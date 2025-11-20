Eίναι η NIO μια ακόμη κινέζικη μάρκα;

Έχοντας επενδύσει στην υψηλή τεχνολογία και στην premium πλευρά της ηλεκτροκίνησης, η NIO θα προσπαθήσει να κάνει τη διαφορά στην… κινέζικη εισβολή που ζούμε τελευταία και ξεκινά επίσημα της δραστηριότητά στην Ελλάδα μέσω του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, εισαγωγέα μεταξύ άλλων εμβληματικών εταιρειών, όπως η Porsche στα αυτοκίνητα και η Yamaha στις μοτοσυκλέτες.

Η NIO ιδρύθηκε το 2014 και έχει επενδύσει στην κατασκευή premium και υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καταφέρνοντας να εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους παίκτες της κινεζικής ηλεκτροκίνησης. Με τρία brands – NIO, ONVO και firefly – η εταιρεία έχει δημιουργήσει κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης καθώς και παραγωγικές μονάδες σε 14 χώρες και περιοχές, ενώ διαθέτει δίκτυα πωλήσεων και εξυπηρέτησης σε 7 χώρες, εξυπηρετώντας χρήστες σε περισσότερες από 350 πόλεις παγκοσμίως. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 έχει καταγράψει 913.182 πωλήσεις παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, η επέκτασή της ξεκίνησε το 2021 από τη Νορβηγία και μέσα σε δύο χρόνια επεκτάθηκε σε τέσσερις ακόμη χώρες.

Την επίσημη εισαγωγή και διάθεση των μοντέλων της NIO στην Ελλάδα έχει αναλάβει ο Όμιλος Μοτοδυναμική (ναι αυτός που μεταξύ άλλων αντιπροσωπεύει την Porsche και τη Yamaha), που θα διαχειριστεί το δίκτυο πωλήσεων και το aftes sales. Όπως τόνισε ο Thijs Meigling, επικεφαλής της NIO Europe Business, «η καθιέρωση μιας νέας μάρκας απαιτεί χρόνο, όμως η NIO επενδύει σε μακροπρόθεσμη παρουσία. Η επιλογή της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ βασίστηκε στη σταθερή εμπειρία και το δίκτυό της. Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό κρίκο στη στρατηγική μας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Η εκδήλωση παρουσίασης της NIO μύησε του καλεσμένους στη φιλοσοφία «Blue Sky Coming», που εκφράζει το όραμά της μάρκας για ένα πιο καθαρό, και ανθρώπινο μέλλον.

Από ελληνικής πλευράς, ο Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, περιέγραψε με ρεαλισμό το περιβάλλον στο οποίο καλείται να κινηθεί η NIO «Οι στόχοι μας είναι μετρημένοι και κοιτάμε μακροπρόθεσμα», ανέφερε για να σημειώσει πως «έχουμε επιλέξει μια μάρκα που πιστεύουμε ότι θα είναι μέσα στους νικητές».

Η είσοδος της εταιρείας στην ελληνική αγορά γίνεται με υψηλές προσδοκίες, στοχεύοντας στην κορυφή της premium κατηγορίας, χάρη στην προηγμένη τεχνολογία, την πολυτέλεια, τη μοντέρνα αισθητική και τη συνολική εμπειρία χρήσης των μοντέλων της.

Υπάρχουν τεχνολογικές καινοτομίες, που καθιστούν τη NIO μοναδική στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου, όπως το πρωτοποριακό σύστημα Battery Swap, που επιτρέπει μέσα σε ελάχιστα λεπτά την αυτοματοποιημένη αντικατάσταση μιας «άδειας» μπαταρίας με μια πλήρως φορτισμένη.

Επίσης, υπάρχει η ΝΟΜΙ, η πρώτη AI βοηθός η οποία μάλιστα καλωσόρισε το κοινό στην εκδήλωση παρουσίας λέγοντας: «Γεια σου Ελλάδα! Είμαι η NOMI, η έξυπνη συνοδηγός σου. Ας οδηγήσουμε μαζί το μέλλον».

