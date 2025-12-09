Αγορά ακινήτων Θεσσαλονίκης: Οι «φουσκωμένες» τιμές αποτρέπουν τους επενδυτές

Το ενδιαφέρον των ξένων για αγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη έχει υποχωρήσει αισθητά μέσα στο 2025, ενώ η αγορά συνεχίζει να κινείται σε περιβάλλον υψηλών τιμών και μεγάλης απόκλισης ανάμεσα σε ζητούμενες και πραγματικές αξίες. Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων σε συνέντευξη του στα Μακεδονικά Νέα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης, Θανάσης Τσουλκανάκης, ο οποίος σκιαγραφεί μια αγορά με έντονα σημάδια στρέβλωσης όσον αφορά στην αξία των ακινήτων, τόσο για κατοικία όσο και επαγγελματικών.

Η Δυτική Θεσσαλονίκη, «το next big thing» τονίζει.Το ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών για ακίνητα στη Θεσσαλονίκη έχει μετριαστεί αισθητά μέσα στο 2025, την ώρα που στην πόλη συνεχίζονται να καταγράφονται υψηλές ζητούμενες τιμές και μεγάλη δυσκολία εύρεσης ποιοτικών κατοικιών σε ρεαλιστικές αξίες.