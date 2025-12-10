Σε αδιέξοδο ο Ζελένσκι: Έτοιμος για εκλογές στην Ουκρανία μετά τις πιέσεις Τραμπ - Τι προβλέπει το Σύνταγμα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως είναι έτοιμος για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στη χώρα του που δοκιμάζεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια από τον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022 στην ανατολική Ευρώπη.

«Αυτό είναι θέμα του ουκρανικού λαού και όχι άλλων χωρών, με όλο τον σεβασμό προς τους εταίρους μας», δήλωσε ο Ζελένσκι, εμφανώς ενοχλημένος από την παρέμβαση Τραμπ. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι είναι πρόθυμος να εξετάσει τρόπους διεξαγωγής των εκλογών τους επόμενους μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η ασφάλειά τους με τη βοήθεια των ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ασφάλεια είναι προτεραιότητα, λέγοντας: «Πώς μπορούν οι άνθρωποι να ψηφίσουν υπό επιθέσεις με πυραύλους;». Παράλληλα, κάλεσε το Κοινοβούλιο να προετοιμάσει νομοθετικές προτάσεις για την πραγματοποίηση εκλογών κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Οι δηλώσεις Ζελένσκι ήρθαν αφού οι Financial Times μετέδωσαν νωρίτερα την Τρίτη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε προθεσμία μερικών ημερών στον Ζελένσκι ώστε να απαντήσει στην προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με την οποία το Κίεβο θα αποδεχθεί απώλεια εδαφών σε αντάλλαγμα για αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ζελένσκι είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι δέχτηκε πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, στη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το Σάββατο, ώστε να πάρει γρήγορα μια απόφαση.

Ένα πρόσωπο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ελπίζει να υπάρξει μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Δύσκολη η διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία

Η θητεία του Ζελένσκι έληξε τον Μάιο του προηγούμενου έτους, αλλά το Σύνταγμα της Ουκρανίας απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών κατά τη διάρκεια πολέμου. Ακόμη και πολιτικοί της αντιπολίτευσης τονίζουν ότι οι συνθήκες ασφαλείας δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή εκλογών αυτήν την περίοδο. «Θα προκαλούσε μόνο ζημιά», δήλωσε ο βουλευτής Σερχίι Ράχμανιν από το κόμμα Holos.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι τα δύο βασικά ζητήματα είναι η δυνατότητα ψήφου για τους στρατιώτες, τους εκατομμύρια εκτοπισμένους και όσους ζουν σε κατεχόμενες περιοχές, καθώς και η νομική δυνατότητα διεξαγωγής εκλογών υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου. Απευθύνθηκε σε συμμάχους για συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια των εκλογών και σε βουλευτές για πιθανές τροποποιήσεις της νομοθεσίας.

Ειρηνευτική πρόταση προς τις ΗΠΑ

Τρία διαφορετικά έγγραφα βρίσκονται υπό συζήτηση με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Το ένα έγγραφο είναι ένα εξελισσόμενο πλαίσιο 20 σημείων για την ειρήνη. Το δεύτερο, είπε, αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας.

«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Περιμένω σχετικές προτάσεις από τον στρατό μας και τον διάλογό τους με τους Αμερικανούς», δήλωσε ο Ζελένσκι σχετικά με το δεύτερο έγγραφο, όπως αναφέρει το CNN.

Το τρίτο έγγραφο, είπε ο Ζελένσκι, αφορά την ανάκαμψη της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος είπε ότι οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να λάβουν χώρα μετά το τέλος του πολέμου ή μετά την εξασφάλιση εκεχειρίας.

«Πολύ σημαντική συμμαχία» σε κίνδυνο - Ανησυχεί ο Πάπας Λέων ΙΔ'

Ενώ ο Ζελένσκι και οι αξιωματούχοι του συνεχίζουν να συναντώνται με Ευρωπαίους συμμάχους, η ολοένα και πιο αντιπαραθετική στάση του Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της περιοχής σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Να σημειωθεί ότι ο Πάπας Λέων ΙΔ΄εξέφρασε ανησυχία για την αμερικανική ειρηνευτική πρόταση, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια για ειρήνη χωρίς συμμετοχή της Ευρώπης είναι μη ρεαλιστική, καθώς ο πόλεμος διεξάγεται στην ήπειρο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε το πρωί της Τρίτης με τον Πάπα Λέοντα, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βατικανού, συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει επαρκή δύναμη για να επανακαταλάβει την Κριμαία, που προσάρτησε παράνομα η Ρωσία το 2014, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες και η διεθνής υποστήριξη είναι περιορισμένες.

Νέα συνάντηση ΗΠΑ - Ουκρανίας τις επόμενες εβδομάδες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε μία επικείμενη συνάντηση ΗΠΑ και Ουκρανίας, στη συνέντευξή του στο Politico.

«Ίσως το είπα αυτό στην πρώτη συνάντηση. Και πιστεύω ότι είχα δίκιο», αφηγήθηκε ο Ζελένσκι πριν προσθέσει ότι σήμερα, η Ουκρανία δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει πίσω την Κριμαία.