στο παρελθόν.

Με την ηλεκτρική GLC, η Mercedes-Benz επιχειρεί να μεταφέρει τη φιλοσοφία και την εμπορική επιτυχία ενός καθιερωμένου μοντέλου στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην κατηγορία των μεσαίων premium SUV. Το λανσάρισμα στην ελληνική αγορά ξεκινάει στις εκδόσεις GLC 400 4MATIC Launch, GLC 400 4MATIC Long Range Edition και GLC 400 4MATIC AMG Edition, με τις τιμές να διαμορφώνονται σε 71.950, 77.950 και 81.250 ευρώ αντίστοιχα.