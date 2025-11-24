Η σημερινή Ελλάδα είναι αποτέλεσμα επιλογών!

Η εικόνα που εκπέμπει η Ελλάδα του σήμερα, δηλαδή η σταθερότητα, η οικονομική πρόοδος, η αναβαθμισμένη διεθνής θέση και η εμπιστοσύνη που δείχνουν επενδυτές και αγορές, είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, δύσκολων αποφάσεων και μιας σταθερής στρατηγικής που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Ιδιαίτερα σε μια περίοδο διεθνών κρίσεων και αναταράξεων, η πατρίδα μας κατάφερε να σταθεί όρθια, να προχωρήσει μπροστά και να θέσει τις βάσεις για ένα μέλλον περισσότερο αισιόδοξο και παραγωγικό. Εκείνες οι επιλογές διαμόρφωσαν το σήμερακαι θα καθορίσουν και το αύριο.

