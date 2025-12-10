Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές - Το ενδιαφέρον στα επιτόκια της Fed

Σημαντική μεταβλητότητα καταγράφεται στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Τετάρτη, εν αναμονή των μηνυμάτων που θα λάβουν μέχρι το τέλος του έτους οι αγορές από τις ισχυρές κεντρικές τράπεζες.

Υπενθυμίζεται πως στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αναμένεται να ανακοινώσει μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι αναλυτές θα εστιάσουν στα όσα θα αναφερθούν για τις μελλοντικές κινήσεις στη νομισματική πολιτική της χώρας.

Η επικαιρότητα γύρω από τις αποφάσεις σχετικά με τα επιτόκια «έρχεται» και στην Ευρωζώνη, ενόψει της τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2025 που θα λάβει χώρα την ερχόμενη εβδομάδα.

Το μέλος του Συμβουλίου της ΕΚΤ και κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, ανέφερε σε συνέντευξη του την Τετάρτη πως αναμένει τη διατήρηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ στα επίπεδα που βρίσκονται σήμερα.

Πέρα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Η εικόνα στα ταμπλό