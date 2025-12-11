Οι ανακοινώσεις της Fed έφεραν πτώση στις ασιατικές αγορές - Πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο λόγω της Oracle

Αρνητικά πρόσημα επικράτησαν για την Πέμπτη στα περισσότερα από τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας, καθώς οι επενδυτές «χωνεύουν» τα όσα ανακοίνωσε την Τετάρτη η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και αναμένουν αντίστοιχες κινήσεις από την Ιαπωνία.

Υπενθυμίζεται πως η Fed μείωσε τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης (στο εύρος 3,5%-3,75%), στην τρίτη και τελευταία χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της για το 2025.

Ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, «έδειξε» στο ότι η Fed μπορεί να προχωρήσει σε μια και μόνο νέα μείωση των επιτοκίων της εντός του 2026.

Ωστόσο, δεδομένου πως η θητεία του στην ηγεσία της τράπεζας ολοκληρώνεται τον Μάιο και με βάση το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ θέλει συνέχεια στην υποχώρησή του κόστους δανεισμού, σημαντική μερίδα των επενδυτών «βλέπει» δύο μειώσεις από την Fed για τον επόμενο χρόνο.

Πέρα από τη Fed, οι αναλυτές αναμένουν πως και η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) θα «κλείσει» το 2025 με μείωση επιτοκίων, με τις σχετικές ανακοινώσεις στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου να είναι προγραμματισμένες για την ερχόμενη εβδομάδα.

Εκτός των εξελίξεων στις κεντρικές τράπεζες, οι τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν έντονες απώλειες μετά από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τετάρτη η αμερικανική Oracle και τα οποία κινήθηκαν κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η εξέλιξη επανέφερε στον προσκήνιο τις ανησυχίες του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, σχετικά με κάμψη στη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία υποχώρησε 0,92% στις 50.139 μονάδες.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 ενισχύθηκε 0,15% στις 8.952 μονάδες, στη Νότια Κορέα ο Kospi έπεσε 0,59% στις 4.110 μονάδες και στην Ινδία ο Nifty 50 ανέβαινε 0,41% στις 25.862 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωνε πτώση 0,11% στις 25.502 μονάδες.