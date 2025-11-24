Ένα μικρό SUV που «ηλεκτρίζει» με 281 ίππους και αγωνιστική τεχνολογία

Σηματοδοτώντας το λανσάρισμα του υπό-brand GSE μέσα στη γκάμα της Opel, το «καυτό» ηλεκτρικό Mokka GSE έρχεται να ολοκληρώσει τη γκάμα του μικρού γερμανικού SUV με 281 ίππους και τεχνολογία απ’ ευθείας από το αγωνιστικό Mokka GSE Rally.

To Opel Mokka GSE είναι το πρώτο μοντέλο που αποτελεί προϊόν εξέλιξης από το νεοσύστατο σπορ GSE παρακλάδι της Opel και ταυτόχρονα το ισχυρότερο ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της γερμανικής μάρκας. Συγκεκριμένα, το Opel Mokka GSE «φοράει» ηλεκτρικό μοτέρ με 281 ίππους και 345 Nm ροπής (ναι αυτό που κινεί και την Alfa Romeo Junior Veloce), όντας εξίσου ισχυρό με το αντίστοιχο αγωνιστικό Mokka GSE Rally. Πηγή ενέργειας αποτελεί μία μπαταρία 54 kWh και το Mokka GSE, που σύμφωνα με την Opel ζυγίζει κάτω από 1.600 kg κάνει το 0-100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα και έχει τελική ταχύτητα 200 km/h. Αυτές οι επιδόσεις καθιστούν το Mokka GSE το ταχύτερο αμιγώς ηλεκτρικό Opel που έγινε ποτέ.

Η τεχνολογία του Mokka GSE είναι εμπνευσμένη από το Mokka GSE Rally, περιλαμβάνοντας μπροστινό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen πολλαπλών δίσκων, ειδικά σχεδιασμένες αναρτήσεις με νέα υδραυλικά αμορτισέρ και χαμήλωμα 10mm, μπροστινά φρένων με δίσκους 380 mm συνδυαστικά με τετραπίστονες δαγκάνες της Alcon, καθώς και εξαρτήματα υψηλής τάσης.

Σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως διακοσμητικά ένθετα και έμβλημα GSE, κίτρινες δαγκάνες φρένων, καθώς και ζάντες 20 ιντσών και ελαστικά που διατίθενται αποκλειστικά για το GSE, υπογραμμίζουν την sport ταυτότητα του αυτοκινήτου. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα GSE Performance με επένδυση Alcantara και ενσωματωμένα προσκέφαλα, το νέο σύστημα διεύθυνσης, το τιμόνι με επίπεδο πάνω και κάτω τμήμα, καθώς και τα αλουμινένια πεντάλ ενισχύουν τον sport χαρακτήρα του μοντέλου.

Το Opel Mokka GSE συμπληρώνει ιδανικά τη γκάμα εκδόσεων του μοντέλου, που έχει επιλογές για κάθε προτίμηση. Για παράδειγμα, όσοι αναζητούν μια ευχάριστη οδηγική εμπειρία, χωρίς εκπομπές ρύπων, θα εκτιμήσουν το Mokka Electric των 156 ίππων. Με μπαταρία 54 kWh, προσφέρει αυτονομία έως 403 km (WLTP), τη στιγμή που η τοποθέτηση της μπαταρίας στο δάπεδο εξασφαλίζει χαμηλό κέντρο βάρους και σταθερότητα στον δρόμο, ενώ η ροπή 260 Nm εξασφαλίζει άμεση επιτάχυνση.

Εναλλακτικά, είναι διαθέσιμο το Mokka Hybrid με τεχνολογία 48-volt και συνολική ισχύ 145 ίππων. Συνδυάζει κινητήρα βενζίνης 1,2 turbo 136 ίππων με ηλεκτροκινητήρα 21 ίππων και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Το υβριδικό κινητήριο σύνολο συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO₂, ενώ επιτρέπει πλήρως ηλεκτρική κίνηση με μηδενικές εκπομπές ρύπων στις χαμηλές ταχύτητες.

Τέλος, το Mokka διατίθεται και με παραδοσιακό 1,2 λτ. turbo κινητήρα βενζίνης 136 ίππων και μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων, προσφέροντας ελευθερία επιλογής στον υποψήφιο πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα σχεδιασμού του Mokka υιοθέτησε δύο προσεγγίσεις: «Detox» και «Greenovation». Από το εξωτερικό του Mokka απουσιάζει πλήρως το χρώμιο, ενώ οι αεροδυναμικές ζάντες (στην ηλεκτρική έκδοση) και ο επανασχεδιασμένος προφυλακτήρας βελτιώνουν την αποδοτικότητα. Το εσωτερικό εστιάζει στα ουσιώδη χωρίς περιττά στοιχεία. Όλα τα υφάσματα προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά, ενώ το τιμόνι είναι κατασκευασμένο από οικολογικό δέρμα και αντικατοπτρίζει το «Opel Compass» της εξωτερικής σχεδίασης με οριζόντιες γραμμές.

Το νέο σύστημα multimedia και πλοήγησης ανεβάζει το Mokka στο επόμενο επίπεδο. Το δημοφιλές SUV διαθέτει πλέον στον βασικό εξοπλισμό μια ψηφιακή οθόνη πληροφόρησης οδηγού 10 ιντσών και μια δεύτερη έγχρωμη οθόνη αφής 10 ιντσών επίσης. Η τελευταία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα μέσω widgets, ακριβώς όπως ένα smartphone. Εναλλακτικά, και σε συνδυασμό με το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης, αρκεί η εντολή «Hey, Opel» για να ενεργοποιηθεί η φωνητική λειτουργία. Τέλος, συστήματα υποβοήθησης, όπως η HD κάμερα οπισθοπορείας 180°, προσφέρουν κορυφαία ορατότητα κατά τους ελιγμούς στην πόλη.