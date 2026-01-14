Τι καινούργιο μας δείχνει η Opel στις Βρυξέλλες;

Η παγκόσμια πρεμιέρα του ανανεωμένου Opel Astra πραγματοποιήθηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για το δημοφιλές μοντέλο της γερμανικής μάρκας, που έρχεται με φρέσκια σχεδίαση, περισσότερα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και έμφαση στην αποδοτικότητα να παρουσιάσει τη σύγχρονη φιλοσοφία της γερμανικής φίρμας.

Με αναφορά στην πορεία της Opel τα τελευταία χρόνια -μέλος πλέον του Ομίλου Stellantis- και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο CEO της εταιρείας, Florian Huettl, άνοιξε τη συνέντευξη Τύπου της Μάρκας στο πρόσφατο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Όπως ανέφερε, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά-ορόσημο για την Opel, ενώ το 2026 αναμένεται να συνεχίσει δυναμικά. Στο πλαίσιο αυτό και σε παγκόσμια πρώτη, παρουσιάστηκε επίσημα στο κοινό το ανανεωμένο Opel Astra σε κανονική και Sports Tourer (station wagon) έκδοση, που αποτέλεσε φυσικά τον κεντρικό πρωταγωνιστή του περιπτέρου της εταιρείας.

Το ανανεωμένο Astra σηματοδοτεί, σύμφωνα με την Opel, το επόμενο βήμα στη μακρόχρονη παρουσία της στην compact κατηγορία, η οποία μετρά 90 χρόνια ιστορίας. Σημαντικό στοιχείο της νέας γενιάς αποτελεί η ενσωμάτωση του συστήματος φωτισμού Intelli-Lux HD, το οποίο κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του στο μοντέλο. Με περισσότερα από 50.000 στοιχεία LED, το σύστημα προσφέρει υψηλή ακρίβεια φωτισμού, βελτιώνοντας την ορατότητα χωρίς να επηρεάζει τους οδηγούς των αντίθετα κινούμενων οχημάτων.

Παράλληλα, το φως παίζει καθοριστικό ρόλο στη σχεδιαστική ταυτότητα του νέου Astra. Το σήμα Opel Blitz και η φωτεινή υπογραφή Opel Compass είναι πλέον μόνιμα φωτιζόμενα, ενισχύοντας τον σύγχρονο και τεχνολογικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Όπως τόνισε η Vice President Marketing της Opel, Rebecca Reinermann, η επιλογή φωτεινών στοιχείων αντί χρωμιωμένων επιφανειών – οι οποίες απουσιάζουν πλήρως από το Astra – εντάσσεται στη συνολική στρατηγική βιωσιμότητας της Μάρκας.

Η ίδια φιλοσοφία αποτυπώνεται και στο εσωτερικό, όπου τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένα υλικά. Από τη βασική έκδοση, ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει τα πατενταρισμένα Intelli-Seats, με εργονομική εσοχή στο κέντρο, με στόχο τη βελτιωμένη άνεση οδηγού και επιβατών.

Σε επίπεδο κινητήριων συνόλων, το ανανεωμένο Opel Astra διατίθεται με πλήρη γκάμα επιλογών, που περιλαμβάνει κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικό σύστημα 48V, plug-in hybrid εκδόσεις, καθώς και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με αυξημένη πλεόν αυτονομία έως 454 km, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.

Πέρα από το Astra, το περίπτερο της Opel φιλοξένησε και άλλα ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας της. Ανάμεσά τους βρέθηκε το Opel Mokka GSE, το ταχύτερο μέχρι σήμερα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της μάρκας και νικητής του βραβείου «Χρυσό Τιμόνι 2025».

Το «παρών» δήλώσαν επίσης τόσο το Opel Grandland Electric AWD, που αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel με τετρακίνηση, όσο και το Opel Frontera Electric Long Range.

Ιδιαίτερη παρουσία έχει και το πρωτότυπο Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, το οποίο συνδέει τον ψηφιακό με τον πραγματικό κόσμο και υπογραμμίζει τη διαχρονική παρουσία της Opel στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.