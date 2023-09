Καθένας μπορεί να ζωγραφίσει όπως ο Μπομπ Ρος, όμως, κανένας δεν έχει την αξία της υπογραφής του

Αν έχετε παρακολουθήσει τη σειρά του διάσημου τηλεζωγράφου Μπομπ Ρος, θα εντυπωσιαστείτε όταν μάθετε τη χρονική της έκταση. Περισσότερα από δέκα χρόνια (1983-1994) η εκπομπή «The joy of painting» (Η χαρά της ζωγραφικής) κέρδισε όχι μόνο το αμερικανικό κοινό, αλλά εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Η μορφή του πρωταγωνιστή με το χαρακτηριστικό άφρο μαλλί μπήκε στα σπίτια μας όπως περίπου τα «Φιλαράκια», μια pop τηλεπερσόνα που δεν γνωρίζει χρόνο, ούτε φυσικό τέλος. Δεν έχει καμία σημασία η περίοδος κατά την οποία γυρίστηκε το επεισόδιο, καθώς όλα τα έργα μοιάζουν σχεδόν απαράλλαχτα μεταξύ τους. Έτσι, ο δημιουργός πέτυχε κάτι μοναδικό: να σωθεί στη συλλογική μνήμη, όπως περίπου ένα διάσημο έργο τέχνης.

Σε 403 ημίωρες εκπομπές, ο Ρος φιλοτέχνησε ισάριθμους πίνακες, τοπιογραφίες που παραπέμπουν στο τοπίο της Αλάσκας όπου ο ζωγράφος έκανε τη στρατιωτική του θητεία. Ποια είναι η αξία των έργων αυτών σήμερα; Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατο του Ρος (έφυγε από λέμφωμα το 1995), ο πρώτος πίνακας που ζωγράφισε τηλεοπτικά αποτιμάται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 9,85 εκατομ. δολαρίων.

Το «A Walk in the Woods» (ο περίπατος στα δάση) για τον οποίο γράψαμε πρόσφατα, αποκτήθηκε από την γκαλερί Modern Artifact στη Μινεάπολη νωρίτερα φέτος και οι ιδιοκτήτες της λένε ότι η ζήτηση του έργου αυξάνεται με τα χρόνια. Εύλογα, λοιπόν, προκύπτει το ερώτημα: τα εκατοντάδες έργα που ο Ρος ζωγράφισε στη διάρκεια της εκπομπής που βρίσκονται και σε ποιον ανήκουν;