Η NIO προσφέρει επίσης ένα εξελιγμένη σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης καθώς και το οικοσύστημα NIO House, που υπόσχεται μια διαφορετική, βιωματική εμπειρία στους κατόχους των οχημάτων.

Η NIO ξεκινά στην Ελλάδα φυσικά με μία αμιγώς ηλεκτρική γκάμα, που αποτελείται από τέσσερα μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες.

Το EL6 είναι ένα τετρακίνητο μεσαίο ηλεκτρικό SUV που φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία του. Το εσωτερικό του, που είναι κατασκευασμένο με ανακυκλώσιμα υλικά, θυμίζει premium lounge, χάρη στη μεγάλη πανοραμική οροφή και τη έξυπνη ψηφιακή βοηθό NOMI. Η συνδυαστική ισχύς των δύο ηλεκτροκινητήρων του φτάνει τους 490 ίππους και τα 700 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε 4,5 δευτερόλεπτα.

Η Standard Range μπαταρία έχει χωρητικότητα 75 kWh και προσφέρει αυτονομία 406 km. Η Long Range έχει χωρητικότητα 100 kWh και αυτονομία που αγγίζει τα 529 km. Στην ελληνική αγορά, η τιμή του NIO EL6 ξεκινά στην Ελλάδα από 69.900 ευρώ.

Το ET5 είναι η 4Χ4 σπορ sedan πρόταση της μάρκας, με το κινητήριο σύνολο και τις μπαταρίες του EL6. Επιταχύνει από 0-100 km/h σε μόλις 4,0 δευτερόλεπτα και η τιμή είναι στα 61.900 ευρώ για την έκδοση Standard Range (το μοναδικό από τα μεγάλα μοντέλα της NIO που δικαιούται επιδότηση), ενώ ανεβαίνει στα 71.900 ευρώ για τη Long Range εκδοχή.

Το ΕΤ5 Τouring είναι η station wagon εκδοχή του ΕΤ5 και μοιράζεται το ίδιο σύστημα κίνησης των 490 ίππων και 700 Nm. Λόγω της διαφορετικής αεροδυναμικής, η αυτονομία είναι στα 435 km για την έκδοση Standard Range και 560 km για τη Long Range. Οι τιμές για το Touring ξεκινούν από 66.900 ευρώ και 73.900 ευρώ, αντίστοιχα.

Tέλος, το firefly είναι το πρώτο μοντέλο της ομώνυμης lifestyle μάρκας της NIO, που στοχεύει στις αστικές μετακινήσεις. Μιλάμε για ένα ηλεκτρικό μοντέλο πόλης με κινητήρα 143 ίππων και μπαταρία 42 kWh, που προσφέρει αυτονομία 330 km. Αξίζει να αναφέρουμε πως το συγκεκριμένο μοντέλο έχει πετύχει σκορ 96% στην προστασία επιβατών, το μεγαλύτερο στην ιστορία του EuroNCAP. Η τιμή του ορίστηκε στα 31.900 ευρώ, η οποία μειώνεται στα 28.900 ευρώ με την κρατική επιδότηση.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η Σοφία Μητράκη, επικεφαλής της NIO Greece, παρουσίασε τους ambassadors της NIO και του firefly στην Ελλάδα, την Fashion Designer Χριστίνα Κοντοβά και τον δημοφιλή σεφ Χρήστο Μοίρα, δύο προσωπικότητες που σύμφωνα με την εταιρεία ενσαρκώνουν το πρωτοριακό πνεύμα του brand.

Η άφιξη της NIO τοποθετεί την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό χάρτη της κινεζικής ηλεκτροκίνησης, ανοίγοντας ένα ακόμη μέτωπο ανταγωνισμού και προσφέροντας μια νέα επιλογή σε όσους αναζητούν ηλεκτρικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας και σύγχρονου design.