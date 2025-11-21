Ένα βραβείο για την υψηλή τεχνολογία

Η Hyundai αναδείχθηκε ως κορυφαία μάρκα μαζικής αγοράς (mass-market brand) στην κατηγορία τεχνολογικής καινοτομίας σύμφωνα με τη μελέτη «2025 U.S. Tech Experience Index (TXI) Study℠» J.D. Power, γεγονός που επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία της μάρκας για προσφορά υψηλής τεχνολογίας που είναι διαθέσιμη στη ευρύ αγοραστικό κοινό.

Η Hyundai ανακηρύχθηκε κορυφαία Mass-Market μάρκα για την τεχνολογική της καινοτομία στη μελέτη «2025 U.S. Tech Experience Index (TXI) StudySM» της J.D. Power για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στην καινοτομία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο 10ο έτος της, η μελέτη TXI αξιολογεί πόσο αποτελεσματικά οι αυτοκινητοβιομηχανίες εισάγουν νέες τεχνολογίες, αξιολογώντας την καινοτομία, την εκτέλεση και την αξία των προηγμένων χαρακτηριστικών, με βάση τα σχόλια των πελατών.

Ιδιαίτερα, το μοντέλο Hyundai Santa Fe 2025 απέσπασε βραβεία «Driver Assist Award» και «Connected Vehicle Award» στην κατηγορία mass‐market ενισχύοντας περαιτέρω την επιτυχία της μάρκας από τη Νότια Κορέα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Digital key του Santa Fe που βασίζεται στο κινητό τηλέφωνο, αναγνωρίστηκε για την παροχή απρόσκοπτης πρόσβασης στο όχημα και κοινής χρήσης των λειτουργιών του οχήματος, ενώ παράλληλα το σύστημα Blind-Spot View Monitor τιμήθηκε για την ενίσχυση της ορατότητας και της εμπιστοσύνης του οδηγού κατά την αλλαγή λωρίδας.

Διαθέσιμο σε σχεδόν όλες τις εκδόσεις του Santa Fe, το Hyundai Digital Key 2 Premium επιτρέπει στους οδηγούς να ξεκλειδώνουν και να εκκινούν το όχημά τους μέσω εφαρμογής στα smartphone κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως οι Near-Field Communication (NFC), Ultra-Wideband (UWB) και Bluetooth Low Energy (BLE). Αυτό το σύστημα καταργεί την ανάγκη για ένα παραδοσιακό κλειδί, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση και έλεγχο απευθείας από το smartphone τηλέφωνο του οδηγού.

Από την αλλη, το Blind-Spot View Monitor (BVM) του Santa Fe ενισχύει την ασφάλεια παρέχοντας οπτικές εικόνες των τυφλών σημείων του οχήματος σε πραγματικό χρόνο. Όταν ενεργοποιείται το φλας, οι πλευρικά τοποθετημένες κάμερες εμφανίζουν ζωντανή εικόνα του αντίστοιχου τυφλού σημείου στον πίνακα οργάνων. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους οδηγούς να ανιχνεύουν οχήματα, ποδηλάτες ή άλλα εμπόδια που μπορεί να μην είναι ορατά στους συμβατικούς καθρέφτες, μειώνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης και ενισχύοντας τη συνολική αυτοπεποίθηση και ασφάλεια κατά την αλλαγή λωρίδας.

Η ανάδειξη της Hyundai Motor Company ως κορυφαίας μάρκας μαζικής αγοράς για τεχνολογική καινοτομία στην έρευνα J.D. Power 2025 αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής της εταιρείας: η τεχνολογία δεν είναι «πρόσθετο» για την Hyundai, αλλά κεντρικό στοιχείο του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου. Για τον μέσο καταναλωτή αυτό μεταφράζεται σε: «Όταν επιλέγω Hyundai, παίρνω τεχνολογία που χρησιμοποιείται, αποδίδει, δεν είναι μόνο για την ελίτ».