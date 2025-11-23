Σύμφωνη η Ευρώπη με την επιστροφή της Ρωσίας στους G8 - Ολόκληρη η αντιπρόταση των 28 σημείων για την Ουκρανία

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν καταρτίσει αναθεωρημένο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει σειρά αλλαγών σε σχέση με το αρχικό σχέδιο 28 σημείων που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το οποίο έχει δεχθεί έντονη κριτική ως «ιδιαίτερα ευνοϊκό προς τη Ρωσία». Στο ευρωπαϊκό σχέδιο, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πρόβλεψη για πιθανή επιστροφή της Ρωσίας στην ομάδα των G8, καθώς και ανώτατο όριο στον αριθμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Την ίδια στιγμή, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε πως παρόλο που έχει γίνει «τεράστια» πρόοδος, χρειάζεται περισσότερος χρόνος.

Το κείμενο παρουσιάστηκε στην έκτακτη συνάντηση της Γενεύης, όπου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προχωρούν ήδη σε «ορισμένες αλλαγές» στο δικό τους σχέδιο. Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τις συνομιλίες «την πιο σημαντική ημέρα» της διαδικασίας έως σήμερα.

Προσέθεσε, ωστόσο, ότι «υπάρχει ακόμα κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά είμαστε πολύ πιο μπροστά σήμερα σε αυτή την περίοδο από ό,τι ήμασταν όταν ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί και από εκεί που βρισκόμασταν σίγουρα πριν από μία εβδομάδα».

Το έγγραφο που ήλθε σε γνώση του Reuters προτείνει επίσης αριθμητικό όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τις 800.000 σε καιρό ειρήνης, έναντι του ορίου των 600.000 που παρουσιάσθηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο που εμφάνισαν οι ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, το κείμενο αφαιρεί την πρόβλεψη περί παραχώρησης του Ντονμπάς, που περιλαμβανόταν στο αμερικανικό προσχέδιο, καθώς και τον όρο που προέβλεπε ότι οι ΗΠΑ θα λάμβαναν το 50% των κερδών από επενδύσεις δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε έργα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο ορίζει επιπλεόν ότι «διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών θα εκκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής», έναντι της εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου που όριζε εκ προοιμίου ότι ορισμένες περιοχές θα αναγνωρισθούν «de facto ρωσικές».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση καταρτίσθηκε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις του σχήματος E3 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία), σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή.

Η αντιπρόταση χρησιμοποιεί την αμερικανική πρόταση ως βάση, αλλά προχωρεί σημείο προς σημείο με προτάσεις για απαλείψεις ή τροποποιήσεις.

Προτείνει οι εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουκρανία θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αντίστοιχες με το Αρθρο 5 της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Σχετικά με τη χρήση των παγωμένων στη Δύση, και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προβλέπει: «Η Ουκρανία θα ανοικοδομηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά και μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα μέχρις ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις καταστροφές», αναφέρεται στο κείμενο της αντιπρότασης.

Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν «σε μία υπό τις ΗΠΑ προσπάθεια ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία» και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από το εγχείρημα.

Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε επίσης το υπόλοιπο να επενδυθεί σε ένα «ξεχωριστό αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση για το σχέδιο των 28 σημείων

1. Επαναβεβαίωση της κυριαρχίας της Ουκρανίας.

2. Πλήρης συμφωνία μη επίθεσης ανάμεσα σε Ρωσία, Ουκρανία και ΝΑΤΟ, με στόχο να διευκρινιστούν όλες οι εκκρεμότητες των τελευταίων 30 ετών.

3. Διαγραφή του σημείου 3 του αμερικανικού σχεδίου. Το προσχέδιο των ΗΠΑ ανέφερε ότι «θα υπάρχει η προσδοκία ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει στους γείτονές της και ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω».

4. Έναρξη διαλόγου Ρωσίας – ΝΑΤΟ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, για συνολική εξέταση θεμάτων ασφάλειας και δημιουργία περιβάλλοντος αποκλιμάκωσης.

5. Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

6. Το μέγεθος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων θα οριστεί στους 800.000 στρατιώτες σε περίοδο ειρήνης.

7. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτάται από την ομοφωνία των κρατών-μελών, η οποία δεν υπάρχει.

8. Το ΝΑΤΟ δεν θα σταθμεύσει μόνιμα στρατεύματα στην Ουκρανία σε περίοδο ειρήνης.

9. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα σταθμεύουν στην Πολωνία.

10. Αμερικανική εγγύηση ασφάλειας, αντίστοιχη του Άρθρου 5, με όρους:

α. Οι ΗΠΑ θα λάβουν οικονομική αποζημίωση για την εγγύηση.

β. Αν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, η εγγύηση παύει να ισχύει.

γ. Αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, θα υπάρξει συντονισμένη στρατιωτική απάντηση, επαναφορά κυρώσεων και ακύρωση κάθε αναγνώρισης νέων εδαφών.

11. Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην ΕΕ και θα λάβει προσωρινή προτιμησιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

12. Εκτεταμένο παγκόσμιο πακέτο ανασυγκρότησης, που περιλαμβάνει:

α. Δημιουργία Αναπτυξιακού Ταμείου Ουκρανίας.

β. Συνεργασία ΗΠΑ–Ουκρανίας για αποκατάσταση και λειτουργία του δικτύου φυσικού αερίου.

γ. Ανασυγκρότηση περιοχών που επλήγησαν από τον πόλεμο.

δ. Ανάπτυξη υποδομών.

ε. Αξιοποίηση ορυκτών πόρων.

στ. Χρηματοδοτικό πακέτο από την Παγκόσμια Τράπεζα.

13. Προοδευτική επανένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία, μέσω:

α. Σταδιακής άρσης κυρώσεων.

β. Μακροπρόθεσμης συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ–Ρωσίας.

γ. Επανένταξης της Ρωσίας στη G8.

14. Πλήρης ανασυγκρότηση και οικονομική αποζημίωση της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας και ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που θα παραμείνουν δεσμευμένα.

15. Δημιουργία κοινής Ομάδας Ασφαλείας, με συμμετοχή ΗΠΑ, Ουκρανίας, Ρωσίας και Ευρωπαίων.

16. Η Ρωσία θα θεσμοθετήσει πολιτική μη επίθεσης προς Ευρώπη και Ουκρανία.

17. ΗΠΑ και Ρωσία θα επεκτείνουν συμφωνίες πυρηνικού ελέγχου, όπως η Fair Start.

18. Η Ουκρανία θα παραμείνει μη πυρηνικό κράτος, βάσει της Συνθήκης Μη Διάδοσης Πυρηνικών.

19. Επανεκκίνηση του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια υπό την εποπτεία της IAEA, με ισότιμη κατανομή της παραγόμενης ενέργειας (50-50).

20. Η Ουκρανία θα υιοθετήσει ευρωπαϊκούς κανόνες θρησκευτικής ανοχής και προστασίας γλωσσικών μειονοτήτων.

21. Δέσμευση της Ουκρανίας να μην ανακαταλάβει εδάφη με στρατιωτικά μέσα, με διαπραγματεύσεις ανταλλαγής εδαφών να ξεκινούν από τη γραμμή επαφής.

22. Ρήτρα μη αλλαγής συνόρων με τη βία μετά τη συμφωνία· παραβίαση καθιστά ανενεργές τις εγγυήσεις ασφαλείας.

23. Η Ρωσία δεν θα παρεμποδίζει τη χρήση του ποταμού Δνείπερου από την Ουκρανία και θα υπάρξει συμφωνία για ανεμπόδιστη μεταφορά σιτηρών μέσω Μαύρης Θάλασσας.

24. Σύσταση ανθρωπιστικής επιτροπής για την επίλυση ανοιχτών ζητημάτων:

α. Ανταλλαγή αιχμαλώτων και σορών («όλοι για όλους»).

β. Απελευθέρωση πολιτών και ομηρίων, περιλαμβανομένων παιδιών.

γ. Πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών.

δ. Μέτρα για τα θύματα της σύγκρουσης.

25. Διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή.

26. Πρόσθετες πρόνοιες για τα θύματα του πολέμου.

