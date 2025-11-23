Ένα ηλεκτρικό επαγγελματικό με αυτονομία για Guiness

Με αυτονομία σχεδόν 700 km - και μάλιστα με πλήρες φορτίο - το νέο ηλεκτρικό και τεχνολογικά προηγμένο Van που βλέπετε ατις φωτογραφίες, εξασφάλισε μια θέση στο φημισμένο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Ο λόγος για το νέο Kia PV5.

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των οδηγών 100% ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι μήπως τελειώσει η μπαταρία στη διαδρομή και δεν υπάρχει φορτιστής κοντά. Αν συμβεί αυτό σε επιβατικό ηλεκτρικό μιλάμε απλώς για ταλαιπωρία, αν όμως ξεμείνεις από ρεύμα με ένα επαγγελματικό μπαίνουν στο παιχνίδι εμπορικές ζημιές, καθυστερήσεις παραγγελιών, μπέρδεμα των logistics και πολλά ακόμα. Γενικά η αυτονομία στα ηλεκτρικά van, ακόμα και στα πιο σύγχρονα, δεν είναι και αυτό που λες αγχολυτική μιας και εκτός από τη μέτρια αεροδυναμική, τα εν λόγω οχήματα έχουν να σηκώσουν και τα επαγγελματικά βάρη. Είναι γνωστό άλλωστε πως το βάρος είναι εχθρός της αυτονομίας: Όσο μεγαλύτερο το βάρος, τόσο περισσότερη ενέργεια χρειάζεται για να κινηθεί, ιδίως στις χαμηλές ταχύτητες και στις ανηφόρες.

Επιπλέον, τα ελαστικά πιέζονται περισσότερο και αυξάνεται η αντίσταση κύλισης, κάτι που «τρώει» περισσότερη ενέργεια και kWh/100 km, ειδικά στην πόλη, όπου το πλεονέκτημα της ανάκτησης ενέργειας στα σταμάτα-ξεκίνα, πάει περίπατο.

Και όμως με αυτά τα δεδομένα η Kia έγραψε ιστορία, θέτοντας ένα νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την πλήρως ηλεκτρική αυτονομία (AER): Το Kia PV5 Cargo, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα (eLCV) της μάρκας μπήκε στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για «τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ένα ελαφρύ ηλεκτρικό van με μπαταρία με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο με μία μόνο φόρτιση».

Συγκεκριμένα, η 4-θυρη έκδοση PV5 Cargo Long Range με μπαταρία 71,2 kWh, «κουβαλώντας» το μέγιστο επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο των 665 κιλών, κάλυψε 693,38 km με μία μόνο φόρτιση.

To ρεκόρ πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης σε δημόσιους δρόμους βόρεια της Φρανκφούρτης στη Γερμανία. Η διαδρομή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσομοιώνει την καθημερινή πραγματικότητα των εργασιών παράδοσης και logistics.

Σε έναν αστικό και περιαστικό κύκλο 58,2 km, το PV5 Cargo αντιμετώπισε φανάρια, διασταυρώσεις, κυκλικούς κόμβους και τυπική κυκλοφορία στην πόλη - αντικατοπτρίζοντας τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οδηγοί logistics καθημερινά.

Επιπλέον, το van αντιμετώπισε επανειλημμένα μια υψομετρική αύξηση περίπου 370m, ολοκληρώνοντας τον κύκλο 12 φορές μεταφέροντας το πλήρες ωφέλιμο φορτίο του και τελικά σταμάτησε στον δωδέκατο κύκλο.

Στο τιμόνι του PV5, που σημείωσε το ρεκόρ, βρισκόταν ο George Barrow, ένας γνωστός δημοσιογράφος επαγγελματικών οχημάτων που ειδικεύεται στα van, και ο Christopher Nigemeier, ανώτερος μηχανικός στο Τεχνικό Κέντρο της Hyundai Motor Europe (HMETC).

