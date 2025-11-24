Οι ΗΠΑ τονίζουν τον σεβασμό «στην κυριαχία της Ουκρανίας» - Πως φτάσαμε στο σχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ

Η ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» του Κιέβου, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσαν αργά την Κυριακή οι ΗΠΑ και η Ουκρανία για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη λήξη του πολέμου με τη Ρωσία, την ώρα που το Bloomberg μετέδωσε τη Δευτέρα πως το σχέδιο των 28 σημείων που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν αποτέλεσμα παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μόσχας.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως το σχέδιο των 27 σημείων για τη λήξη του αιματηρού πολέμου που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 20225 στην ανατολική Ευρώπη ήταν αποτέλεσμα αρκετών εβδομάδων συζητήσεων που είχαν κορυφαίοι αξιωματούχοι, ο Στιβ Γούιτκοφ από την πλευρά των ΗΠΑ και ο Κίριλ Ντμιτρίεφ από την πλευρά της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται πως η πρόταση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήξη του πολέμου -που παρουσιάστηκε σε συζητήσεις που έλαβαν χώρα στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο- είχαν διαφορές συγκριτικά με το σχέδιο των ΗΠΑ. Η πρόταση της ΕΕ αφαιρεί την πρόβλεψη περί παραχώρησης του Ντονμπάς, που περιλαμβανόταν στο αμερικανικό προσχέδιο, καθώς και τον όρο που προέβλεπε ότι οι ΗΠΑ θα λάμβαναν το 50% των κερδών από επενδύσεις δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε έργα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

Το ευρωπαϊκό έγγραφο προτείνει επίσης οι διαπραγματεύσεις για πιθανές εδαφικές διευθετήσεις να ξεκινήσουν από τη γραμμή επαφής στο πεδίο, αντί της απαίτησης να παραδοθούν περιοχές που δεν έχουν καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις.

Παράλληλα, προτείνεται εγγύηση ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίστοιχη με το πνεύμα του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ενώ τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν παγωμένα έως ότου καταβληθούν αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου.

«Παράξενα διατυπωμένες προτάσεις»

Το Bloomberg μετέδωσε πως για τους Ευρωπαίους, ο συναγερμός χτύπησε όταν ένας νέος παίκτης μπήκε στη σκηνή: το στέλεχος του αμερικανικού Πενταγώνου Νταν Ντρίσκολ, στενός φίλος του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς από την εποχή που φοιτούσαν στη Νομική Σχολή του Γέιλ. Ήταν αυτός που είπε στους πρεσβευτές τους και στους αξιωματούχους της Ουκρανίας με επείγοντα τόνο ότι ο Τραμπ είχε εξαντλήσει την υπομονή του, ότι η Ουκρανία βρισκόταν σε δυσμενή θέση και ότι το Κίεβο έπρεπε να συμφωνήσει να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία

Πριν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίριμ Ζελένσκι αναλάβουν δράση, έπρεπε να προσπαθήσουν να καταλάβουν ποιος ήταν ο κύριος υπεύθυνος για το πλαίσιο. Είχαν αποκλειστεί εντελώς και δεν ήταν σαφές ποιος είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στον Τραμπ σε αυτό το θέμα.

Η εικόνα που προέκυψε ήταν ότι ο Γούιτκοφ και ο Ντμίτριεφ συνέταξαν το σχέδιο κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης τον Οκτώβριο στο Μαϊάμι, στην οποία συμμετείχε και ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Γούιτκοφ για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Γάζας.

Για τον Τραμπ, αυτό που έχει σημασία είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία, όχι οι λεπτομέρειες. Αλλά για τους Ουκρανούς, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Οι φόβοι τους ότι η Ρωσία συνέταξε μεγάλα τμήματα του εγγράφου χωρίς να το γνωρίζουν αποδείχθηκαν σωστοί. Το έγγραφο φέρει ακόμα τα σημάδια μιας άμεσης μετάφρασης από τα ρωσικά, με παράξενα διατυπωμένες προτάσεις.

Για να διορθώσουν την πορεία, η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της θα επιμείνουν ότι οι συζητήσεις με τη Ρωσία για οποιαδήποτε ανταλλαγή εδαφών μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο όταν σταματήσει ο πόλεμος κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής επαφής. Θέλουν επίσης μια συμφωνία ασφάλειας που να αντικατοπτρίζει τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων μέτρων.

Το δημοσίευμα ανέφερε ακόμα πως δεν είναι σαφές αν οι Αμερικανοί θέλουν να δουν τους Ευρωπαίους μαζί με τους Ουκρανούς.

Ο Ντρίσκολ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Γουίτκοφ και τον Βανς, καθώς έγινε ο νέος «σύνδεσμος» με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Πριν από την περασμένη εβδομάδα, οι δημόσιες δηλώσεις του για τη Ρωσία και την Ουκρανία βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στις εκκλήσεις του για τεχνολογική μεταρρύθμιση στο αμερικανικό στρατό, με βάση τον τρόπο με τον οποίο οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει drones στο πεδίο της μάχης.

Ο αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Βανς, Άντι Μπέικερ, έχει επίσης εμπλακεί έντονα, σύμφωνα με τις πηγές, σε ένα ακόμη σημάδι της επιρροής του Βανς.

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ και της Ουκρανίας

Σημειώνεται πως στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ουκρανίας γίνεται λόγος για «σημαντικό βήμα μπροστά» προς την επίλυση της σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε μετά τις συνομιλίες ότι αισθάνεται «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα σύναψης συμφωνίας «πολύ γρήγορα».

«Οι συνομιλίες ήταν πολύ παραγωγικές, επικεντρωμένες και με σεβασμό, υπογραμμίζοντας την κοινή δέσμευση για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από την αμερικανική προεδρία και χαρακτηρίζεται «κοινή» δήλωση με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη.

Τα μέρη «επαναβεβαιώνουν ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να σέβεται πλήρως την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας», συνεχίζει το κείμενο, διευκρινίζοντας ότι η Ουάσιγκτον και το Κίεβο «συνέταξαν νέα εκδοχή» του «πλαισίου (συμφωνίας) ειρήνης», «επικαιροποιημένη» και «επεξεργασμένη».

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής Αντρίι Γέρμακ, δεξί χέρι του ο Ζελένσκι, έκανε επίσης λόγο στη Γενεύη για «πολύ καλή πρόοδο» στις συνομιλίες, ενώ ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος είπε πως η νέα εκδοχή πλέον αντανακλά «την πλειονότητα των προτεραιοτήτων-κλειδιών» του Κιέβου.

Ο κ. Τραμπ είχε δώσει προθεσμία ως την 27η Νοεμβρίου στον κ. Ζελένσκι για να απαντήσει, προτού πει προχθές Σάββατο ότι το σχέδιο δεν ήταν η «τελευταία προσφορά» του.