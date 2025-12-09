Β. Ελλάδα: Οι επιπτώσεις στην αγορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Προβληματισμός για μεταφορές, επάρκεια προϊόντων και τουρισμό

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις επεκτείνονται συνεχώς στη Βόρεια Ελλάδα, δημιουργώντας μια αλυσίδα ανησυχιών σε τομείς της οικονομίας όπως στις μεταφορές, στο εμπόριο, στη βιομηχανία, στον τουρισμό και - κυρίως - στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Με τα μπλόκα να πυκνώνουν σε οδικούς άξονες, κόμβους και τελωνεία, και με το ενδεχόμενο κλεισίματος του λιμανιού της Θεσσαλονίκης αλλά και του Βόλου να συζητείται ανοιχτά, η αγορά της Βόρειας Ελλάδας παρακολουθεί με προβληματισμό μια κατάσταση που μπορεί να εξελιχθεί εκθετικά.

Η κρίση στον πρωτογενή τομέα, αλλά και η συγκυρία της εορταστικής περιόδου συνθέτουν ένα μείγμα που, εάν δεν εκτονωθεί άμεσα, μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις στην οικονομική δραστηριότητα.