Ο βραβευμένος δημοσιογράφος έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη LCV και είναι μέλος της κριτικής επιτροπής του βραβείου International Van of the Year (IVOTY) από το 2016, ο δε Nigemeier κατέχει πτυχία μηχανολόγου μηχανικού και είναι μέλος της ομάδας ανάπτυξης του PV5.

Επιθεωρητές από την TÜV Hessen και τον buck Vermessung επέβλεπαν τη διαδικασία φόρτισης και επαλήθευσαν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές βάρους. Η οδήγηση καταγραφόταν συνεχώς χρησιμοποιώντας GPS tracking και κάμερες στην καμπίνα. Πριν από την αναχώρηση, η μπαταρία του PV5 φορτίστηκε στο 100% και τόσο η θύρα φόρτισης όσο και ο χώρος αποσκευών σφραγίστηκαν μέχρι το τέλος του ταξιδιού των 22 ωρών και 30 λεπτών.

Να σημειώσουμε εδώ πως το Kia P V5 είναι μεταξύ των υποψηφίων για το International Van of the Year 2026 και διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο με το νικητή να ανακοινώνεται μέσα στο Νοέμβριο, στην Διεθνή Έκθεση Επαγγελματικών Οχημάτων «Solutrans» (Γαλλία).

Το νέο Kia PV5 είναι το πρώτο και το μικρότερο μοντέλο της σειράς που βασίζεται στην μεταβαλλόμενη πλατφόρμα Platform Beyond Vehicle, με το μεσαίο e-Van PV7 και το μεγάλο e-Van PV9 να ακολουθούν.

Η «καρδιά» του νέου PV5 είναι η πλατφόρμα «E—GMP.S» (Electric-Global Modular Platform) του Ομίλου Hyundai που… κατηγοριοποιεί και απλουστεύει τους συνδυασμούς σύνθετων μερών του οχήματος όπως οι μπαταρίες, οι κινητήρες, η ανάρτηση, το πλαίσιο κτλ..

Αυτή η ευελιξία επιτρέπει πολλαπλές διαμορφώσεις - Cargo, Passenger, Chassis Cab και Vehicle Accessible for Wheel Chair - για να ταιριάζει σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και προσωπικών εφαρμογών. Oυσιαστικά το PV5 «κόβεται και ράβεται» στα μέτρα των αναγκών του κάθε επαγγελματία.

Η έκδοση PV5 Cargo προσφέρει έως και 4,4 m3 χώρου φόρτωσης και χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου έως 790kg. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από διάφορες επιλογές μπαταρίας - 51,5 kWh, 71,2 kWh (NCM) και μια μελλοντική 43,3 kWh (LFP) για συγκεκριμένες εφαρμογές. O ηλεκτροκινητήρας του έχει απόδοση 89 ή 120 kW (121 ή 163 ίππων) και μέγιστη ροπή 250 Nm.

Σε ότι αφορά στη φόρτιση των μπαταριών του, το Kia PV5 μπορεί να φορτίσει σε παροχές DC από το 10% - 80% της χωρητικότητας τους σε 30 λεπτά και σε παροχές AC (11 kW) για το 10% - 100% σε 4 ώρες και 45 λεπτά (51,5kWh) ή 6 ώρες 30 λεπτά (71,2 kWh).

«Παρόλο που η Kia είναι νέα στην αγορά των LCV, αυτό το ρεκόρ αποτελεί απόδειξη της ευελιξίας και της καινοτομίας του πρώτου μας PBV, καθιστώντας την Kia έναν σοβαρό διεκδικητή στην αγορά επαγγελματικών οχημάτων», δήλωσε ο Marc Hedrich, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia Europe. «Το γεγονός ότι το van μπορεί να λειτουργήσει για σχεδόν δύο ολόκληρες εργάσιμες ημέρες με μία μόνο φόρτιση, δείχνει τις πραγματικές δυνατότητές του για την εξυπηρέτηση του αγοραστικού του κοινού. Το PV5 συνδυάζει την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την έξυπνη συνδεσιμότητα σε ένα πακέτο».