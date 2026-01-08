Η Μαρία Καρυστιανού ως ηγέτης της ακροδεξιάς

Θα μπορούσε η Μαρία Καρυστιανού να συνενώσει τις δυνάμεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας; Οι κκ Βελόπουλος, Καμμένος και Σαμαράς γνωρίζουν πλέον την απάντηση που αναζητούσαν τόσο καιρό. Ανιχνεύοντας οι ίδιοι τις προθέσεις της έχουν πλέον όλη την εικόνα. Η Μαρία Καρυστιανού με ή χωρίς την καθοδήγηση της γερόντισσας, θα τραβήξει τον δικό της δρόμο και όποιος θέλει θα την ακολουθήσει. Είναι άγνωστο αν θα εξαναγκάσει τους ηγέτες των πατριωτικών και χριστιανικών κομμάτων να ενσωματωθούν στο δικό της σχήμα. Οι οπαδοί της άκρας δεξιάς, όμως, θα την ακολουθήσουν! Οι πουτινόφιλοι έχουν βρει μια νέα σημαία ευκαιρίας!

Το αστείο σε όλη αυτήν την ιστορία είναι ότι οι αριστεροί θεωρούσαν μέχρι πρόσφατα την Μαρία «δική τους». Πόνταραν πολιτικά πάνω της για να ρίξουν τον Μητσοτάκη. Ο κ. Κοτζιάς, μάλιστα, είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να την δει πρωθυπουργό. Η αριστερά και το ΠΑΣΟΚ ανέθρεψαν πολιτικά την Μαρία Καρυστιανού. Οπότε και δεν δικαιούνται να έχουν «ενστάσεις» για τις πολιτικές της επιλογές.

Υπήρξαμε πολλοί που είχαμε επισημάνει τις πολιτικές φιλοδοξίες της κας Καρυστιανού. Ενώ δεν χρειαζότανε να έχει κανείς άκρες στο υπερπέραν ή σε γερόντισσες και χαρτορίχτρες. Ήταν απολύτως λογικό να σπεύσουν άπαντες να εκμεταλλευτούν την καλή σκηνική παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού. Και ήταν επίσης λογικό μια προσωπικότητα όπως η Μαρία Καρυστιανού να μην θελήσει να προσφέρει την δική της ευκαιρία σε κάποιον άλλον κι εκείνη να γίνει «δεύτερη». Θέλησε να κρατήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο για τον εαυτό της. Τότε εμείς δήθεν στοχοποιούσαμε τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Σήμερα πολλοί τρέχουν να σβήσουν τα σχόλια εκείνης της περιόδου στα social media.

Η Μαρία Καρυστιανού είναι το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να ενώσει τις δυνάμεις της κατακερματισμένης ακροδεξιάς και να της δώσει προοπτική εξουσίας. Θα είναι μια απόλυτη τρέλα για την χώρα, μια ακόμη μεγάλη δοκιμασία μετά από εκείνη του 2015. Αυτή όμως είναι η αλήθεια.

Η ακροδεξιά είχε ανέκαθεν ένα μεγάλο ακροατήριο. Της έλειπε ο ηγέτης. Τώρα φαίνεται να τον έχει βρει. Οπότε έχει ελάχιστη σημασία αν οι ηγέτες των κομμάτων της άκρας δεξιάς θα ακολουθήσουν ή όχι την κυρία Καρυστιανού. Σημασία έχει ότι θα την ακολουθήσουν οι οπαδοί τους. Οπότε και η κυρία Καρυστιανού δεν χρειάζεται κάποιον απ’ αυτούς που μέχρι χτες συνομιλούσε μαζί του…

Αμφιβάλλουμε αν στο ΠΑΣΟΚ ή στον ΣΥΡΙΖΑ θα νιώσουν την ανάγκη της αυτοκριτικής για την στάση τους. Αυτός πάντως είναι ένας ακόμη λόγος που οι ίδιοι οι ψηφοφόροι τους τους αντιμετωπίζουν με μεγάλη δυσπιστία. Κυρίως οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Οι άνθρωποι δεν έχουν χάσει τα λογικά τους για να μην καταλαβαίνουν τι παίχτηκε πίσω από την στήριξη της υπόθεσης των Τεμπών από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η Μαρία Καρυστιανού έρχεται. Όταν θα εμφανιστεί το επιτελείο της θα πέσουν και οι τελευταίες μάσκες. Η Μαρία Καρυστιανού δεν είναι ούτε δεξιά, ούτε αριστερή. Είναι το νέο πρόσωπο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα.

Θανάσης Μαυρίδης

