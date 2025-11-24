Συμμετοχή Μητσοτάκη στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία, στον απόηχο της Γενεύης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και οι άλλοι ηγέτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιήσουν στις 11:30 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) μια άτυπη Σύνοδο Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης ώστε να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανέφεραν συνεργάτες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο των επαφών που είχαν κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ στη Γενεύη της Ελβετίας τις προηγούμενες μέρες, με Αμερικανούς και Ουκρανούς ομολόγους τους, μετά και από το σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τη λήξη του πολέμου της Ουκρανίας με την Ρωσία που μαίνεται στην ανατολική Ευρώπη από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ υποστήριξε τη Δευτέρα πως «όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το ΝΑΤΟ, έχουν αφαιρεθεί από αυτό το σχέδιο – αυτό είναι μια αποφασιστική επιτυχία που πετύχαμε χθες».

«Ήταν σαφές από την αρχή, όπως έχουμε επανειλημμένα δηλώσει, ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων και των Ουκρανών», πρόσθεσε.

Το Bloomberg νωρίτερα είχε μεταδώσει πως το σχέδιο των 28 σημείων που παρουσίασαν οι ΗΠΑ αποτέλεσε προϊόν παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων που είχαν για εβδομάδες η Ουάσινγκτον και η Μόσχα.

Υπενθυμίζεται πως η πρόταση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήξη του πολέμου -που παρουσιάστηκε σε συζητήσεις που έλαβαν χώρα στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο- είχαν διαφορές συγκριτικά με το σχέδιο των ΗΠΑ.

Η πρόταση της ΕΕ αφαιρεί την πρόβλεψη περί παραχώρησης του Ντονμπάς, που περιλαμβανόταν στο αμερικανικό προσχέδιο, καθώς και τον όρο που προέβλεπε ότι οι ΗΠΑ θα λάμβαναν το 50% των κερδών από επενδύσεις δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε έργα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

Το ευρωπαϊκό έγγραφο προτείνει επίσης οι διαπραγματεύσεις για πιθανές εδαφικές διευθετήσεις να ξεκινήσουν από τη γραμμή επαφής στο πεδίο, αντί της απαίτησης να παραδοθούν περιοχές που δεν έχουν καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις. Παράλληλα, προτείνεται εγγύηση ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίστοιχη με το πνεύμα του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ενώ τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν παγωμένα έως ότου καταβληθούν αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου.