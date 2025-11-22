Η Black Friday κάνει την τιμή αυτού του SUV να μοιάζει Πρωταπριλιάτικη

Η DFSK, κλείνοντας έναν χρόνο παρουσίας στην ελληνική αγορά, καθιστά την απόκτηση ενός DFSK 500 ακόμα πιο εύκολη χάρη στη νέα προσφορά Black Friday, που «τρέχει» για όλο το Νοέμβριο και εξασφαλίζει μείωση τιμής 2.900 ευρώ σε κάθε έκδοση του μοντέλου. Το DFSK 500 είναι ένα μοντέρνο, compact οικογενειακό C-SUV με μήκος 4,38m, άνετους χώρους επιβατών χάρη στο μεταξόνιο των 2.655mm, κινητήρα βενζίνης 1.500 cc 106 ίππων και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Επιταχύνει από 0-100 km/h σε 10,9 δλ. και έχει τελική ταχύτητα 165 km/h. Η μέση κατανάλωση καυσίμου είναι 8,3 lit/100 km (WLTP), ενώ οι εκπομπές CO2 είναι 188 gr/km.

Το DFSK 500 Comfort διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει multimedia οθόνη αφής 7 ιντσών με λειτουργία mirroring, κάμερα οπισθοπορείας, επένδυση καθισμάτων από συνθετικό δέρμα, ζάντες 17 ίντσων κ.ά., και με την προωθητική ενέργεια έχει τιμή 18.900 ευρώ για όλο τον Νοέμβριο.

Ακόμα πλουσιότερο εξοπλισμό προσφέρει το DFSK 500 Premium, με πανοραμική ηλιοροφή, αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλεκτρικό χειρόφρενο, θερμαινόμενους καθρέφτες κ.ά. και τιμή προσφοράς 21.300 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το DFSK 500 καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 km, ενώ οι τιμές περιλαμβάνουν το μεταλλικό χρώμα, όπως συμβαίνει σε κάθε μοντέλο της μάρκας.

Μπορείτε να γνωρίσετε το DFSK 500, όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της κινέζικης μάρκας, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθο, Λάρισα, Σύρο και Χανιά. Βρείτε εδώ το πλήρες δίκτυο συνεργατών της DFSK Hellas – μέλος του Spanos Group.