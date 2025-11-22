Θα γίνει η Renault η πρώτη μάρκα που θα κερδίσει το COTY για τρίτη σερί χρονιά

Το Renault 4 E-Tech Electric συγκαταλέγεται στους επτά φιναλίστ για το βραβείο European Car of the Year 2026 (COTY) και σε περίπτωση που κατακτήσει την κορυφή θα κάνει τη γαλλική φίρμα την πρώτη στην ιστορία του θεσμού που κερδίζει τον τίτλο για 3η συνεχόμενη χρονιά μετά τα ηλεκτρικά Scenic E-Tech Electric και 5 Ε-Tech Electric το 2024 και το 2025 αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που το Renault 4 E-Tech Electric, ένα από τους επτά φιναλίστ μοντέλα για το βραβείο Car of the Year 2026, αναδειχθεί νικητής θα διαδεχθεί τα Renault Scenic E-Tech Electric (νικητής 2024) και Renault 5 E-Tech Electric / Alpine A290 (νικητές 2025), καθιστώντας τη γαλλική φίρμα την πρώτη στην 61 ετών ιστορία του θεσμού, που θα καταφέρει κάτι ανάλογο. Η Fiat ήταν η πρώτη μάρκα, που κέρδισε το COTY δύο φορές στη σειρά (1995 και 1996) μετα Punto και Bravo, με την Renault / Alpine να είναι η πιο πρόσφατη που τα κατάφερε το ίδιο.

Η συνέπεια και η δύναμη της στρατηγικής της Renault αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην παρουσία της γαλλική φίρμας στους φιναλίστ για 5η συνεχή χρονιά: 2022 Mégane E-Tech Electric, 2023: Austral E-Tech Full Hybrid, 2024: Scenic E-Tech Electric (νικητής), 2025: Renault 5 E-Tech Electric (νικητής μαζί με το Alpine A290) και τώρα το Renault 4 E-Tech Electric.

Αντλώντας έμπνευση από το DNA του εμβληματικού Renault 4, το νέο Renault 4 E-Tech Electric επαναπροσδιορίζει τον χαρακτήρα του compact SUV, ως ένα ευέλικτο, αμιγώς ηλεκτρικό και πλήρως συνδεδεμένο αυτοκίνητο. Με ρετρό-φουτουριστικό σχεδιασμό και χαρακτήρα «voiture à vivre», το Renault 4 E-Tech Electric υπόσχεται ένα ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό με μήκος φόρτωσης 2,20m και χώρο αποσκευών 420 λίτρων, ενώ το κατώφλι φόρτωσης στα μόλις 61 cm (10 cm χαμηλότερο από τον μέσο όρο της κατηγορίας) αποτελεί ρεκόρ, σύμφωνα με τη γαλλική φίρμα. Το Renault 4 E-Tech Electric εξοπλίζεται, επίσης, με το σύστημα Extended Grip και ικανότητα ρυμούλκησης 750 kg, εξασφαλίζοντας άνετη και ασφαλή οδήγηση σε κάθε είδους δρόμο.

Το Renault 4 E-Tech Electric είναι εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και το σύστημα πολυμέσων OpenR Link με Google built-in, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 100 εφαρμογές και υπηρεσίες, καθώς και τον Reno, τον επίσημο ψηφιακό βοηθό της Renault που βασίζεται στο ChatGPT.

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Renault διατίθεται, όπως και το Renault 5 E-Tech Electric ως Urban Range με κινητήρα 120 ίππων, μπαταρία 40 kWh και αυτονομία έως 308 km, καθώς και ως Comfort Range με κινητήρα 150 ίππων, μπαταρία 52 kWh και αυτονομία έως 409 km. Η παραγωγή του Renault 4 E-Tech Electric πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στη Γαλλία: το όχημα στο Maubeuge, ο κινητήρας στο Cléon, το πακέτο μπαταρίας στο Ruitz, ενώ οι ίδιες οι μπαταρίες παράγονται στη Gigafactory του Douai.

Θυμίζουμε πως η επιτροπή του θεσμού European COTY αποτελείται από 57 δημοσιογράφους από 23 ευρωπαϊκές χώρες, που αξιολόγησαν 35 μοντέλα προτού αναδειχθεί η τελική επτάδα. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 9 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο του Σαλονιού Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.