27. Η συμφωνία θα είναι νομικά δεσμευτική, με εφαρμογή που θα επιβλέπεται από «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

28. Άμεση κατάπαυση του πυρός μετά την αποδοχή από όλα τα μέρη και αποχώρηση στα συμφωνημένα σημεία· οι λεπτομέρειες θα οριστούν υπό αμερικανική επίβλεψη.

Ρούμπιο: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία - Έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο, θέλουμε περισσότερο χρόνο (vid)

Παράλληλα, πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία βρίσκονται πλέον ΗΠΑ, Ευρώπη και Κίεβο, μετά τις πολύωρες διαβουλεύσεις που λαμβάνουν χώρα από το πρωί της Κυριακής στη Γενεύη.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, οι τρεις πλευρές βρίσκονται πολύ πιο κοντά σε συμφωνία για το προσχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, σε σύγκριση με τη βάση που ξεκίνησαν.

«Αισθάνομαι πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι εδώ, επειδή έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο», είπε χαρακτηριστικά.

"I feel very optimistic that we can get something done here because we made a tremendous amount of progress today."



US Secretary of State Marco Rubio gives an update following peace plan talks with Ukraine in Geneva.



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/nduDp6KB0o — Sky News (@SkyNews) November 23, 2025

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, πρόσθεσε: «Δεν θέλω να ανακηρύξω νίκη ή οριστικό αποτέλεσμα. Υπάρχει ακόμα κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά είμαστε πολύ πιο μπροστά σήμερα σε αυτή την περίοδο από ό,τι ήμασταν όταν ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί και από εκεί που βρισκόμασταν σίγουρα πριν από μία εβδομάδα».

Ο Ρούμπιο δεν είπε κάτι για την προθεσμία του Ντόναλντ Τραμπ να έχει επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη, αναφέροντας απλώς ότι ελπίζει πως θα συμβεί «σύντομα».

Αρνήθηκε επανειλημμένα να αναφερθεί στις λεπτομέρειες του σχεδίου, λέγοντας ότι είναι ένα έργο σε εξέλιξη. Αλλά τόνισε: «Χρειαζόμαστε απλώς περισσότερο χρόνο από αυτόν που έχουμε σήμερα. Ειλικρινά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».

Ορισμένα από τα εκκρεμή θέματα αφορούν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση, διευκρίνισε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ενώ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία είπε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί.

«Πρέπει αυτό να το πάμε στη ρωσική πλευρά...πρέπει να συμφωνήσουν μ' αυτό», είπε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε αισιόδοξος ότι «κάτι μπορεί να καταφέρουμε εδώ». «Κανένα από τα θέματα που δεν έχουν αποφασισθεί δεν είναι ανυπέρβλητο».

Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε επίσης ως «πιθανή» μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Νωρίτερα, αμέσως μετά τη πρώτη συνάντηση, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «είχαμε την πιο παραγωγική και ουσιαστική μας συνάντηση μέχρι στιγμής, σε όλη αυτή τη διαδικασία από τότε που συμμετείχαμε από την αρχή».

'We're making some changes to the peace plan after talks with Ukraine'



US secretary of state Marco Rubio and Ukrainian presidential adviser Andrii Yermak provide an update on peace deal talks in Geneva.



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/kljEVhh0pn — Sky News (@SkyNews) November 23, 2025

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός απεσταλμένος, Αντρίι Γερμάκ, συμφώνησε με τον Ρούμπιο ότι η σημερινή συνάντηση ήταν «πολύ παραγωγική».

«Έχουμε πολύ καλή πρόοδο και προχωράμε προς τη δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Ο ουκρανικός λαός αξίζει και θέλει αυτήν την ειρήνη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», τόνισε ο Γερμάκ και ευχαρίστησε τους «μεγάλους μας φίλους», τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως όμως και ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ, είπε ότι η εργασία θα συνεχιστεί και πρόσθεσε ότι η Ουκρανία θα «συμμετάσχει επίσης με τους Ευρωπαίους φίλους μας».

Συζητήσεις για ενδεχόμενη επίσκεψη του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες

Αμερικανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι συζητούν για πιθανή επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσει περί ειρηνευτικού σχεδίου με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι η βασική ιδέα είναι να συζητηθούν τα πλέον ευαίσθητα θέματα της αμερικανικής πρότασης, όπως το εδαφικό.

