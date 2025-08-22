Bob Ross: Aπό τα ήρεμα νερά της λίμνης στην κορυφή της αγοράς

Δύο τοπιογραφίες του Bob Ross, σχεδόν πανομοιότυπες «λίμνες κάτω από χιονισμένες κορυφές», πέρασαν από το διαδικτυακό σφυρί του Bonhams και ξεπέρασαν, κατά πολύ, τις εκτιμήσεις του οίκου. Άλλαξαν χέρια για 114.800 δολάρια και 95.750 δολάρια, αντίστοιχα, τιμή υπερδιπλάσια από την αρχική. Πρόκειται για ηχηρό καμπανάκι: πρώτη φορά έργα του «ευγενικού δασκάλου» της τηλεοπτικής ζωγραφικής αγγίζουν τα έξι ψηφία σε ανοιχτή δημοπρασία, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που είχε φανεί και σε προηγούμενες δημοπρασίες.

Το «Lake Below Snow-Covered Mountains and Clear Sky» πουλήθηκε 95.750 δολ. – τριπλάσιο της αρχικής εκτίμησης

Η είδηση δεν αφορά μόνο ποσά. Από το 2021, όταν το Netflix κυκλοφόρησε το «Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed» (Ευτυχείς αστοχίες, προδοσία και απληστία), η φιγούρα του τηλε-ζωγράφου βγήκε από τη νοσταλγία της αναλογικής τηλεόρασης και ξανασυστήθηκε ως ένα –άκρως αντιφατικό, λέμε εμείς– πολιτισμικό σύμβολο. Η παραγωγή μεταφέρει την ιστορία του πρώτου τηλεοπτικού τοπιογράφου, αλλά και τη διαμάχη του γιου του, Στιβ Ρος, επίσης ζωγράφου, με την Bob Ross Inc., την εταιρεία που διαχειρίζεται το όνομα και την εικόνα του πατέρα.

Στο παρασκήνιο υπάρχει βεβαίως η ψυχρή νομική πραγματικότητα: η προσφυγή του γιου το 2017 κατέληξε το 2019 με απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου υπέρ της Bob Ross Inc., κρίνοντας πως τα δικαιώματα είχαν ήδη μεταβιβαστεί στην εταιρεία. Μετά τη σειρά που αποκαλύπτει πώς μεθοδεύτηκε η μεταφορά των δικαιωμάτων για τα έργα και την εκμετάλλευση του ονόματος του καλλιτέχνη, η BRI αντέδρασε δημόσια, χαρακτηρίζοντας την ταινία «ανακριβή» και «μονόπλευρη». Όμως η δημόσια συζήτηση είχε ήδη ανάψει και μαζί της η δημοφιλία του Ρος.

Ο Ross, που πέθανε το 1995 σε ηλικία 52 ετών, έγινε γνωστός παρουσιάζοντας τη σειρά του PBS «The Joy of Painting»

Η τηλεοπτική μεταφορά της ιστορίας και η δημόσια διαμάχη πυροδότησαν ένα αφήγημα που, καλώς ή κακώς, ανεβάζει τη ζήτηση της αγοράς. Οι πρόσφατες τιμές στον Bonhams το αποτυπώνουν καθαρά. Είναι η στιγμή που το «happy little accident» συναντά τη δυναμική ενός αγοραστικού κοινού που ανταμείβει, εκτός από την εικόνα, και την ιστορία πίσω της.

Κεντρική φωτ.: Ο πίνακας του Bob Ross «Lake Below Snow-Capped Peaks and Cloudy Sky» έφτασε τα 114.800 δολ. στη διαδικτυακή δημοπρασία American Art Online του οίκου Bonhams.