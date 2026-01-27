Όταν η πολυχρηστικότητα συνάντησε την ηλεκτροκίνηση

Η Hyundai ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των πολυμορφικών οχημάτων, παρουσιάζοντας το νέο Staria Electric, ένα MPV που φέρνει την ηλεκτροκίνηση σε μια κατηγορία όπου η πρακτικότητα, η ευρυχωρία και η άνεση αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής τόσο σύγχρονων οικογενειών όσο και επαγγελματιών μεταφοράς επιβατών ή ανθρώπων με δραστήριο τρόπο ζωής.

Eίναι γεγονός πως τα SUV έριξαν στο ναδίρ το ενδιαφέρον για ένα πλήθος άλλων κατηγοριών οχημάτων, όπως τα πολυμορφικά οχήματα ή MPV’s (Multi Purpose Vehicles), τα οποία τις δυο προηγούμενες δεκαετίας είχαν γνωρίσει στιγμές δόξας. Ωστόσο, η Hyundai με το εντυπωσιακής σχεδίασης Staria, έδειξε πως πάντα υπάρχει χώρος για έναν πρακτικό ανθρωπομεταφορέα, όπως το.... «διαστημικό» κορεάτικο MPV, που είχαμε παρουσιάσει πριν από περίπου ένα χρόνο. Σήμερα η Hyundai ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο παρουσιάζοντας το Staria Electric, το οποίο τοποθετείται στην κορυφή της ηλεκτρικής γκάμας της μάρκας όντας το μεγαλύτερο ηλεκτρικό της.

Με μήκος 5.255mm, πλάτος σχεδόν 2m και μεταξόνιο 3.275mm, το Staria Electric διατηρεί την φουτουριστική σχεδίαση του Staria με κεντρικό ρόλο στην ταυτότητα του μοντέλου να παίζει η φιλοσοφία «Inside-Out», όπου οι ανάγκες των επιβατών καθορίζουν τη μορφή του αμαξώματος: Το μακρύ αμάξωμα, η χαμηλή γραμμή παραθύρων και οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες ενισχύουν την αίσθηση του ανοιχτού χώρου, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα και μια φωτεινή, φιλόξενη καμπίνα.

Το Staria Electric έχει όμως λεπτομέρειες που τονίζουν τον ηλεκτρικό χαρακτήρα του μοντέλου. Έτσι, το εμπρός μέρος είναι «κλειστό», με «καθαρές» επιφάνειες που αντικαθιστούν τη συμβατική μάσκα, ενισχύοντας τόσο τη μοντέρνα αισθητική όσο και την αεροδυναμική απόδοση. Παράλληλα, η οριζόντια φωτεινή «υπογραφή» υπογραμμίζει το πλάτος του αμαξώματος, ενώ οι λείες επιφάνειες και οι διακριτικές λεπτομέρειες ενισχύουν την high-tech ταυτότητα του μοντέλου.

Το εσωτερικό του Staria Electric ακολουθεί τη φιλοσοφία του «multi-open-space», αξιοποιώντας το επίπεδο πάτωμα και το μακρύ μεταξόνιο για μέγιστη ελευθερία κινήσεων. Παράλληλα, οι μεγάλες εσωτερικές διαστάσεις και η «έξυπνη» διάταξη των καθισμάτων φαίνεται να δημιουργούν μια καμπίνα που θυμίζει περισσότερο lounge παρά ένα παραδοσιακό πολυμορφικό όχημα. Φυσικά τα πάντα επικεντρώνονται γύρω από την πρακτικότητα, η οποία παραμένει βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας Staria. Οι φαρδιές συρόμενες πόρτες (με ηλεκτρική λειτουργία στις πιο πλούσιες εκδόσεις) και το μεγάλο άνοιγμα στο πίσω μέρος διευκολύνουν την πρόσβαση και τη φόρτωση, είτε στην καθημερινή χρήση, είτε σε ταξίδια αναψυχής. Το μοντέλο θα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις – Van 3 θέσεων με χώρο φόρτωσης έως 5.462 λίτρα, Luxury 7 θέσεων με πολυτελή, ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, έμφαση στην άνεση και χώρο αποσκευών έως 435 λίτρα, καθώς και Wagon 9 θέσεων με συρόμενα και αναδιπλούμενα καθίσματα για τον καλύτερο δυνατό προσφερόμενο χώρο για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους (έως 1.303 λίτρα).

Η καμπίνα εξοπλίζεται με δύο οθόνες 12,3 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και το infotainment, καθώς και με το νέο σύστημα ccNC, το οποίο υποστηρίζει ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (OTA). Η ασύρματη συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto ενισχύει τη συνδεσιμότητα, ενώ οι φυσικοί διακόπτες για βασικές λειτουργίες διατηρούν υψηλό επίπεδο εργονομίας. Παράλληλα, λειτουργίες όπως το Vehicle-to-Load (V2L) για παροχή ενέργειας σε ηλεκτρικές συσκευές, οι θύρες USB υψηλής ισχύος 100W και το Digital Key επεκτείνουν τον ρόλο του οχήματος πέρα από τη μετακίνηση, καλύπτοντας ανάγκες εργασίας εν κινήσει ή δραστηριοτήτων αναψυχής.

Το Staria Electric διαθέτει ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 218 ίππων ροπή 350 Nm ο οποίος κινεί τους εμπρός τροχούς και τροφοδοτείται από μπαταρία 84 kWh. Την ίδια στιγμή η -επιτυχώς εφαρμοσμένη στα Ioniq 5 και Ioniq 6- αρχιτεκτονική 800V, μια σπάνια για την κατηγορία επιλογή, επιτρέπει ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά. Ο στάνταρ ενσωματωμένος φορτιστής AC 11 kW καλύπτει τις ανάγκες καθημερινής φόρτισης, ενώ η θερμαινόμενη θύρα φόρτισης διευκολύνει τη χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Όντας σε θέση να διανύσει έως 400 km με μία φόρτιση (σύμφωνα με το πρότυπο WLTP), το Staria Electric τοποθετείται ανάμεσα στα ηλεκτρικά MPV με τη μεγαλύτερη αυτονομία. Παράλληλα, η δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά (με φρένα στο ρυμουλκούμενο) το καθιστά κατάλληλο για τρέιλερ, σκάφη ή εξοπλισμό αναψυχής.

Σημειώστε ότι τα προηγμένα συστήματα θερμικής διαχείρισης, με έμφαση στη σταθερή ψύξη και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας της μπαταρίας, διασφαλίζουν αξιόπιστη απόδοση ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες ή σε συνεχείς κύκλους ταχείας φόρτισης. Το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρικό MPV που δεν περιορίζεται μόνο στην αστική μετακίνηση, αλλά μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε είδους διαδρομή, σύμφωνα με τη μάρκα.

Το νέο Staria Electric διαθέτει το πλήρες πακέτο Hyundai SmartSense ADAS, με συστήματα που αξιοποιούν κάμερες και ραντάρ για συνεχή παρακολούθηση του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας τον οδηγό σε αστικές, υπεραστικές και επαγγελματικές συνθήκες χρήσης. Με το Staria Electric, η Hyundai επαναπροσδιορίζει την έννοια του ηλεκτρικού MPV, με το νέο μοντέλο να εντάσσεται στη στρατηγική εξηλεκτρισμού της μάρκας, υποσχόμενο μια πρακτική και ολοκληρωμένη λύση για οικογένειες, επαγγελματίες και χρήστες με σύγχρονες απαιτήσεις μετακίνησης.