Δεν έχει ορισθεί ημερομηνία.

Ζελένσκι: Υπάρχουν ενδείξεις ότι το επιτελείο του Τραμπ «μας ακούει» (vid)

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι είναι θετικό το γεγονός ότι η Ουκρανία συμμετέχει σε διάλογο με Αμερικανούς εκπροσώπους και επισήμανε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το επιτελείο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «μας ακούει».

«Σήμερα, οι συνομιλίες συνεχίζονται στην Ελβετία. Οι ομάδες θα εργαστούν πρακτικά μέχρι αργά το βράδυ και θα υπάρξουν περαιτέρω αναφορές», είπε ο Ζελένσκι στην βραδινή του τηλεοπτική ομιλία.

«Είναι σημαντικό ότι υπάρχει διάλογος με Αμερικανούς εκπροσώπους και ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το επιτελείο του προέδρου Τραμπ μας ακούει».

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη βοήθειά τους, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι οι ηγέτες της Ουκρανίας είχαν εκφράσει «μηδενική ευγνωμοσύνη» για την αμερικανική υποστήριξη.

Everyone is offering support, giving advice, providing information — and I am grateful to each and every person who is giving this help to us, to Ukraine. It is important to ensure that the steps to end the war are effective, and that everything is doable. Ukraine has never… pic.twitter.com/9PVteak2aA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειες μας

Είχε προηγηθεί η έντονη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε την ουκρανική ηγεσία ότι δεν επέδειξε «καμία ευγνωμοσύνη» προς τις ΗΠΑ, την ώρα που επιχειρεί να επιβάλει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία αμφισβητεί το Κίεβο.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος στρέφεται επίσης κατά των Ευρωπαίων, που «συνεχίζουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία» και στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, τον οποία κατηγορεί για αδράνεια από την αρχή του πολέμου.

«Η ουκρανική ηγεσία δεν εξέφρασε καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν μαζικές ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία», έγραψε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, ενώ Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντώνται στη Γενεύη για συνομιλίες επί ενός σχεδίου που παρουσίασε η Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

«Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί, (έναν) χαμένο (πόλεμο) για όλους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα.

Ολόκληρο το κείμενο της ανάρτησης Τραμπ στο Truth Social:

Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι βίαιος και φρικτός και, με ισχυρή και σωστή ΗΓΕΣΙΑ από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, δεν θα ΕΙΧΕ ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω για Δεύτερη Θητεία, κατά τη διάρκεια της διοίκησης του «Ανέκφραστου Τζο Μπάιντεν», και έχει μόνο χειροτερέψει. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν ήταν ΣΤΗΜΕΝΕΣ & ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ — το μόνο στο οποίο οι Ριζοσπάστες Δημοκρατικοί είναι καλοί — δεν θα υπήρχε ο πόλεμος Ουκρανίας/Ρωσίας, όπως δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας. Ο Πούτιν δεν θα είχε ποτέ επιτεθεί! Μόνο όταν είδε τον «Ανέκφραστο Τζο» σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Το υπόλοιπο είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ, ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΧΑΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΑΝΑΝΑΓΚΑΣΤΑ. Η «ΗΓΕΣΙΑ» ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ. ΟΙ ΗΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΛΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΠΛΩΝ ΣΤΟ ΝΑΤΟ, ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Ο «ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΖΟ» ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΩΝ!).

Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτήν την ανθρωπιστική καταστροφή!

Πρόεδρος Ν.Τ. Τραμπ

Ζελένσκι: Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ και προσωπικά στον Τραμπ για την βοήθεια του

Στην απάντηση του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για όλες τις αμερικανικές προσπάθειες που αποσκοπούν στη στήριξη του Κιέβου.

«Η Ουκρανία είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάθε αμερικανική καρδιά και ιδιαίτερα στον πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθεια που, ξεκινώντας από τους πυραύλους Javelin, σώζει ουκρανικές ζωές», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι οι ηγέτες της Ουκρανίας επέδειξαν «μηδενική ευγνωμοσύνη» για την αμερικανική βοήθεια.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε επίσης ευχαριστίες προς την Ευρώπη, καθώς και προς τις ομάδες χωρών της G7 και της G20, για τη στήριξή τους, λέγοντας ότι οι προσπάθειες για τη διατήρηση αυτής της υποστήριξης είναι σημαντικές.

