Μια μεγάλη πρωτοβουλία για την οδική ασφάλεια

Μια νέα πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της οδικής ασφάλειας δρομολογεί το Volkswagen Group, αξιοποιώντας δεδομένα αισθητήρων και εικόνας από οχήματα πελατών σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, με το project να εφαρμόζεται ήδη στη Γερμανία σε πιλοτική μορφή, ενώ άμεσα προγραμματίζεται να επεκταθεί σε περίπου 40 ευρωπαϊκές χώρες.

Η εφαρμογή θα ξεκινήσει με μοντέλα της Volkswagen και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι μάρκες Skoda, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, Audi και άλλες εταιρείες του Ομίλου VW. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συνεχής βελτιστοποίηση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και των λειτουργιών αυτοματοποιημένης οδήγησης, μέσω δεδομένων που προέρχονται από πραγματικά και σύνθετα σενάρια κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους του Volkswagen Group, τα δεδομένα που συλλέγονται αντανακλούν καθημερινές συνθήκες οδήγησης, όπως περιοχές με αυξημένη παρουσία πεζών και ποδηλατών, πολυσύχναστα αστικά περιβάλλοντα ή απαιτητικούς χώρους στάθμευσης. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, σε σύγκριση με δοκιμές πρωτοτύπων ή προσομοιώσεις.

Οι βελτιώσεις που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων θα μεταφέρονται στους πελάτες μέσω ενημερώσεων λογισμικού στα οχήματά τους. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η αύξηση τόσο της άνεσης στην οδήγηση όσο και της ενεργητικής ασφάλειας, με στόχο τα συστήματα υποβοήθησης να παραμένουν ενεργοποιημένα σε μόνιμη βάση.

Η συμμετοχή των πελατών στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και βασίζεται αποκλειστικά στη ρητή συγκατάθεσή τους. Όπως επισημαίνεται, η συλλογή και η μετάδοση δεδομένων πραγματοποιούνται με πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων. Η μετάδοση δεν είναι συνεχής, αλλά ενεργοποιείται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως κατά την παρέμβαση του συστήματος έκτακτης πέδησης, μετά από απότομους ελιγμούς αποφυγής ή πλήρη πέδηση με εμπλοκή του οδηγού.

Στα δεδομένα που μπορεί να μεταδίδονται περιλαμβάνονται πληροφορίες από αισθητήρες και κάμερες του οχήματος, στοιχεία για την ταχύτητα, την κατεύθυνση κίνησης και τη γωνία του τιμονιού, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, την ορατότητα και τον φωτισμό. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ανάλυσης και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, χωρίς ταυτοποίηση προσώπων.

Η συλλογή δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνει και άλλους χρήστες του δρόμου, όπως πεζούς και ποδηλάτες, οι οποίοι βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον του οχήματος. Σύμφωνα με τον Όμιλο Volkswagen, αυτό είναι απαραίτητο ώστε τα συστήματα που βασίζονται σε κάμερες να μπορούν να αναγνωρίζουν με ακρίβεια αντικείμενα και ανθρώπους και να αξιολογούν σύνθετες κυκλοφοριακές καταστάσεις. Όπως διευκρινίζεται από την εταιρεία, δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων.

Ο Όμιλος Volkswagen αξιοποιεί ήδη ανωνυμοποιημένα δεδομένα συλλογικής πληροφορίας από τον στόλο του για τη δημιουργία χαρτών υψηλής ανάλυσης και την παροχή προειδοποιήσεων κινδύνου και συστάσεων οδήγησης. Η νέα πρωτοβουλία έρχεται να επεκτείνει αυτή την πρακτική, με στόχο τη μετατροπή της «συλλογικής εμπειρίας» των οχημάτων σε απτό όφελος για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές συλλογής δεδομένων και τις πολιτικές προστασίας απορρήτου θα είναι διαθέσιμες, ανά μάρκα, μέσω των επίσημων διαδικτυακών πυλών του Ομίλου, κατά την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος σε κάθε χώρα. Για τη μάρκα Volkswagen, η οποία είναι η πρώτη που ενεργοποιεί αυτή την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για μεγαλύτερη οδική ασφάλεια, η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: traffic-safety