Τόπο στα νιάτα δίνει η ΝΔ Θεσσαλονίκης, καθώς σήμερα ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του κόμματος, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, συγκαλεί συνεδρίαση του νέου συντονιστικού συμβουλίου της ΟΝΝΕΔ στην πόλη.Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια των πρόσφατων συνεδριάσεων των ΔΕΕΠ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης με τη νέα σύνθεσή τους και σηματοδοτεί την ανανέωση του κομματικού μηχανισμού, ο οποίος επενδύει στη δυναμική και τις ιδέες της νέας γενιάς.

Αυτήν τη στρατηγική κατεύθυνση πιστοποιεί και η εκλογή του Νίκου Πατσέα στην προεδρία της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης, αφού η Νέα Δημοκρατία επιλέγει συνειδητά να δώσει χώρο, ρόλο και λόγο στους νέους ανθρώπους της πόλης.