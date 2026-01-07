Ταραχή και ανθρωποφαγία κατά Μαρίας Καρυστιανού στο στρατόπεδο του ξυλολίου

Ήταν το ιερό τοτέμ. Η «Μάνα των Τεμπών». Η κραυγή οδύνης, η ζωντανή καταγγελία, το πρόσωπο της νεμέσεως, το απόλυτο εργαλείο εναντίον του ανάλγητου «καθεστώτος Κούλη», που δολοφόνησε τα παιδιά στα Τέμπη και μπάζωσε τον χώρο για να εξαφανίσει τα ίχνη του παράνομου λαθρεμπορίου στο οποίο συμμετείχε.

Ενός λαθρεμπορίου μηδαμινής αξίας που (700- 900 ευρώ ο τόνος στην αγορά, δηλαδή κάτω από 15.000 συνολικού κόστους του φερόμενου φορτίου) που κανείς λαθρέμπορος που… σέβεται τον εαυτό του, δεν θα καταδεχόταν να εισαγάγει κρυφίως. Και που καμιά κυβέρνηση, όσο ανήθικη και να ήταν, δεν θα ήταν τόσο ηλίθια να συμμετάσχει σε μια πλεκτάνη για ένα τόσο ευτελές ποσό.

Την αξιοποίησαν ως πολιορκητικό κριό για να αποκρύψουν την έλλειψη πειστικού αντιπολιτευτικού λόγου, που διαιωνίζει την ατροφία των δημοσκοπικών τους ποσοστών. Παρέσυραν τον κόσμο σε συγκεντρώσεις οργής, τον ίδιο κόσμο ο οποίος όμως δεν διερωτήθηκε γιατί οι ίδιοι, που τόσο είναι «με τον άνθρωπο», δεν τον κάλεσαν έστω σε μια επιμνημόσυνη εκδήλωση για τον όλεθρο του Ματιού.

Και όποιος είχε την στοιχειώδη ευθυκρισία να ανιχνεύει από την αρχή στον λόγο της κας Καρυστιανού πολιτικές συνδηλώσεις, αυτομάτως γινόταν αλεξικέραυνο της ενισχυμένης λαϊκής οργής και δεχόταν βέλη περί εθελοδουλίας στον Μητσοτάκη.

Ώσπου η κα Καρυστιανού δήλωσε ότι προσανατολίζεται στη δημιουργία κόμματος, και εξαγριώθηκαν όσοι την περιέφεραν ως αντιπολιτευτική ατραξιόν στις επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου. Όσοι την χρησιμοποιούσαν ως ενισχυτή των αντιπολιτευτικών τους κραυγών, όσοι την ήθελαν ως εξέχων κοσμητικό ή διακοσμητικό συμπλήρωμα των ψηφοδελτίων τους.

Δημιουργώντας κόμμα, τους στερεί μεγάλο ποσοστό της ψήφου συγκίνησης που ανέμεναν να τους προσκομίσει ως εκλογικός αχθοφόρος τους. Και άρχισε εναντίον της η συνήθης αήθης καταιγιστική κριτική, την οποία επιφυλάσσουν για όποιο δεν είναι μαζί τους, και στη λογική τους είναι εναντίον τους.

Και είναι οι πρώτοι που όρμησαν να την κατασπαράξουν, ενώ όσοι αντιμετώπιζαν με λογική την φρικτή τραγωδία των Τεμπών, με την ίδια λογική την έκριναν, και πάντα με την συμπόνια που η ηθική και το συναίσθημα επιβάλλουν για ένα γονιό που βίωσε μια ανείπωτη τραγωδία.

Η κα Καρυστιανού στην συνέντευξή της στο «Κόντρα» διετύπωσε πιο ολοκληρωμένα απόψεις που είχαμε ψυχανεμισθεί από ακριτομυθίες προηγούμενων δηλώσεών της. Και οι οποίες περνούσαν κάτω από τα ραντάρ όσων θεωρούσαν ότι είχαν την τύχη να έχουν στο ψηφοδέλτιό τους τον απόλυτο συμπυκνωτή της λαϊκής οργής.

