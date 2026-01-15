Δύο μοντέλα με αισθητά βελτιωμένο value for money

Η Skoda προχώρησε σε εμπορική επανατοποθέτηση των Kamiq και Scala στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας νέες εκδόσεις με αναβαθμισμένο βασικό εξοπλισμό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, χαρακτηριστικά που τόνισαν παραπάνω τη σχέση αξίας–τιμής και έκαναν τα δύο μοντέλα ακόμη πιο ελκυστικές επιλογές στις κατηγορίες τους.

Θέλοντας να καταστήσει τα Kamiq και Scala πιο ελκυστικές επιλογές στην κατηγορία των μικρών SUV και των οικογενειακών μικρομεσαίων αντίστοιχα, η Kosmocar AE, η επίσημη αντιπροσωπεία της Skoda στη χώρα μας, παρουσίασε νέες εκδόσεις των δύο δημοφιλών μοντέλων με αναβαθμισμένο βασικό εξοπλισμό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, που είναι ίδιες για τα δύο μοντέλα.

Πιο συγκεκριμένα και με βάση το νέο τιμοκατάλογο, η έκδοση Selection αναλαμβάνει τον ρόλο της εισαγωγικής πρότασης για τα Skoda Kamiq και Skoda Scala, με τιμή εκκίνησης 21.950 ευρώ με τον κινητήρα 1,0 TSI 116 PS. Η έκδοση αυτή υπόσχεται έναν ισορροπημένο συνδυασμό εξοπλισμού, τεχνολογίας και αποδοτικότητας, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες καθημερινής μετακίνησης.

Παράλληλα, η Skoda εισάγει τη νέα έκδοση Selection Plus, η οποία αποτελεί και το βασικό εμπορικό πλεονέκτημα της ανανεωμένης γκάμας. Με τιμή 22.950 ευρώ, ίδια με εκείνη της προηγούμενης εισαγωγικής έκδοσης, η Selection Plus προσφέρει αισθητά πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό, ενισχύοντας ουσιαστικά την αξία για τον αγοραστή. Έτσι, στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, φιμέ πίσω παράθυρα Sunset, επιλογή οδηγικού προφίλ με λειτουργία Eco, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, σύστημα KESSY για κλείδωμα και εκκίνηση χωρίς κλειδί, καθώς και διζωνικός αυτόματος κλιματισμός.

Η γκάμα των Kamiq και Scala ολοκληρώνεται με τις εκδόσεις Monte Carlo, που εκφράζουν ένα πιο δυναμικό χαρακτήρα σε επίπεδο σχεδίασης και εξοπλισμού. Οι εκδόσεις 1.5 TSI 150 PS DSG διατίθενται πλέον με σημαντικά μειωμένη τιμή (28.950 ευρώ), ενώ επανέρχεται και η έκδοση 1.0 TSI 116 PS DSG (26.950 ευρώ), ενισχύοντας περαιτέρω τις διαθέσιμες επιλογές για το κοινό.

Με τις νέες εκδόσεις και τον ανανεωμένο τιμοκατάλογο, τα Skoda Kamiq και Skoda Scala προσφέρουν ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού, τεχνολογίας και τιμής, τονίζοντας τη θέση της Skoda στην ελληνική αγορά και απαντώντας με σαφήνεια στις απαιτήσεις του σύγχρονου οδηγού.