Με απώλειες «υποδέχονται» οι ευρωαγορές τα μηνύματα Πάουελ για τα επιτόκια

Έντονη μεταβλητότητα εμφανίζουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για τη Δευτέρα, με τους επενδυτές να αποτιμούν τα όσα δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, για τη νομισματική πολιτική στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ενώ ο Πάουελ «έδειξε» σε μείωση των επιτοκίων της τράπεζας τον Σεπτέμβριο, υπογράμμισε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ από μια ενδεχόμενη επιδείνωση της αγοράς εργασίας, «θολώνοντας» το τοπίο για την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Fed κατά τους επόμενους μήνες.

Μετά από τον Πάουελ, μένει να φανεί το ποιες θα είναι οι κινήσεις των άλλων ισχυρών κεντρικών τραπεζών επί των επιτοκίων τους.

Πέρα από τις κεντρικές τράπεζες, οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερη προσοχή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia, την προσεχή Τετάρτη.

Τα κέρδη της κατασκευάστριας ημιαγωγών που κυριαρχούν στις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι ένα τεστ για τις μετοχές του Big Tech και το δημοφιλές στοίχημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Εξάλλου, οι μετοχές της JDE Peet's στην αγορά της Ολλανδίας σημειώνουν κέρδη άνω του 17%, μετά από τη συμφωνία για εξαγορά της εταιρείας από την Keurig Dr Pepper, έναντι 15,7 δισ. ευρώ.

Η εικόνα στα ταμπλό