«Γι’ αυτό εργαζόμαστε τόσο προσεκτικά για κάθε σημείο, κάθε βήμα προς την ειρήνη», έγραψε. «Όλα πρέπει να διευθετηθούν σωστά, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και να αποτρέψουμε την επανάληψη ενός νέου πολέμου».

The crux of the entire diplomatic situation is that it was Russia, and only Russia, that started this war, and it is Russia, and only Russia, that has been refusing to end it throughout the full-scale invasion. From the very first minutes of February 24, Putin has been waging… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ - Δεν μπορεί να γίνει κάτι χωρίς την έγκρισή μας, απαιτούνται αλλαγές

Σημειώνεται ότι «απαράδεκτο» χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το σχέδιο των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ρωσικά κεφάλαια που έχουν «παγώσει» εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ απέρριψε και την πρόβλεψη να προστεθούν επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τους Ευρωπαίους.

Εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα ότι στην Γενεύη θα σημειωθεί πρόοδος, ενώ επέρριψε στην Ρωσία την ευθύνη για τις πρόσφατες υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές.

«Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο καγκελάριος σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση ARD, αναφερόμενος στην πρόταση των ΗΠΑ 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί στην Ευρώπη να διοχετευθούν στις προσπάθειες ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, οι οποίες κατόπιν θα λάβουν το 50% πιθανών κερδών.

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει ακόμη ότι η ΕΕ θα συνεισφέρει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο κ. Μερτς και ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις επικεντρώνονται στη χρήση περιουσιακών στοιχείων ως δάνειο.

«Αν χορηγηθεί αυτό το δάνειο, θα παρασχεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια θα δοθεί στην Ουκρανία, ως ασφάλεια, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να αγοράζει όπλα. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα τους Αμερικανούς. Επομένως, φυσικά, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το ποσό», δήλωσε, για να προσθέσει ότι «και η απαίτηση να προστεθούν άλλα 100 δισεκατομμύρια από την Ευρώπη δεν είναι κάτι που μπορούμε να δεχτούμε».

Ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε πάντως την ελπίδα ότι στην Γενεύη, όπου συζητούνται και οι τροποποιήσεις που έχουν κατατεθεί από τους Ευρωπαίους, θα σημειωθεί πρόοδος και συγκεκριμένα σημεία του αμερικανικού σχεδίου θα διατυπωθούν κατά τρόπο αποδεκτό από όλους. Σε αυτό εστιάζει και η πρόταση που κατέθεσε ο ίδιος, για την οποία όμως δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία. «Δεν μπορώ και δεν θέλω να προκαταλάβω τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στη Γενεύη, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί τώρα πρόοδος», δήλωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν έχουν περισσότερο βάρος σε αυτή τη διαπραγμάτευση, ο καγκελάριος υποστήριξε ότι η Ευρώπη έπρεπε να έχει στηρίξει την Ουκρανία πολύ νωρίτερα και πολύ εντατικότερα. «Κάναμε πολύ λίγα, πολύ αργά. Έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερα και νωρίτερα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μερτς υπογράμμισε ακόμη ότι «καθημερινά βλέπουμε υβριδικές επιθέσεις από την Ρωσία» και επανέλαβε ότι η Μόσχα προσπαθεί να καταστρέψει ολόκληρη την πολιτική τάξη της ευρωπαϊκής ηπείρου. «Βλέπουμε υβριδικές επιθέσεις κάθε μέρα - στις υποδομές μας, στα δίκτυα δεδομένων μας. Έχουν γίνει και πράξεις δολιοφθοράς: Αυτή η τελευταία που είδαμε στην Πολωνία, η οποία είχε στόχο μια σημαντική σιδηροδρομική σύνδεση, δείχνει ξεκάθαρα ρωσική εμπλοκή», σημείωσε.

Μελόνι: Ο Πούτιν δεν έχει σοβαρή διάθεση να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Σε μια πιο κυνική στάση, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την εκτίμηση ότι «ο Πούτιν δεν έχει σοβαρή διάθεση να τελειώσει ο πόλεμος, να συμβεί σύντομα και θεωρώ ότι η μπλόφα αυτή πρέπει να εξακριβωθεί».

