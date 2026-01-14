Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για έναν εξηλεκτρισμένο θρύλο αντοχής

Η ένατη γενιά του Toyota Hilux πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου Βρυξελλών, σηματοδοτώντας μια σημαντική καμπή στην πορεία του δημοφιλούς pick-up, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία το θρυλικό και φημισμένο για την αντοχή και την αξιοπιστία του Hilux, θα διατίθεται τόσο σε 48V υβριδική έκδοση diesel όσο και σε αμιγώς ηλεκτρική, ενώ αργότερα θα το δούμε και ως υδρογονοκίνητο!

Με περισσότερα από 27 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και ιστορία άνω των πέντε δεκαετιών, το Toyota Hilux έχει καταφέρει να γίνει είναι ένα από τα πιο εμβληματικά pick-up οχήματα. Έχει χρησιμοποιηθεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη – από εργοτάξια και αγροτικές περιοχές έως στρατιωτικές και εξερευνητικές αποστολές –παραμένοντας σύμβολο αξιοπιστίας, δύναμης και αντοχής σε ακραίες συνθήκες, κτίζοντας μέσα από 8 γενιές έναν ολόκληρο θρύλο γύρω από αυτά τα χαρακτηριστικά. Η Toyota δηλώνει πως παρά τη μετάβαση σε νέες τεχνολογίες κίνησης, τα στοιχεία αυτά παραμένουν αναλλοίωτα και στη νέα γενιά, η οποία έκανε ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο πρόσφατο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελών.

Το νέο Hilux ακολουθεί την στρατηγική Toyota Multi-Pathway που προσφέρει μια γκάμα τεχνολογιών κίνησης προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς του κόσμου. Έτσι, το νέο Hilux θα προσφέρεται στην Ευρώπη με δύο βασικά εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης: έναν πετρελαιοκινητήρα 2,8 λίτρων με ήπια υβριδική υποστήριξη 48V, καθώς και μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με μπαταρία – για πρώτη φορά στην ιστορία. Η υβριδική έκδοση αναμένεται να αποτελέσει τον κύριο όγκο πωλήσεων, ενώ σε ορισμένες αγορές θα συνεχίσουν να διατίθενται και εκδόσεις με συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η Toyota έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το 2028 θα δούμε και το πρώτο Hilux με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, βασισμένο στην τεχνολογία του Mirai.

Όλες οι εκδόσεις θα προσφέρονται αποκλειστικά με διπλή καμπίνα, συνδυάζοντας επαγγελματική χρηστικότητα με αυξημένη άνεση και σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης. Η σχεδίαση ακολουθεί τη φιλοσοφία «Tough and Agile», δίνοντας στο νέο Hilux μια σύγχρονη και δυναμική παρουσία, ενώ η παραδοσιακή κατασκευή body-on-frame διατηρείται για να εξασφαλίζονται οι εκτός δρόμου δυνατότητες.

Το εσωτερικό του νέου Toyota Hilux έχει αισθητές επιρροές από αυτό του νέου Land Cruiser με πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και οθόνη αφής έως 12,3 ιντσών, που ξεχωρίζει στην κεντρική κονσόλα. Όλα τα χειριστήρια τετρακίνησης (AWD) και off-road είναι συγκεντρωμένα σε κεντρική θέση για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση. Το ηλεκτρικό μοντέλο εφοδιάζεται με επιλογέα shift-by-wire, που λειτουργεί με ένα μόνο άγγιγμα.

Η συνδεσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο με ασύρματη φόρτιση smartphone, θύρες USB, καθώς και δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω της εφαρμογής MyToyota, που μεταξύ άλλων επιτρέπει στους διαχειριστές στόλων να παρακολουθούν έως και 10 οχήματα ταυτόχρονα σχετικά με τη στάθμη καυσίμου, την κατάσταση φόρτισης, το ιστορικό διαδρομών, καθώς και αναλύσεις οδήγησης.

Μια ακόμα πρωτιά έχει να κάνει με το ηλεκτρικό υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης (EPS), το οποίο σύμφωνα με την Toyota βελτιώνει την ευελιξία και την ακρίβεια στο τιμόνι με πιο άμεση αίσθηση και μειωμένες αντιδράσεις σε ανώμαλα οδοστρώματα.

Παράλληλα, η σουίτα συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης Toyota T-Mate αναβαθμίζεται με πλήθος νέων λειτουργιών όπως τα Low Speed Acceleration Suppression, Proactive Driving Assist, Emergency Driving Stop System, αλλά και αναβαθμίσεις over-the-air. Το νέο Hilux διαθέτει επιπλέον Blind Spot Monitor, Safe Exit Assist και Driver Monitor Camera, υποσχόμενο τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας από ποτέ.

Χωρίς αμφιβολία το Hilux BEV αποτελεί τη σημαντικότερη τεχνολογική τομή στην ιστορία του μοντέλου. Διατηρεί τη δομή body-on-frame για κορυφαία αντοχή και προστασία της μπαταρίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα βάθος βύθισης 700 mm – ίδιο με αυτό των εκδόσεων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η μπαταρία 59,2 kWh τροφοδοτεί δύο e-Axles, εμπρός και πίσω, προσφέροντας μόνιμη τετρακίνηση με ροπή 205 Nm μπροστά και 268 Nm πίσω. Το ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 715 kg και η ικανότητα ρυμούλκησης τα 1.600 kg, ενώ η αυτονομία αγγίζει τα 260 km (WLTP) σε μικτές συνθήκες και φτάνει τα 380 km σε αστικές.

Αν και οι δυνατότητες ρυμούλκησης και φορτίου είναι μειωμένες σε σχέση με τις συμβατικές εκδόσεις, σύμφωνα με την Toyota, το ηλεκτρικό Hilux παραμένει ένα γνήσιο εργαλείο off-road,. Σε συνδυασμό με τα 212 mm από το έδαφος, το σύστημα Multi-Terrain Select προσαρμόζει την απόδοση του οχήματος σε διαφορετικά εδάφη εκτός δρόμου μέσω ελέγχου του φρεναρίσματος και της ροπής, προσφέροντας εμπειρία τετρακίνησης που παραπέμπει σε συμβατικό σύστημα μετάδοσης με κοντές σχέσεις.

Στον αντίποδα, η 48V υβριδική έκδοση, που θα συνεχίσει να προσφέρεται, συνδυάζει τον αποδοτικό κινητήρα 2.8 turbodiesel με έναν ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια. Η μπαταρία 48V τοποθετείται έξυπνα κάτω από τα πίσω καθίσματα, χωρίς να μειώνει τον διαθέσιμο χώρο. Το σύστημα, που χρησιμοποιείται και στο Land Cruiser, υπόσχεται ομαλότερη, αθόρυβη επιτάχυνση και βελτιωμένη απόκριση, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 kg και το ωφέλιμο φορτίο ενός τόνου παραμένουν αμετάβλητα. Σύμφωνα με την Toyota, τα εξαρτήματα του υβριδικού συστήματος κίνησης έχουν σχεδιαστεί για εύκολη ενσωμάτωση και αντοχή σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Ο ηλεκτροκινητήρας-γεννήτρια τοποθετείται ψηλά στον κινητήρα, ώστε το όχημα να διατηρεί την ικανότητα διέλευσης νερού βάθους 700 mm. Επίσης, η απόδοση εκτός δρόμου ενισχύεται περαιτέρω με το σύστημα Multi-Terrain Select.

Η διάθεση του νέου Hilux στην ευρωπαϊκή αγορά θα ξεκινήσει τον Απρίλιο με την ηλεκτρική έκδοση, ενώ η υβριδική 48V θα ακολουθήσει τον Ιούλιο του 2026. Στη χώρα μας το νέο Toyota Hilux αναμένεται το προσεχές φθινόπωρο.