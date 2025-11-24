Πόλεμος στην Ουκρανία

Για «αποφασιστική επιτυχία» των Ευρωπαίων αναφορικά με τις συζητήσεις που «έτρεξαν» μέσα στο Σαββατοκύριακο σχετικά με το σχέδιο λήξης του πολέμου στην Ουκρανία έκανε λόγο τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας υποστήριξε πως «όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το ΝΑΤΟ, έχουν αφαιρεθεί από αυτό το σχέδιο – αυτό είναι μια αποφασιστική επιτυχία που πετύχαμε χθες».

«Ήταν σαφές από την αρχή, όπως έχουμε επανειλημμένα δηλώσει, ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων και των Ουκρανών», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως στις συζητήσεις τέθηκαν οι προσεγγίσεις των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών κρατών επί του σχεδίου των 28 σημείων που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να λήξει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Φεβρουάριο του 2022

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ χαιρέτισε την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις συναντήσεις μεταξύ των στη Γενεύη σε μια ανάρτηση στο X, αλλά δήλωσε ότι παραμένουν να επιλυθούν σημαντικά ζητήματα.