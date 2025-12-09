Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τα επιτόκια

Με μεικτά πρόσημα κινήθηκαν οι δείκτες των ασιατικών αγορών την Τρίτη με τους επενδυτές να αναμένουν της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο ASX 200 στην Αυστραλία υποχώρησε κατά 0,45% στις 8.585,9 μονάδες. Ο ιαπωνικός NIKKEI σημείωσε άνοδο 0,14% στις 50.655,1 μονάδες. Ο NIFTY της Ινδίας σημείωσε απώλειες 0,24% στις 25.898 μονάδες. Ο δείκτης του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,39% στις 25.406,26 μονάδες, ενώ ο δείκτης στη Σανγκάη υποχώρησε κατά 0,37% στις 3.909,52 μονάδες.

Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στην τελευταία συνεδρίασή της για το έτος, φέρνοντας το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 3,5%-3,75%. Ωστόσο, οι ειδικοί ανέφεραν ότι η Fed θα υιοθετήσει στη συνέχεια μια στάση που θα εξαρτάται περισσότερο από τα δεδομένα.

«Δεν θα με εξέπληττε αν ο Jerome Powell έλεγε: ''Κάναμε μείωση και τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πρέπει πραγματικά να παρακολουθούμε τα δεδομένα'' και θα σταματούσε λίγο πριν γίνει επιθετικός, επειδή έχουμε δει την αδυναμία στην αγορά εργασίας», δήλωσε ο Stephen Kolano, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων στην Integrated Partners.

Οι τεχνολογικές μετοχές βοήθησαν τον Nikkei, με εταιρείες όπως η Konica Minolta να σημειώνουν άνοδο 5,72% και η κατασκευάστρια ημιαγωγών Disco Corp να προσθέτει 4,66%, μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων του δείκτη.