Στο περιθώριο της συνόδου G20 στην Νότια Αφρική, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις στην Γενεύη, σχολίασε: «Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο προσχέδιο Τραμπ, διότι πολλά σημεία του μπορούμε να τα συμμεριστούμε ενώ, και για λόγους χρόνου συμφέρει να επικεντρωθούμε στην πρόταση που ήδη υπάρχει και στα κομβικά ζητήματα».

«Το ποιος έγραψε το ειρηνευτικό σχέδιο με ενδιαφέρει λιγότερο, με ενδιαφέρει σε ποιο σχέδιο θα φτάσουμε. Πολλά θέματα που εντάσσονται σχέδιο αυτό, όμως, αφορούν την Ευρώπη, ένα κομμάτι του σχεδίου αυτού χρειάζεται την Ευρώπη για να εφαρμοστεί. Αυτό σχετίζεται με τις εγγυήσεις ασφάλειας, την ανοικοδόμηση, το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια σειρά θεμάτων που μας αφορά και που οι άλλοι έχουν ανάγκη να διαπραγματευθούν με εμάς», πρόσθεσε η Μελόνι.

«Ο καλύτερος τρόπος είναι να γίνει μια σοβαρή πρόταση, να τεθεί στο τραπέζι και να δούμε ποιος συμφωνεί και ποιός όχι. Είμαι βέβαιη ότι με μια σοβαρή και λογική πρόταση ή Ευρώπη, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δηλώσουν παρούσες. Ελπίζουμε να το κάνει και η Ρωσία, αλλά μπορεί και να είναι απούσα», ολοκλήρωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Washington Post: Η Ουάσινγκτον εξετάζει να αποσύρει τον «κόφτη» στον ουκρανικό στρατό - Στο τραπέζι και η παροχή πυραύλων Tomahawk

Επισημαίνεται επίσης ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ που βρίσκονται κοντά στη διαπραγμάτευση ανέφεραν σε αρθρογράφο της Washington Post το Σάββατο ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως «οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρές» στο 28 σημείων ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ.

Για παράδειγμα, ο Τραμπ ίσως αυξήσει ή αφαιρέσει το προτεινόμενο όριο των 600.000 ατόμων στον ουκρανικό στρατό. Και για να ενισχυθεί η αποτροπή μετά τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

«Η κυριαρχία της Ουκρανίας δεν μπορεί ποτέ να τεθεί σε διαπραγμάτευση. Αυτό θα άνοιγε τις πύλες στην Ευρώπη», είπε το Σάββατο ένας βασικός αξιωματούχος. «Δεν θέλουμε να δούμε μια κατάρρευση της Ουκρανίας», εξήγησε, περιγράφοντας αυτό ως τη «δεύτερη έλευση της Γιουγκοσλαβίας», της οποίας η διάλυση το 1991 ξεκίνησε μια δεκαετία περιφερειακής αναταραχής. Οι επικριτές της ειρηνευτικής προσπάθειας του Τραμπ υποστηρίζουν ότι θα ανταμείψει τη Μόσχα και θα υπονομεύσει την ουκρανική κυριαρχία ακριβώς με τον τρόπο που οι αξιωματούχοι με τους οποίους μίλησα ισχυρίζονται ότι θέλουν να αποφύγουν.

Ο αξιωματούχος είπε ότι, αντίθετα με ορισμένες αναφορές, η κυβέρνηση Τραμπ ήταν «100 τοις εκατό» δεσμευμένη στη συνεχιζόμενη υποστήριξη πληροφοριών προς την Ουκρανία. Το σχέδιο των 28 σημείων ήταν «φιλόδοξο» και ανοιχτό σε διαπραγμάτευση, υποστήριξε.

Οι δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ δεν ήταν τόσο καθησυχαστικές. Μίλησε την Παρασκευή για προθεσμία την Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά αρνήθηκε το Σάββατο ότι τα 28 σημεία ήταν μια τελική, μη διαπραγματεύσιμη προσφορά.

Ανώτατοι αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία βρίσκονται στην ελβετική πόλη και ξεκινούν τις συνομιλίες σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Την Ουάσινγκτον εκπροσωπούν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.