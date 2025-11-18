Ποια μάρκα-έκπληξη είναι 3η σε πωλήσεις στην Ευρώπη;

Εδώ και χρόνια μια μάρκα ανεβαίνει σταθερά και αθόρυβα - κάτι που αποτυπώθηκε στο πρώτο 9-μηνο του 2025, το οποίο τη βρίσκει πιο ισχυρή από ποτέ, τόσο σε πωλήσεις όσο και σε ζήτηση, επιβεβαιώνοντας γιατί ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι τη θεωρούν μια από τις πιο «έξυπνες» επιλογές της αγοράς.

Ο λόγος για τη Skoda, την μάρκα που φέτος γιορτάζει 130 χρόνια ιστορίας και η οποία με 765.700 παραδόσεις στους πρώτους 9 μήνες του 2025 (+14,1% σε σχέση με πέρυσι) διατηρεί με άνεση την 3η θέση στην Ευρώπη. Σήμερα μιλάμε για ένα brand που καταφέρνει να συνδυάζει αξιοπιστία, value-for-money και σύγχρονη αισθητική. Στα οικονομικά; Η εικόνα είναι αυτή που θα περίμενες από μια εταιρεία σε τροχιά ανόδου: 22,3 δισ. ευρώ έσοδα, 1,79 δισ. λειτουργικό κέρδος και περιθώριο 8%.

Εκεί όμως που η Skoda αρχίζει πραγματικά να γράφει τη δική της ιστορία είναι στην ηλεκτροκίνηση. Σχεδόν 1 στα 4 αυτοκίνητα που παραδίδει στην Ευρώπη είναι ηλεκτρικό ή plug-in υβριδικό — μια τεράστια άνοδος σε σχέση με μόλις έναν χρόνο πριν. Και φυσικά, τα φώτα πέφτουν στα Elroq και Enyaq. Το Elroq ειδικά, έχει μετατραπεί σε μικρό φαινόμενο: πάνω από 100.000 παραγγελίες από τη στιγμή που εμφανίστηκε, ενώ ήδη βρίσκεται στην 3η θέση των EV της Ευρώπης. Καθαρό σχήμα, tech-friendly εσωτερικό, premium πινελιές χωρίς premium καπέλο στην τιμή — δεν θέλει πολύ για να καταλάβει κανείς γιατί αρέσει. Το Enyaq συνεχίζει να κρατά τη δική του θέση στην εξάδα, επιβεβαιώνοντας πως η Skoda έχει πλέον σταθερή φήμη στον κόσμο των EV.

Δεν είναι όμως μόνο η Ευρώπη. Στην Ινδία, η μάρκα σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ, με +106% αύξηση και 49.400 παραδόσεις. Το άνοιγμα στο Βιετνάμ δείχνει ότι η Skoda δεν βλέπει πλέον τον κόσμο σε “δυτικά” και “ανατολικά” στρατόπεδα — το βλέπει ως ένα μεγάλο γήπεδο ευκαιριών.

Ο CEO της Skoda Auto, Klaus Zellmer, δήλωσε σχετικά: «Τα αποτελέσματα του 9-μήνου καταδεικνύουν ότι η στρατηγική μας αποδίδει. Προχωράμε με σταθερή κερδοφόρο ανάπτυξη, επιταχύνουμε την ηλεκτροκίνηση και ενισχύουμε την παρουσία μας σε σημαντικές αγορές. Με τεχνολογική υπεροχή και ευρωπαϊκή αξιοπιστία, χτίζουμε το μέλλον της κινητικότητας με αυτοπεποίθηση και συνέπεια».