Τους εξέπληξε δυσάρεστα, όχι μόνο περιγράφοντας μια (την όποια) ατζέντα και τα χαρακτηριστικά των προσώπων που θα έχει μαζί της, και για τα οποία κόκκινη γραμμή θα είναι η ενεχόμενη εμπλοκή τους με κάποιον πολιτικό χώρο, αλλά και με την επίθεση που εξαπέλυσε στο έτερο ιερό τοτέμ της Αριστεράς, στον Αλέξη Τσίπρα.

Διατύπωσε την άποψη πως υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί με τους παλιούς πολιτικούς, και ότι το πολιτικό σύστημα δεν θα πέσει αμαχητί. Θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να ξεγελάσει τους πολίτες με φόντο το rebranding!

Κατονόμασε βεβαίως τον Αλέξη, λέγοντας ότι «έδωσε ελπίδα, μας ανέβασε ψηλά και μας γκρέμισε». Και αυτό κατά την ίδια «ήταν το χειρότερο από όλα γιατί τώρα ο κόσμος δύσκολα θα εμπιστευθεί έναν άνθρωπο». Πολύ περισσότερο δε, που ο Τσίπρας «έχει υπογράψει ένα μνημόνιο και μάλιστα το χειρότερο, στο οποίο έχει υποθηκεύσει το κράτος σαν να ήταν δική του περιουσία, για 100 χρόνια»!

Τι ήταν να το πει; Της επιτέθηκαν με ανθρωποφαγικό τρόπο αυτοί που ως τώρα την εκθείαζαν και την κανάκευαν. Χιλιάδες τα σχόλια στα σόσιαλ μίντια την κατακεραυνώνουν.

Παραθέτουμε τυχαία μερικά, που δεν είναι κατ’ ανάγκην και τα πιο αντιπροσωπευτικά ή ανήθικα, και που γράφτηκαν κάτω από αναρτήσεις στελεχών της Αριστεράς, άρα κατά τεκμήριο αριστερών σχολιαστών:

«Αυτή είναι βαλτή για να αποδυναμώσει τα κόμματα τις αντιπολίτευσης». «Είναι μεγάλο ψώνιο». «Έπεσαν οι μάσκες». «Τόσο μυαλό είχε να πιστεύει ότι ο Τσίπρας μπορούσε να σκίσει το μνημόνιο και να διώξει το ΔΝΤ (σχόλιο δικαιολογητικό προς τον Τσίπρα). «Θέλει να εκμεταλλευτεί τη δυστυχία πολλών οικογενειών». «Λαμόγιο». «Βαλτή του συστήματος». « Ανήκει σε αντίπαλο Εχθρικό- ακροδεξιό-θα έλεγα στρατόπεδο». «Φιλόδοξη υπάνθρωπος», Εκμεταλλεύτρια του θανάτου του παιδιού της». «Η ντροπή ντράπηκε», και άλλα χειρότερα.

Προτάξαμε τους απλούς χρήστες για να δείξουμε το κλίμα. Δεν λείπουν και οι επώνυμοι. Ο Παύλος Πολάκης της απάντησε ότι το 3ο μνημόνιο είχε κόστος για τον λαό 9 δισ. (τόσο τα μετράει) ενώ για τα δύο πρώτα με κόστος 65 δισ. δεν είπε κουβέντα. Ενώ και ο Νίκος Μπίστης ανήρτησε μεταξύ άλλων: «ούτε δεξιά ούτε αριστερά, και επίθεση στον Τσίπρα. Δουλεια της και δουλειά μας».

Αυτοί τη δημιούργησαν, αυτοί τώρα την κατασπαράσσουν, όταν οι υπόλοιποι απλώς κάναμε κριτική με σεβασμό στο δράμα της. Και είμαστε στην αρχή ακόμη...